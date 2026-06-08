Latino-Domains biegen auf der Zielgeraden ein…

Latino-Domains: Der Countdown zur freien Registrierung läuft

Die Einführung der Latino-Domains biegt auf die Zielgerade ein. Nach einer mehrwöchigen Sunrise-Phase, die Inhabern eingetragener Marken vorbehalten war, beginnt am 12. Juni 2026 die General Availability. Von diesem Zeitpunkt an können Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen weltweit Latino-Domains registrieren – vorausgesetzt, der gewünschte Name ist noch verfügbar.

Damit öffnet sich eine neue digitale Heimat für die spanischsprachige und lateinamerikanische Gemeinschaft. Mit mehr als 650 Millionen Menschen, die kulturell oder sprachlich mit Lateinamerika verbunden sind, richtet sich die neue Endung an eine der größten und dynamischsten Gemeinschaften der Welt. Für Unternehmen kann eine Latino-Domain zum sichtbaren Zeichen ihrer Präsenz auf lateinamerikanischen Märkten werden. Vereine, Medienprojekte, Kulturschaffende und Privatpersonen erhalten zugleich eine Internetadresse, die ihre Identität und ihre Verbundenheit mit der lateinamerikanischen Welt unmittelbar zum Ausdruck bringt.

Noch bis zum 11. Juni haben Markeninhaber die Möglichkeit, ihre im Trademark Clearinghouse hinterlegten Kennzeichen als Latino-Domain zu sichern. Danach endet die exklusive Registrierungsphase. Anders als bei vielen anderen Domain-Einführungen wird es keine Early-Access-Phase geben. Die Registry verzichtet bewusst auf eine kostenpflichtige Übergangsperiode. Mit dem Start der General Availability stehen sämtliche noch freien Domains gleichzeitig allen Interessenten offen.

Gerade dieser direkte Übergang dürfte für besondere Dynamik sorgen. Die Geschichte neuer Domainendungen zeigt immer wieder, dass attraktive Begriffe, Städtenamen, Branchenbezeichnungen und kurze, einprägsame Internetadressen oft schon in den ersten Minuten nach Öffnung der Registrierung vergeben werden. Wer einen bestimmten Namen im Auge hat, sollte deshalb nicht darauf vertrauen, am Starttag noch ausreichend Zeit für seine Bestellung zu haben.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Möglichkeit der Vorregistrierung an Bedeutung. Die Secura GmbH bietet bereits jetzt die Vorregistrierung von Latino-Domains an. Dabei werden Registrierungsaufträge im Vorfeld erfasst und technisch vorbereitet, sodass sie unmittelbar zum Beginn der freien Registrierung an die Registry übermittelt werden können. Zwar kann auch eine Vorregistrierung keine Garantie auf die gewünschte Domain bieten, sie verschafft jedoch einen wertvollen Zeitvorsprung gegenüber später eingehenden Anträgen. Insbesondere bei stark nachgefragten Begriffen kann dieser Vorsprung entscheidend sein.

Für Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach Lateinamerika eröffnet sich damit die Chance, ihre Zielgruppe bereits über die Internetadresse anzusprechen. Gleichzeitig erhalten kulturelle Initiativen, Vereine und Privatpersonen eine neue Möglichkeit, ihre Zugehörigkeit zur latinoamerikanischen Welt auch online sichtbar zu machen. Die Einführung der Latino-Domains ist damit weit mehr als die Einführung einer weiteren Domainendung – sie schafft einen digitalen Raum für eine globale Gemeinschaft.

Je näher der Starttermin rückt, desto stärker wächst das Interesse an den begehrtesten Namen. Wer sich seine Wunschadresse sichern möchte, sollte deshalb frühzeitig handeln. Informationen zur Vorregistrierung bietet die Secura GmbH auf ihrer Website:

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/latino-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: Moisès Fonseca