Kyoceras Liebling des Monats – Steakmesser

Der letzte Schliff für gelungene Grillabende

Für lange Sommerabende – stilvoll servieren und gemeinsam genießen.

Im August zeigt sich der Sommer oft von seiner schönsten Seite: lange Abende, eine gedeckte Tafel im Freien und das gute Gefühl, gemeinsam Zeit zu verbringen. Wenn das Essen serviert ist und alle zusammenkommen, rückt

der gemeinsame Genuss in den Mittelpunkt.

Für perfekten Fleischgenuss kommt es auf den richtigen Schnitt an. Die Steakmesser von Kyocera überzeugen mit feiner Mikrozahnung und einer außergewöhnlich scharfen Keramikklinge, die Steaks, Grillgut und andere Speisen präzise schneidet, ohne sie zu quetschen. So bleiben Saftigkeit und Aroma bewahrt – für vollen Genuss bis zum letzten Bissen.

Auch optisch machen die Messer eine gute Figur. Stilvoll auf einem Holzbrett oder einer sommerlich gedeckten Tafel serviert, ergänzen sie jede Grillrunde um einen hochwertigen Akzent und verbinden Funktionalität mit zeitlosem Design. Die Messer sind im 2-er oder 4-er Set mit weißer oder schwarzer Klinge erhältlich.

So wird aus gutem Essen ein rundum stimmiges Genusserlebnis.

Kyocera Steakmesserset

– Handgeschliffene Klingen aus weißer oder schwarzer Zirkoniakeramik (Z206)

– Feine Mikrozahnung für präzises Schneiden von knochenfreiem Fleisch und Grillgut

– Ergonomisch geformter Griff aus Kunststoff (ABS)

– Attraktive Geschenkverpackung

– Preis: ab 89,90 €

– Sie finden die Produkte im Kyocera Shop hier oder bei Amazon hier.

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 27 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 279 Tochtergesellschaften (31. März 2026). Mit etwa 73.800 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,83 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

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