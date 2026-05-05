Krankenhausmakler Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off-Market-Transaktionen von Krankenhausimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien agiert als erfahrener Krankenhausmakler im Markt für Gesundheitsimmobilien. ( www.ballwanz.immobilien) Das Unternehmen ist auf den diskreten Kauf und Verkauf von Krankenhausimmobilien spezialisiert und begleitet Transaktionen im Off-Market-Segment – darunter Kliniken, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sowie Ärztehäuser.

Fokus auf diskrete Off-Market-Deals für Krankenhausimmobilien

Als spezialisierter Krankenhausmakler verfügt Holger Ballwanz Immobilien über fundierte Expertise im komplexen Gesundheitsimmobilienmarkt. Durch ein etabliertes Netzwerk aus Investoren, Betreibern und Eigentümern gelingt es dem Unternehmen, gezielt passende Käufer und Verkäufer zusammenzuführen – effizient, vertraulich und strukturiert.

Umfassendes Leistungsspektrum

Holger Ballwanz Immobilien bietet als professioneller Krankenhausmakler ein breites Portfolio an Dienstleistungen:

– Transaktionsberatung für Krankenhausimmobilien: Begleitung beim Kauf und Verkauf von Kliniken und Gesundheitsstandorten

– Immobilienvermittlung für Krankenhäuser und Ärztehäuser: Ankauf, Verkauf, Objektanalyse und Bewertung geeigneter Immobilien

– Off-Market-Vermarktung: Diskrete Platzierung sensibler Immobilienangebote außerhalb öffentlicher Plattformen

– Strategische Kooperationen: Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG zur Erweiterung von Marktzugang und Expertise

Kompetenz im anspruchsvollen Marktumfeld

Der Markt für Krankenhausimmobilien gilt als besonders komplex. Die duale Finanzierung – Investitionskosten durch die Bundesländer und Betriebskosten durch Krankenkassen – sowie aktuelle Reformen im Gesundheitswesen und steigender wirtschaftlicher Druck auf Kliniken erhöhen den Bedarf an spezialisierten Beratern.

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Marktteilnehmer dabei, Chancen frühzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren und Transaktionen erfolgreich umzusetzen.

Krankenhausmakler als Schlüsselkompetenz

Als Spezialist für Off-Market-Transaktionen von Krankenhausimmobilien richtet sich Holger Ballwanz Immobilien als Krankenhausmakler an Bestandshalter, Eigentümer, Investoren und Klinikbetreiber. Die Kombination aus tiefgehendem Branchen-Know-how, exklusivem Off-Market-Zugang und individueller Beratung macht das Unternehmen zu einem relevanten Partner im Segment der Gesundheitsimmobilien.

Kontakt:

Krankenhausmakler Holger Ballwanz Immobilien: Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off-Market-Transaktionen von Krankenhausimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisierter Immobilienmakler mit Fokus auf Gesundheitsimmobilien. Das Unternehmen begleitet diskrete Transaktionen im Off-Market-Bereich und bietet maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Immobilienprojekte im Gesundheitssektor.

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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