Kyoceras Liebling des Monats – Nature Serie

Frische Momente gemeinsam genießen

Für Sommermomente, in denen gutes Essen verbindet – und schon die Vorbereitung Freude macht.

Wenn die Sonne noch hoch steht, der Grill bereits angeheizt ist und in der Küche frische Zutaten bereitliegen, beginnt der gemeinsame

Genuss schon bei der Vorbereitung: knackiges Gemüse, knuspriges Brot und aromatische Kräuter machen Lust auf leichte Sommergerichte.

Die Nature Serie von Kyocera begleitet diesen Moment mit drei Messern – vom feinen Zerkleinern von Kräutern bis zum präzisen Schneiden

von Gemüse für Salate und Beilagen. Ultrascharfe Keramikklingen aus hochwertiger Zirkoniakeramik ermöglichen müheloses Arbeiten und

stehen zugleich für langlebige Qualität im Küchenalltag.

Gleichzeitig steht die Nature Serie für einen achtsamen Umgang mit Materialien – die Verpackung ist kunststofffrei und besteht aus Pappe.

Zudem enthalten die Griffe anteilig (~ mind. 60 %) Kunststoff auf Basis von Zuckerrohr. Langlebige Materialien und eine sorgfältige

Verarbeitung sind auf eine dauerhafte Nutzung in der Küche ausgelegt – für eine einfache und genussvolle Vorbereitung frischer Gerichte.

Kyocera Nature Serie

– Schälmesser (Klingenlänge 7,5 cm), Obst- und Gemüsemesser (Klingenlänge 11 cm) und Santokumesser (Klingenlänge 14 cm)

– Hochwertige handgeschliffene Keramikklinge aus Zirkoniakeramik

– Ergonomischer Griff, anteilig (~ mind. 60 %) aus Kunststoff auf Basis von Zuckerrohr

– Preis: Schälmesser ab 39,90 € / Obst- und Gemüsemesser ab 49,90 € / Santokumesser ab 74,90 €

– Sie finden die Produkte im Kyocera Shop hier oder bei Amazon hier

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit: https://spgroup.box.com/s/qy7lfou1afbx3zw2nmuvbmhqp66yvw66

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 27 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 279 Tochtergesellschaften (31. März 2026). Mit etwa 73.800 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,83 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

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Fritz-Müller-Straße 27

73730 Esslingen

0711 93 93 48 96



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