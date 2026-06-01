Krankenfahrten Tübingen: Taxi, Genehmigung, Kasse

Viele Menschen in Tübingen sind auf dem Weg zur Dialyse, zur Chemotherapie oder zu

einer anderen ambulanten Behandlung auf ein Taxi angewiesen. Was dabei oft

untergeht: In zahlreichen Fällen zahlt die gesetzliche Krankenkasse diese

Fahrten. Das Tübinger Familienunternehmen Taxi Akbulut Tübingen, das in diesem Jahr sein

40-jähriges Bestehen feiert, erklärt, welche Voraussetzungen gelten, wie man

die Genehmigung bekommt und warum Fahrgäste am Ende meist nur einen kleinen

Eigenanteil zahlen. Auch der häufig übersehene Sonderfall Arbeitsunfall kommt

zur Sprache.

Wer krank ist oder schlecht zu Fuß, für den wird schon der Weg zur Praxis zur Hürde. Genau

dafür gibt es die sitzende Krankenfahrt. Gemeint ist eine Fahrt im ganz

normalen Taxi, bei der unterwegs keine medizinische Betreuung nötig ist. Unter

bestimmten Voraussetzungen übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten.

Geregelt ist das in § 60 SGB V und in der Krankentransport-Richtlinie des

Gemeinsamen Bundesausschusses. Wie das in der Praxis abläuft, hat Taxi Akbulut

auf seiner Seite zu den Krankenfahrten in Tübingen verständlich zusammengefasst.

Zuerst zählt die medizinische Notwendigkeit

Am Anfang steht immer die Frage, ob die Fahrt medizinisch wirklich nötig ist. Nur dann stellt

die Praxis das Formular Muster 4 aus, die Verordnung einer Krankenbeförderung.

Bequemlichkeit allein reicht nicht. Die Ärztin oder der Arzt prüft auch, ob

Bus, Bahn oder das eigene Auto zumutbar wären. Erst wenn das nicht infrage

kommt, wird ein Taxi verordnet. Bezahlt wird dann die kürzeste sinnvolle

Strecke.

Bei ambulanten Behandlungen braucht es meist eine Genehmigung

Hier liegt der häufigste Stolperstein. Geht es um eine ambulante Behandlung, muss die Kasse

die Fahrt in aller Regel vorher genehmigen. Die Verordnung vom Arzt ist also

noch keine Zusage. Und um diese Genehmigung kümmern muss sich der Patient

selbst. Das wird oft missverstanden. Taxi Akbulut weist in seiner Übersicht zur

Abrechnung der

Krankenfahrten mit der Krankenkasse deshalb ausdrücklich darauf hin.

Es gibt allerdings Ausnahmen, die im Alltag eine große Rolle spielen. Für einige

Gruppen gilt die Genehmigung bei einer Taxifahrt zur ambulanten Behandlung

automatisch als erteilt:

– Menschen mit den Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ im

Schwerbehindertenausweis

– Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5

– Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3, wenn die Mobilität

dauerhaft eingeschränkt ist

Wer in keine dieser Gruppen fällt, aber ähnlich eingeschränkt ist und über längere Zeit

behandelt wird, kann trotzdem einen Anspruch haben. In diesem Fall braucht es

aber die vorherige Genehmigung. Auch für Serienbehandlungen wie Dialyse,

Strahlentherapie oder Chemotherapie werden Krankenfahrten verordnet. Hier legt

man die Verordnung der Kasse zur Genehmigung vor.

So bekommen Sie die Genehmigung

1. Verordnung anfordern. Die Praxis oder Klinik

stellt das Muster 4 aus und kreuzt darauf „Taxi/Mietwagen“ sowie den Grund der

Fahrt an.

2. Genehmigung einholen. Außer in den genannten

Ausnahmefällen reichen Sie die Verordnung vor der ersten Fahrt bei Ihrer

Krankenkasse ein. Bei vielen Kassen geht das heute bequem per App, E-Mail oder

über das Online-Portal.

3. Fahrt buchen. Sobald die Genehmigung vorliegt,

buchen Sie die Fahrt und geben dem Fahrer die Verordnung mit.

Sie müssen nicht in Vorkasse gehen

Das ist für viele Fahrgäste die wichtigste Nachricht. Ist die Fahrt verordnet und

genehmigt, muss niemand den vollen Fahrpreis auslegen. Taxi Akbulut rechnet

direkt mit der Krankenkasse ab. Vor Ort zahlen Sie nur den gesetzlichen

Eigenanteil.

Dieser Eigenanteil beträgt zehn Prozent der Fahrtkosten, mindestens fünf und höchstens

zehn Euro je Fahrt, nie mehr als die Fahrt tatsächlich kostet. Hin- und Rückweg

zählen getrennt. Wer von Zuzahlungen befreit ist, etwa weil die persönliche

Belastungsgrenze erreicht wurde, zahlt gar nichts. Den ganzen Papierkram mit

der Kasse nimmt Taxi Akbulut seinen Fahrgästen ab. Gerade bei regelmäßigen

Behandlungen ist das eine spürbare Entlastung.

Gut zu wissen: Über eine Anhebung der Zuzahlung

wird derzeit politisch diskutiert. Entschieden ist noch nichts. Bis dahin

gelten die genannten Beträge. Über Änderungen informiert Taxi Akbulut seine

Fahrgäste, sobald sie feststehen.

Nach einem Arbeitsunfall gelten andere Regeln

Eine deutliche Erleichterung gibt es nach einem Arbeitsunfall oder bei einer anerkannten

Berufskrankheit. Dann zahlt nicht die Krankenkasse, sondern die gesetzliche

Unfallversicherung, also die zuständige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse.

In diesem Fall braucht es keine vorherige Genehmigung, und ein Eigenanteil

fällt ebenfalls nicht an. Die Unfallversicherung trägt die notwendigen

Fahrtkosten vollständig.

Wichtig ist nur, dass auf der Verordnung die Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse als

Kostenträger steht und das Feld „Arbeitsunfall, Berufskrankheit“ angekreuzt

ist. Ob ein Taxi medizinisch nötig ist, entscheidet in der Regel der

Durchgangsarzt. Auch hier müssen Versicherte nichts vorstrecken. Taxi Akbulut

rechnet die Fahrt direkt mit der Unfallkasse ab, sobald die Unterlagen

vorliegen. Wer Fragen hat, findet auf der Seite zu den Krankenfahrten mit

dem Taxi in Tübingen Antworten und eine kostenlose Beratung.

Häufige Fragen

Muss ich die Krankenfahrt

vorher genehmigen lassen?

Bei ambulanten Behandlungen meistens ja. Ausnahmen sind die Merkzeichen aG, Bl und H sowie

Pflegegrad 4 und 5, außerdem Pflegegrad 3 mit dauerhaft eingeschränkter

Mobilität. Nach einem Arbeitsunfall ist keine Genehmigung nötig.

Wie hoch ist mein Eigenanteil?

Zehn Prozent der Fahrtkosten, mindestens fünf und höchstens zehn Euro je Fahrt. Wer befreit

ist oder einen Arbeitsunfall hatte, zahlt nichts.

Muss ich die Fahrt erst selbst bezahlen?Nein. Bei verordneten und genehmigten Fahrten rechnet Taxi Akbulut direkt mit dem

Kostenträger ab. Sie zahlen nur den gesetzlichen Eigenanteil.

Welches Formular brauche ich?Die Verordnung einer Krankenbeförderung, das Muster 4, ausgestellt von Ihrer Praxis oder

Klinik.

Taxi Akbulut Tübingen: Ihr zuverlässiger Begleiter auf allen Wegen

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Transportdienstleister. Es ist ein verlässlicher Partner, der sich darum kümmert, dass die Menschen in Tübingen und der Umgebung sicher und pünktlich an ihr Ziel kommen. Das Unternehmen setzt sich für höchste Servicequalität und Kundenzufriedenheit ein und ist stolz darauf, der Gemeinschaft dienen zu können.

Seit der Gründung hat sich Taxi Akbulut Tübingen das Vertrauen der Kunden erworben und ist zum am höchsten bewerteten Taxiunternehmen der Region aufgestiegen. Mit Hunderten von positiven Bewertungen auf ProvenExpert spiegelt sich die Hingabe des Unternehmens an Exzellenz und Zuverlässigkeit in den begeisterten Rückmeldungen seiner Kunden wider.

Im Zentrum des Dienstleistungsangebots von Taxi Akbulut Tübingen steht der alltägliche Taxidienst, der den Kunden 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Egal ob Sie eine schnelle Fahrt in die Stadt, zum Einkaufen oder zum Arzt benötigen, Taxi Akbulut Tübingen bringt Sie sicher und pünktlich ans Ziel.

Doch das Unternehmen bietet noch mehr. Mit dem Bewusstsein, dass jeder Kunde individuelle Bedürfnisse hat, stellt Taxi Akbulut Tübingen spezielle Dienstleistungen wie Krankenfahrten bereit. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Patienten sicher und pünktlich zu ihren medizinischen Terminen zu transportieren, wobei stets größter Wert auf den Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste gelegt wird.

Für Reisende bietet Taxi Akbulut Tübingen einen verlässlichen Flughafentransfer-Service. Das Unternehmen kümmert sich darum, dass Sie pünktlich zu Ihrem Flug kommen oder nach einem langen Flug sicher nach Hause kommen.

Taxi Akbulut Tübingen ist mehr als nur ein Dienstleister – es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, den Bewohnern von Tübingen und Umgebung einen sicheren, komfortablen und zuverlässigen Transport zu bieten. Diese Verpflichtung hat das Unternehmen zum am besten bewerteten Taxiunternehmen in Tübingen gemacht.

Yasin Akbulut ist Inhaber von Taxi Akbulut Tübingen in zweiter Generation. Das Familienunternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in der Schwärzlocher Straße 37 in Tübingen. Yasin verantwortet neben dem operativen Geschäft auch die digitale Strategie des Unternehmens und engagiert sich im Tübinger Taxiverband, einem Zusammenschluss dreier traditionsreicher Tübinger Taxiunternehmen.

Kontakt

Taxi Akbulut Tübingen

Yasin Akbulut

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