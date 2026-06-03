Kryptowährungen und Steuern: Was Anleger und Händler in Deutschland jetzt wissen müssen

Ein neues BMF-Schreiben, verschärfte Dokumentationspflichten, ein wegweisendes Finanzgerichtsurteil und der Blick auf 2026 – die FRTG Steuerberatungsgesellschaft Essen gibt einen umfassenden Überblick über die aktuelle Rechtslage für Krypto-Investore
Die Zeiten steuerlicher Graubereiche bei Kryptowährungen
sind vorbei. Seit dem 6. März 2025 gilt in Deutschland ein grundlegend
überarbeitetes Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur
Besteuerung von Kryptowerten – und es bringt sowohl lang ersehnte Klarheit als
auch neue Pflichten für Privatanleger und institutionelle Investoren
gleichermaßen. Flankiert wird das BMF-Schreiben durch ein wegweisendes Urteil
des Niedersächsischen Finanzgerichts zum NFT-Handel, das die steuerrechtliche
Durchdringung der digitalen Asset-Welt weiter vorantreibt.
Endlich Rechtssicherheit – aber zu einem Preis
Das neue BMF-Schreiben ersetzt das Vorgängerdokument aus dem
Jahr 2022 und beantwortet zentrale Fragen, die die Krypto-Community seit Jahren
beschäftigt haben. Die wichtigste Botschaft für langfristig orientierte
Anleger: Die einjährige Haltefrist bleibt der entscheidende Maßstab. Wer
Bitcoin, Ether oder andere Kryptowährungen länger als zwölf Monate hält, kann
Gewinne aus dem Verkauf steuerfrei realisieren – unabhängig davon, ob
zwischenzeitlich Staking betrieben wurde. Damit hat das BMF die früher diskutierte
Verlängerung der Haltefrist auf zehn Jahre bei Staking-Aktivitäten endgültig
vom Tisch genommen.
Weniger komfortabel ist die Situation bei kurzfristigen
Transaktionen. Wer Kryptowerte innerhalb der Jahresfrist veräußert und dabei
Gewinne oberhalb der Freigrenze von 1.000 Euro erzielt, muss diese als private
Veräußerungsgewinne nach § 23 EStG versteuern. Besonders tückisch: Auch ein Tausch
von einer Kryptowährung in eine andere – etwa Bitcoin gegen Ether – gilt
steuerlich als Veräußerung. Der Marktwert der neu erhaltenen Coins zum
Tauschzeitpunkt wird dabei als Verkaufspreis der hingegebenen Coins angesetzt.
Eine häufig übersehene Steuerfalle, die bei aktiven Tradern schnell zu
unerwarteten Nachzahlungen führen kann.
Staking, Lending und Mining: Jeder Zufluss zählt
Kryptowährungen „arbeiten lassen“ ist längst Mainstream
– doch das BMF-Schreiben macht unmissverständlich klar, dass nahezu jeder
Zufluss aus solchen Aktivitäten steuerlich relevant ist. Staking-Rewards,
Lending-Zinsen und Mining-Erträge gelten im Privatbereich als sonstige
Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG und unterliegen dem persönlichen
Einkommensteuersatz. Eine kleine praktische Erleichterung bietet die sogenannte
„Claiming-Regel“: Staking-Belohnungen gelten erst im Moment ihrer
aktiven Entnahme aus dem Protokoll als zugeflossen – nicht bereits bei ihrer
technischen Entstehung.
Für Hard Forks und Airdrops gilt hingegen: Der bloße
Erhalt neuer Coins ist zunächst nicht steuerpflichtig – allerdings starten
diese Coins mit Anschaffungskosten von null Euro. Wer sie innerhalb
eines Jahres verkauft, versteuert den gesamten Erlös.
NFTs: Finanzgericht schafft umsatzsteuerliche Klarheit
Während das BMF-Schreiben für NFTs noch keine abschließenden
Regelungen enthält, hat das Niedersächsische Finanzgericht mit einem
Urteil vom 10. Juli 2025 (Az. 5 K 26/24) wesentliche Grundsätze für die
umsatzsteuerliche Behandlung des NFT-Handels festgelegt – und dabei die
Hoffnungen vieler Händler auf eine Sonderbehandlung zerschlagen.
Im konkreten Fall hatte ein Einzelunternehmer im Jahr 2021
mit NFT-Collectibles über dezentrale Plattformen wie OpenSea und Rarible
gehandelt. Er argumentierte, mangels identifizierbarem Leistungsempfänger liege
bei pseudonymisierten Blockchain-Transaktionen kein umsatzsteuerlicher
Leistungsaustausch vor. Das Gericht folgte dieser Sichtweise nicht. Die
zentralen Feststellungen des nun rechtskräftigen Urteils:
NFT-Transaktionen sind keine Lieferungen, sondern sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9
UStG, da digitale Wirtschaftsgüter keine körperlichen Gegenstände sind.
Leistungsempfänger sind über die Blockchain identifizierbar – Pseudonymität von
Wallet-Adressen reicht nicht aus, den Leistungsaustausch zu verneinen.
Es gilt der volle Regelsteuersatz von 19 Prozent – weder der ermäßigte
Satz für urheberrechtliche Leistungen noch eine Steuerbefreiung als
Wertpapiergeschäft kommen zur Anwendung.
Besonders folgenreich ist die Entscheidung zur Nachweispflicht: Da der Leistungsort grundsätzlich am Wohnsitz desLeistungsempfängers liegt, muss der Händler dessen Ansässigkeit belegen können.
Konnte er das nicht – wie im verhandelten Fall –, schätzte das Gerichtkurzerhand 50 Prozent der Gesamtumsätze als steuerbare Inlandsumsätze.
Eine drastische Erinnerung daran, was unzureichende Dokumentation kosten kann.
Dokumentation: Die größte Herausforderung im Alltag
Ob Kryptowährungen oder NFTs – die Botschaft aus BMF-Schreiben und Rechtsprechung ist dieselbe: Lückenlose Aufzeichnungen sind nicht optional, sondern existenziell. Für klassische
Krypto-Transaktionen bedeutet das: Datum, Uhrzeit, Transaktionstyp, Menge, den
Euro-Marktwert zum Transaktionszeitpunkt sowie die jeweilige Plattform oder
Wallet müssen für jede einzelne Transaktion dokumentiert werden. NFT-Händler
müssen darüber hinaus den Wohnsitz ihrer Leistungsempfänger nachweisbar
erfassen und Wallet-Adressen mit kaufmännischen Belegen verknüpfen.
Wer diese Pflichten vernachlässigt, riskiert eine Schätzung
durch das Finanzamt nach § 162 AO – regelmäßig zum Nachteil des
Steuerpflichtigen. Die Finanzverwaltung akzeptiert mittlerweile explizit
Steuerreports spezialisierter Software-Anbieter, was zeigt, dass die Behörden
in der digitalen Realität angekommen sind. Dennoch bleibt die Akzeptanz solcher
Reports abhängig von der Sachkenntnis des zuständigen Finanzbeamten – ein
strukturelles Problem, das zu uneinheitlicher Behandlung führen kann.
2026 und danach: Das Ende der Anonymität
Die nächste Zäsur steht bereits vor der Tür. Ab 2026 greift
die EU-Richtlinie DAC8, die Krypto-Dienstleister verpflichtet,
Transaktionsdaten ihrer Kunden direkt an die nationalen Finanzbehörden zu
melden. Deutschland setzt diese Vorgabe durch das Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz
in nationales Recht um. Die Konsequenz ist eindeutig: Wer bislang auf die
faktische Anonymität von Krypto-Transaktionen gesetzt hat, wird künftig direkt
im Datensystem des Finanzamts auftauchen. Das Finanzgerichtsurteil zum NFT-Handel
zeigt exemplarisch, wie konsequent die Finanzverwaltung auch hochinnovative
digitale Geschäftsmodelle in bestehende Steuerregeln einbettet – DAC8 wird
diesen Trend massiv verstärken.
Fazit: Deutschland bleibt attraktiv – aber nur für Disziplinierte
Unter dem Strich positioniert sich Deutschland mit dem neuen
Regelwerk als vergleichsweise anlegerfreundlicher Standort: Die Steuerfreiheit
nach einem Jahr Haltedauer ist im internationalen Vergleich ein echtes
Privileg. Doch dieses Privileg hat seinen Preis – nämlich konsequente,
lückenlose Buchführung von Anfang an. Für NFT-Händler kommt hinzu, dass die
steuerrechtliche Einordnung ihrer Geschäfte komplexer ist als vielfach
angenommen, und ein falscher Ansatz – wie der Versuch, Transaktionen als nicht steuerbar
darzustellen – erhebliche Nachzahlungsrisiken birgt.
Die FRTG Steuerberatungsgesellschaft Essen empfiehlt allen
Krypto-Anlegern und NFT-Händlern, ihre Dokumentation und steuerliche Einordnung
unmittelbar zu überprüfen – bevor DAC8 greift und die Datenlage ohnehin für
alle Beteiligten transparent wird.
Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen jeder Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen, in den Bereichen:
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