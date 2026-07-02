Kraus & Partner: die Transformation Experts

Online-Ausbildung zum Agile Coach & Transformation Consultant

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner startet im September eine weitere offene Online-Ausbildung zum „Agile Coach & Transformation Consultant“.

Aufgrund der großen Nachfrage starten die Agilen Transformers im Team der Unternehmensberatung Kraus & Partner (K&P) im September 2026 eine weitere Online-Ausbildung zum „Agile Coach & Transformation Consultant“. In der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung erwerben die Teilnehmer die Kompetenz, Changeprojekte,

– die in einem von starker und rascher Veränderung geprägten Umfeld stattfinden und

– nicht selten einen bereichs- und teils sogar unternehmensübergreifenden Charakter haben

mit den Betroffenen zu planen und zu koordinieren sowie zu steuern und zu begleiten. Die Ausbildung erstreckt sich über acht Monate (bis Mitte Mai 2027) und ist unter anderem für Führungskräfte, Personalentwickler, Scrum Master, Aus- und Weiterbildner sowie im B2B-Bereich tätige Trainer, Berater und Coaches konzipiert.

Online-Ausbildung zum Agile Coach & Transformation Consultant hat sich bewährt

Die Entscheidung, ihre bewährte offene Ausbildung zum Agile Coach & Transformation Consultant künftig nur noch als reine Online-Ausbildung anzubieten, traf die Unternehmensberatung K&P bereits 2020. Damals fanden viele Bausteine der klassischen Ausbildung corona-bedingt online statt und K&P sammelte dabei die Erfahrung: „Das Online-Aus- und -Weiterbilden funktioniert nicht nur, es hat sogar Vorzüge – unter anderem, weil die Zusammenarbeit in den Unternehmen zunehmend computergestützt bzw. virtuell erfolgt.“ Das berichten die beiden Lead-Trainer der Ausbildung Katja von Bergen und Bastian Billerbeck.So signalisierten viele Teilnehmende zum Beispiel, sie könnten das Online-Lernen besser in ihren Arbeitsalltag integrieren; zudem helfe ihnen das Online-Training sowie dessen Reflexion in der Ausbildungsgruppe, ihre Digitalkompetenz zu steigern, was aufgrund des Strebens ihrer Unternehmen, eine neue Lern- und Kommunikationskultur sowie Kultur der Zusammenarbeit in ihrer Organisation zu verankern, ein enormer Vorteil sei.

Online-Ausbildung besteht aus fünf Lern-Modulen

Inhaltlich korrespondiert die offene Online-Ausbildung, deren nächste Staffel am 1. September 2026 beginnt, mit der Präsenz-Ausbildung, die K&P regelmäßig noch in Unternehmen durchführt. Die Agilen Transformers gestalteten das Design dieser Ausbildung jedoch so um, dass die Vorzüge des computer- und netzgestützten Lernens optimal genutzt werden“ und „gewisse Defizite, die das Online-Lernen im Bereich Socializing hat, ausgeglichen werden“, betont Katja von Bergen. Dies geschieht unter anderem durch individuelle Coaching- und Supervisionseinheiten.

Die Online-Ausbildung ist in fünf Lern-Module gegliedert, die ihrerseits aus mehreren Lernbausteinen bestehen. Die fünf Module tragen die Überschriften

– „Agiler Kickstart & Dimensionen“,

– „Agiles Projektmanagement“,

– „Change Management: Kulturen, Organisationen & Individuen im agilen Kontext“,

– „Agile Rollen & Führungsprinzipien“ und

– „Die Reise: Reflexion der Persönlichkeit & Coaching Tools“.

In ihnen wechseln sich stets Trainings in der gesamten Ausbildungsgruppe und in Kleingruppen, das praktische Erproben der erlernten Methoden im Arbeitsalltag, konkrete Projektarbeit sowie Einzel- und Fallsupervisionen ab. Zudem erhalten die Teilnehmer zwischen den einzelnen Modulbausteinen regelmäßig motivierende Lernimpulse.

Der Ausbildung ist ein Persönlichkeitstest vorgeschaltet.

Der Ausbildung vorgeschaltet ist ein Online-Persönlichkeitstest. Er gibt den Teilnehmern Auskunft darüber, inwieweit sie aufgrund ihrer Verhaltenspräferenzen bereits die Rollenanforderungen, die die Arbeit als Agile Coach & Transformation Consultant an sie stellt, erfüllen und wo noch Lernfelder bestehen. Die Ergebnisse werden mit ihnen in einem individuellen Coaching erörtert, so dass sie ihre persönliche Lernreise optimal planen können. Nach dem fünften Modul können die Teilnehmer zudem, sofern gewünscht, eine Prüfung zum zertifizierten Agile Coach & Transformation Consultant sowie Scrum Master und Product Owner ablegen.

Die Teilnahme an der Ausbildung kostet 5.700 Euro (plus MwSt.). Für die möglichen Prüfungen wird eine separate Gebühr berechnet.

Mehr Info über die Agile Coach & Transformation Consultant-Ausbildung

Nähere Infos über die Online-Ausbildung finden Interessierte auf der Webseite der Unternehmensberatung Kraus & Partner, die im Juni erneut als „Top Consultant“ ausgezeichnet wurde in der Rubrik „Academy“. Bei weiteren Fragen können sie die Unternehmensberatung auch per Mail kontaktieren (Email: info@krauspartner.de). Sofern gewünscht führt Kraus & Partner die Ausbildung auch in einem hybriden Format, das auch Präsenzveranstaltungen umfasst, im Auftrag von Unternehmen durch.

Die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

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