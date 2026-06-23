Landfrauen auf „Ballermann“-Tour

Fahrradausflug der Bassumer Landfrauen führte zwar nicht nach Mallorca, wohl aber nach Blockwinkel auf die „Ballermann Ranch“ von Gut Aiderbichl

Knapp 50 Landfrauen (mit Männern) vom LandFrauenverein Freudenberg-Bassum e.V. nutzten das wunderschöne Sommerwetter für einen von Stefanie Menzel organisierten Radausflug, der sie nach Scholen in die Blockwinkeler Heide auf die Ballermann Ranch führte.

Gerne begrüßten Annette und André Engelhardt die illustre Gästeschar. Die fröhliche Besichtigung der weitläufigen Anlage mit den vielen geretteten Pferden, Eseln und Ponys wurde vom „Cowboy und seiner Cowboyfrau“ mit allerlei Tiergeschichten und Anekdoten aus ihrem Leben garniert.

Auch blieben die Engelhardts den interessierten Landfrauen keine Antwort schuldig. Weder darauf, warum es sie von Bayern nach Blockwinkel verschlug oder die Ballermann Ranch Ballermann Ranch heißt, noch darauf, was es mit Gut Aiderbichl eigentlich auf sich hat. So lernten die Bassumer Landfrauen u. a. die kleine Ponystute Tessa, den frechen Fridolin, die Esel vom „Clan der Sizilianer“ sowie Quarter-Horse-Superstar Ballermann Mitch kennen. Auch die Stallungen, die große Halle und die kleine, verträumte St. Leonhard Kapelle, in der sogar geheiratet wird, wurden inspiziert.

Viel Spaß hat sie gemacht, die Besichtigung der Blockwinkler Pferderanch. Zu schnell verflog die Zeit, so dass leider die Besichtigung des Gut Aiderbichl Katzenland auf das nächste Mal verschoben werden musste.

Zum Schluss der kurzweiligen Führung wurde – auf vielfachen Wunsch – noch aufgeklärt, was der Ballermann auf Malle mit den Engelhardts in Blockwinkel zu tun hat.

Sehr gefreut hatten sich Annette und Andre Engelhardt über das tolle Landfrauen Backbuch, welches Stefanie Menzel zum Abschied überreichte. Die Engelhardts revanchierten sich mit einer brandneuen Ballermann-Party-CD zur Fußball-WM für jede Landfrau, die übrigens aus dem Hause DA-Music in Diepholz stammt.

Bevor die Landfrauen den Heimweg antraten, wartete noch die Kaffeetafel im Blockwinkeler Sule-Café.

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