Kreative Ferien statt Bildschirmzeit

Basteln sorgt im Sommer für gemeinsame Familienmomente

Wenn die Sommerferien beginnen, stehen viele Familien vor derselben Frage: Was unternehmen wir an den Tagen, an denen das Wetter nicht mitspielt oder keine Ausflüge geplant sind? Während Smartphone, Tablet und Fernseher schnell zur Beschäftigung werden, entdecken immer mehr Eltern kreative Freizeitaktivitäten wieder neu. Basteln verbindet Generationen, fördert die Fantasie und schafft Erinnerungen, die weit über die Ferien hinaus Bestand haben.

Ob selbst gestaltete Grußkarten, kleine Geschenkverpackungen, Mini-Alben für Urlaubserinnerungen oder liebevolle Dekorationen – kreative Projekte lassen sich bereits mit wenigen Materialien umsetzen und bieten Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen Freude. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um das gemeinsame Erleben und Ausprobieren.

„Gemeinsames Basteln entschleunigt den Alltag und schafft wertvolle Familienzeit“, erklärt das Team vom Creative Depot. „Gerade in den Sommerferien entstehen oft die schönsten Erinnerungen, wenn man sich bewusst Zeit füreinander nimmt und gemeinsam kreativ wird.

„Besonders beliebt sind Projekte, die sich individuell gestalten lassen. Selbst gemachte Karten können direkt aus dem Urlaub verschickt werden, kleine Alben bewahren die schönsten Ferienmomente und liebevoll verzierte Geschenkverpackungen oder Dekorationen machen Sommerfeste und Geburtstage zu etwas Besonderem.

Ein weiterer Vorteil: Kreatives Gestalten fördert spielerisch Konzentration, Feinmotorik und das räumliche Denken. Gleichzeitig lernen Kinder, eigene Ideen umzusetzen und stolz auf selbst geschaffene Werke zu sein – ganz ohne Leistungsdruck.

Creative Depot bietet hierfür eine große Auswahl an Stempeln, Stanzen und kreativem Zubehör, mit denen sich Sommerprojekte für Einsteiger und erfahrene Bastelbegeisterte gleichermaßen umsetzen lassen. Viele Ideen lassen sich zudem mit bereits vorhandenen Materialien kombinieren und individuell erweitern.

Gerade in einer Zeit, in der der Alltag häufig von digitalen Medien geprägt ist, gewinnen analoge Hobbys wieder an Bedeutung. Kreative Nachmittage am Esstisch, gemeinsam gestaltete Urlaubserinnerungen oder selbst gebastelte Karten zeigen, dass oft schon wenige Stunden genügen, um bleibende Erinnerungen zu schaffen.

Creative Depot aus dem niedersächsischen Ort Assel ist eine kreative Marke für hochwertige Stempel, Stanzen und Papierprodukte, die sich durch eine klare Designsprache und viel Liebe zum Detail auszeichnen. Die Produkte werden mit dem Anspruch entwickelt, Kreativität einfach, inspirierend und alltagstauglich zu machen – für Anfänger ebenso wie für erfahrene Kreative. Zeitlose Motive und vielseitige Kombinierbarkeit prägen das Sortiment und machen Creative Depot zu einer festen Größe in der DIY- und Papierbastler-Szene.

Neben der Produktentwicklung legt Creative Depot großen Wert auf den Austausch mit der Community. Bei Workshops vor Ort in Assel, beim gemeinsamen Basteln via Zoom, in WhatsApp-Gruppen sowie bei kreativen Aktionen in den sozialen Medien entstehen Inspirationen und neue Ideen, die weit über die Produkte hinausgehen. So versteht sich Creative Depot nicht nur als Hersteller, sondern als kreativer Begleiter, der Menschen ermutigt, ihre eigenen Ideen umzusetzen und kreative Auszeiten bewusst zu genießen.

Firmenkontakt

creative depot P&D GmbH

Marion Donner

Asseler Str. 87

21706 Drochtersen

041486162601



http://www.creative-depot.de

Pressekontakt

creative depot P&D GmbH

Mark Prott

Asseler Str. 87

21706 Drochtersen

01522-6933927



http://www.creative-depot.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.