Lantek meldet beeindruckendes Wachstum mit einer Umsatzsteigerung von 24,9 Prozent

– Umsatz des multinationalen Unternehmens übersteigt 35,3 Millionen Euro

– Mehr als 32.000 Kunden weltweit

– Expansionsplan mit einem strategischen Engagement für Forschung und Entwicklung, das die Einführung bahnbrechender Produkte sowie das internationale Wachstum vorantreibt; fast 400 Mitarbeiter weltweit und Anstieg der Einstellung von weiblichen MINT-Kräften um 58 Prozent

Darmstadt/Vitoria-Gasteiz, 1. August 2023 – Lantek, ein führendes, multinationales Unternehmen, das die digitale Transformation der Blech- und Metallverarbeitung vorantreibt, gibt seine globalen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23 bekannt, das am 30. Juni 2023 endete. Das Unternehmen hat seine Position als Weltmarktführer erfolgreich gefestigt und einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 24,9 Prozent auf mehr als 35,3 Millionen Euro verzeichnet. In Deutschland gab es bei Software für Rohrlaser die deutlichsten Zuwächse.

Lantek-CEO Alberto Lopez de Bioaspre ist zufrieden: „Dieses Geschäftsjahr war für Lantek entscheidend, denn wir konnten unsere Position als führendes Unternehmen der Branche weiter stärken. Unser Einsatz für die Blechbearbeitung und unsere Kunden ist auch in diesen unsicheren Zeiten ungebrochen. Wir sind stolz auf die Leistungen unseres Teams, das bahnbrechende Produkte entwickelt, mit denen sowohl wir selbst als auch unsere Kunden erfolgreich sein können.“

Diese Ergebnisse bestätigen die Strategie von Lantek, seinen inzwischen mehr als 32.000 Kunden, mit denen 21 Niederlassungen in 15 Ländern zusammenarbeiten, innovativste Lösungen und besten Service mit der intensivsten Betreuung auf dem Markt zu bieten. Und mit einer globalen Sicht, aus der kürzlich auch die Gründung von Lantek Australia entsprang, das nun Kunden unterstützt, die sowohl auf dem australischen wie auch dem neuseeländischen Markt agieren.

„In Deutschland haben wir die Umsätze mit Software für Rohrlaser um mehr als 35 Prozent gesteigert. Das spiegelt die Dynamik auf dem deutschen Markt wider“, sagt Christoph Lenhard, Leiter des deutschen Lantek-Büros. „Und anders als viele Unternehmen im deutschen Maschinenbau haben wir unsere Umsatzziele mehr als erreicht – bei unverändert hohem Auftragsbestand.“ Sehr positiv war auch das Kunden-Feedback auf die Kalkulationssoftware iQuoting sowie die auf der Euroblech 2022 vorgestellte Biegesoftware Lantek Bend. Für beide Produkte hatte Lantek Deutschland als europäischen Referenzmarkt ausgewählt. Auf die große Nachfrage reagiert das Unternehmen nun mit einem kontinuierlichen Ausbau seines deutschen Teams – auch im laufenden Geschäftsjahr. Standardisierte Prozesse beim Kundensupport durch Rollout eines Ticketingsystems für Wartungskunden machen zudem die geschätzten Service-Dienstleistungen von Lantek in Deutschland noch leichter verfügbar.

Stärkung der weiblichen MINT-Profile

Als Teil seines globalen strategischen Bekenntnisses, die industrielle Blechbearbeitung zu digitalisieren, macht Lantek erhebliche Fortschritte in Bezug auf seine Wachstumspläne und steht nun kurz davor, weltweit 400 Fachkräfte zu beschäftigen. Zudem stellt Lantek sich erfolgreich der Herausforderung, MINT-Talente (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) mit globaler Perspektive und internationaler Reichweite zu fördern.

Darüber hinaus setzt Lantek als entscheidenden Bestandteil seines Transformationsplans weiterhin auf die Förderung weiblicher Talente innerhalb seiner Belegschaft. Eine bemerkenswerte Errungenschaft in dieser Hinsicht ist der beeindruckende Anteil von 58 Prozent Frauen bei der Einstellung von MINT-Talenten im vergangenen Geschäftsjahr.

Gemma Nogales, Leiterin der Lantek-Personalabteilung: „Wir haben ein kulturelles Transformationsprojekt begonnen, das unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Organisation stellt, wo sie Grundpfeiler unseres Unternehmens sind. Im Einklang mit unserer Strategie setzen wir uns weiterhin dafür ein, mehr Talente in unsere Organisation zu holen und die Zahl der Frauen zu erhöhen, die ihre Karriere in MINT-Berufen sehen. Wir möchten damit eine Kultur entwickeln, die Lantek als Unternehmen positioniert, das bahnbrechende Möglichkeiten für die fortschrittlichsten technologischen Herausforderungen fördert.“

Der Innovation verpflichtet

Mit einem leidenschaftlichen Engagement für Innovation seit mehr als 35 Jahren ist Forschung und Entwicklung ein beständiger Pfeiler des Erfolgs von Lantek. Die enge Zusammenarbeit mit mehr als 140 führenden Werkzeugmaschinenherstellern der Welt ist Ausdruck des Engagements von Lantek, mithilfe modernster Softwarelösungen entscheidende Fortschritte zu erzielen.

Beispielhaft dafür, wie ernst Lantek es meint, ist die Verdoppelung der Größe des F&E-Teams innerhalb der vergangenen zwei Jahre, mit dem klaren Ziel, die Einführung zukunftsweisender Produkte für die Blech-, Rohr- und Metallbearbeitung zu beschleunigen. Zu diesen Innovationen gehören unter anderem die cloud-basierte Kalkulationsplattform Lantek iQuoting sowie Lantek Bend, die revolutionäre Software für Biegemaschinen.

Im Rahmen seiner Strategie, die Technologieführerschaft zu übernehmen und zu behalten, nimmt Lantek auf europäischer Ebene auch eine herausragende Stellung in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI) ein. Das Unternehmen hat sich aktiv am internationalen Gemeinschaftsprojekt aiXia zur Künstlichen Intelligenz beteiligt, denn es möchte eine sichere und zuverlässige Infrastruktur für KI-basierte Dienste zur Förderung von KI in der Industrie schaffen. Darüber hinaus betont die Zusammenarbeit von Lantek mit dem Baskischen Zentrum für Künstliche Intelligenz (BAIC) sein Engagement für die Förderung von Talenten und Einhaltung ethischer und regulatorischer Standards in der KI.

Mit diesen Initiativen und strategischen Allianzen bleibt Lantek an der Spitze der Förderung von technologischen Fortschritten und Vorreiter für umwälzende Innovationen in der Industrie.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 32.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

