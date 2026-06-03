Kryptowährungen und Steuern: Was Anleger und Händler in Deutschland jetzt wissen müssen

Ein neues BMF-Schreiben, verschärfte Dokumentationspflichten, ein wegweisendes Finanzgerichtsurteil und der Blick auf 2026 – die FRTG Steuerberatungsgesellschaft Essen gibt einen umfassenden Überblick über die aktuelle Rechtslage für Krypto-Investore

Die Zeiten steuerlicher Graubereiche bei Kryptowährungen

sind vorbei. Seit dem 6. März 2025 gilt in Deutschland ein grundlegend

überarbeitetes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur

Besteuerung von Kryptowerten – und es bringt sowohl lang ersehnte Klarheit als

auch neue Pflichten für Privatanleger und institutionelle Investoren

gleichermaßen. Flankiert wird das BMF-Schreiben durch ein wegweisendes Urteil

des Niedersächsischen Finanzgerichts zum NFT-Handel, das die steuerrechtliche

Durchdringung der digitalen Asset-Welt weiter vorantreibt.

Endlich Rechtssicherheit – aber zu einem Preis

Das neue BMF-Schreiben ersetzt das Vorgängerdokument aus dem

Jahr 2022 und beantwortet zentrale Fragen, die die Krypto-Community seit Jahren

beschäftigt haben. Die wichtigste Botschaft für langfristig orientierte

Anleger: Die einjährige Haltefrist bleibt der entscheidende Maßstab. Wer

Bitcoin, Ether oder andere Kryptowährungen länger als zwölf Monate hält, kann

Gewinne aus dem Verkauf steuerfrei realisieren – unabhängig davon, ob

zwischenzeitlich Staking betrieben wurde. Damit hat das BMF die früher diskutierte

Verlängerung der Haltefrist auf zehn Jahre bei Staking-Aktivitäten endgültig

vom Tisch genommen.

Weniger komfortabel ist die Situation bei kurzfristigen

Transaktionen. Wer Kryptowerte innerhalb der Jahresfrist veräußert und dabei

Gewinne oberhalb der Freigrenze von 1.000 Euro erzielt, muss diese als private

Veräußerungsgewinne nach § 23 EStG versteuern. Besonders tückisch: Auch ein Tausch

von einer Kryptowährung in eine andere – etwa Bitcoin gegen Ether – gilt

steuerlich als Veräußerung. Der Marktwert der neu erhaltenen Coins zum

Tauschzeitpunkt wird dabei als Verkaufspreis der hingegebenen Coins angesetzt.

Eine häufig übersehene Steuerfalle, die bei aktiven Tradern schnell zu

unerwarteten Nachzahlungen führen kann.

Staking, Lending und Mining: Jeder Zufluss zählt

Kryptowährungen „arbeiten lassen“ ist längst Mainstream

– doch das BMF-Schreiben macht unmissverständlich klar, dass nahezu jeder

Zufluss aus solchen Aktivitäten steuerlich relevant ist. Staking-Rewards,

Lending-Zinsen und Mining-Erträge gelten im Privatbereich als sonstige

Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG und unterliegen dem persönlichen

Einkommensteuersatz. Eine kleine praktische Erleichterung bietet die sogenannte

„Claiming-Regel“: Staking-Belohnungen gelten erst im Moment ihrer

aktiven Entnahme aus dem Protokoll als zugeflossen – nicht bereits bei ihrer

technischen Entstehung.

Für Hard Forks und Airdrops gilt hingegen: Der bloße

Erhalt neuer Coins ist zunächst nicht steuerpflichtig – allerdings starten

diese Coins mit Anschaffungskosten von null Euro. Wer sie innerhalb

eines Jahres verkauft, versteuert den gesamten Erlös.

NFTs: Finanzgericht schafft umsatzsteuerliche Klarheit

Während das BMF-Schreiben für NFTs noch keine abschließenden

Regelungen enthält, hat das Niedersächsische Finanzgericht mit einem

Urteil vom 10. Juli 2025 (Az. 5 K 26/24) wesentliche Grundsätze für die

umsatzsteuerliche Behandlung des NFT-Handels festgelegt – und dabei die

Hoffnungen vieler Händler auf eine Sonderbehandlung zerschlagen.

Im konkreten Fall hatte ein Einzelunternehmer im Jahr 2021

mit NFT-Collectibles über dezentrale Plattformen wie OpenSea und Rarible

gehandelt. Er argumentierte, mangels identifizierbarem Leistungsempfänger liege

bei pseudonymisierten Blockchain-Transaktionen kein umsatzsteuerlicher

Leistungsaustausch vor. Das Gericht folgte dieser Sichtweise nicht. Die

zentralen Feststellungen des nun rechtskräftigen Urteils:

NFT-Transaktionen sind keine Lieferungen, sondern sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9

UStG, da digitale Wirtschaftsgüter keine körperlichen Gegenstände sind.

Leistungsempfänger sind über die Blockchain identifizierbar – Pseudonymität von

Wallet-Adressen reicht nicht aus, den Leistungsaustausch zu verneinen.

Es gilt der volle Regelsteuersatz von 19 Prozent – weder der ermäßigte

Satz für urheberrechtliche Leistungen noch eine Steuerbefreiung als

Wertpapiergeschäft kommen zur Anwendung.

Besonders folgenreich ist die Entscheidung zur Nachweispflicht: Da der Leistungsort grundsätzlich am Wohnsitz desLeistungsempfängers liegt, muss der Händler dessen Ansässigkeit belegen können.

Konnte er das nicht – wie im verhandelten Fall –, schätzte das Gerichtkurzerhand 50 Prozent der Gesamtumsätze als steuerbare Inlandsumsätze.

Eine drastische Erinnerung daran, was unzureichende Dokumentation kosten kann.

Dokumentation: Die größte Herausforderung im Alltag

Ob Kryptowährungen oder NFTs – die Botschaft aus BMF-Schreiben und Rechtsprechung ist dieselbe: Lückenlose Aufzeichnungen sind nicht optional, sondern existenziell. Für klassische

Krypto-Transaktionen bedeutet das: Datum, Uhrzeit, Transaktionstyp, Menge, den

Euro-Marktwert zum Transaktionszeitpunkt sowie die jeweilige Plattform oder

Wallet müssen für jede einzelne Transaktion dokumentiert werden. NFT-Händler

müssen darüber hinaus den Wohnsitz ihrer Leistungsempfänger nachweisbar

erfassen und Wallet-Adressen mit kaufmännischen Belegen verknüpfen.

Wer diese Pflichten vernachlässigt, riskiert eine Schätzung

durch das Finanzamt nach § 162 AO – regelmäßig zum Nachteil des

Steuerpflichtigen. Die Finanzverwaltung akzeptiert mittlerweile explizit

Steuerreports spezialisierter Software-Anbieter, was zeigt, dass die Behörden

in der digitalen Realität angekommen sind. Dennoch bleibt die Akzeptanz solcher

Reports abhängig von der Sachkenntnis des zuständigen Finanzbeamten – ein

strukturelles Problem, das zu uneinheitlicher Behandlung führen kann.

2026 und danach: Das Ende der Anonymität

Die nächste Zäsur steht bereits vor der Tür. Ab 2026 greift

die EU-Richtlinie DAC8, die Krypto-Dienstleister verpflichtet,

Transaktionsdaten ihrer Kunden direkt an die nationalen Finanzbehörden zu

melden. Deutschland setzt diese Vorgabe durch das Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz

in nationales Recht um. Die Konsequenz ist eindeutig: Wer bislang auf die

faktische Anonymität von Krypto-Transaktionen gesetzt hat, wird künftig direkt

im Datensystem des Finanzamts auftauchen. Das Finanzgerichtsurteil zum NFT-Handel

zeigt exemplarisch, wie konsequent die Finanzverwaltung auch hochinnovative

digitale Geschäftsmodelle in bestehende Steuerregeln einbettet – DAC8 wird

diesen Trend massiv verstärken.

Fazit: Deutschland bleibt attraktiv – aber nur für Disziplinierte

Unter dem Strich positioniert sich Deutschland mit dem neuen

Regelwerk als vergleichsweise anlegerfreundlicher Standort: Die Steuerfreiheit

nach einem Jahr Haltedauer ist im internationalen Vergleich ein echtes

Privileg. Doch dieses Privileg hat seinen Preis – nämlich konsequente,

lückenlose Buchführung von Anfang an. Für NFT-Händler kommt hinzu, dass die

steuerrechtliche Einordnung ihrer Geschäfte komplexer ist als vielfach

angenommen, und ein falscher Ansatz – wie der Versuch, Transaktionen als nicht steuerbar

darzustellen – erhebliche Nachzahlungsrisiken birgt.

Die FRTG Steuerberatungsgesellschaft Essen empfiehlt allen

Krypto-Anlegern und NFT-Händlern, ihre Dokumentation und steuerliche Einordnung

unmittelbar zu überprüfen – bevor DAC8 greift und die Datenlage ohnehin für

alle Beteiligten transparent wird.

Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen jeder Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen, in den Bereichen:

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