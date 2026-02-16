Leadership: Manager per Beförderung statt per Qualifikation

Management wird oft als Talent verkauft. Dabei ist es ein Beruf, der wie jedes andere Handwerk gelernt werden muss. Dennoch gelangen viele Führungskräfte ohne systematische Ausbildung in Leitungspositionen. Dabei sind Fehler an der Spitze für Organisationen teuer und riskant. Wer auf Bauchgefühl statt auf erprobte Methoden setzt, darf sich über schlechte Entscheidungen und eine geringe Wirkung nicht wundern.

Management ist keine angeborene Begabung. Es ist ein Beruf, der erlernt werden muss. Es ist damit vergleichbar mit jedem anderen Fachgebiet, in dem Ausbildung und Erfahrung den Unterschied machen. Experten kritisieren regelmäßig, dass die Ausbildung von Führungskräften oft unzureichend ist – und das trotz der zentralen Bedeutung des Managements in Organisationen. So gelangen viele Manager ohne systematische Vorbereitung in Leitungsrollen, obwohl Fehler gerade an dieser Stelle erhebliche Risiken bergen. Einige Managementexperten verfolgen daher den Ansatz, Management als handwerkliche Disziplin zu verstehen, in der Aufgaben, Werkzeuge und Verantwortung bewusst erlernt und gelebt werden. Sie wollen sich nicht auf Talent oder Intuition verlassen, sondern mit systematischen und methodischen Zugängen das Kompetenzniveau in der Führungspraxis verbessern. Der Schweizer Unternehmensberater und ehemalige Flugkapitän Bruno Dobler begrüßt diesen Ansatz, denn er selbst ist der Überzeugung: „Hier eignet sich der Beruf des Piloten als Vorbild, quasi als Benchmark, denn Prinzipien wie diese müssen in diesem Job neben der Fliegerei erlernt werden.“ Damit gelten Führungsqualitäten auch für Dobler als erlernbar.

Und Dobler weiß, wovon er spricht. Er ist nicht nur Pilot, sondern war auch Aufsichtsrat der Zürcher Kantonalbank, gründete selbst Unternehmen und berät heute zahlreiche andere. Er kennt die Herausforderungen im Management – gerade bei Krisen. „Hier sind neben Know-how Selbstvertrauen und Transparenz gefragt – und beides lernt man erst durch regelmäßiges Training“, betont der Unternehmensberater. In seinem Vortrag „Mit Leadership like a Pilot – durch turbulente Zeiten“ geht er ausführlich auf diese Aspekte ein. Bruno Dobler verdeutlicht anhand seiner Erfahrungen als ehemaliger Flugkapitän, wie eng Selbstbewusstsein, Inspiration und Führungsqualitäten verbunden sind. Deshalb ist in der Luftfahrt unter anderem eine offene, hierarchiefreie Kommunikation unerlässlich, ebenso wie die Konzentration auf den Erfolg – das sichere Ankommen nämlich. Für modernes Leadership gilt das Gleiche: Jede Störung birgt das Potenzial für einen Crash. Aus diesem Grund sind die Verantwortlichkeiten in der Luftfahrt bereits vor dem Start klar geregelt. So weiß jeder von Anfang an, welche Aufgaben er hat, vor allem im Notfall.

Im Management erdgebundener Unternehmen ist das oft nicht der Fall. „Wenn sich quasi jeder zum Manager berufen fühlt und deshalb gerne Arbeit abgibt, wird das zum Problem. Denn das hält Teams davon ab, ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen, die zum Erfolg eines Unternehmens beitragen soll“, so der Unternehmensberater. Dabei müsste jedem Manager klar sein: Eine Führungskraft wird man nicht durch Talent allein, sondern erst durch Training und Erfahrung. Würde so im Cockpit eines Flugzeugs verfahren werden, es käme unweigerlich zu einem Crash. „Was übersehen wird: Die Aufgabe des Leaderships ist es, das Unternehmen auf Kurs zu halten. Das gelingt nur durch eine fundierte Ausbildung und regelmäßiges Training, damit richtig delegiert werden kann und Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilt wird – und das auf Basis von Vertrauen“, betont der Schweizer Keynote Speaker Bruno Dobler.

Bruno Dobler ist eine faszinierende Persönlichkeit mit einer facettenreichen Karriere, die von seinen Erfahrungen als Verkehrspilot bei der Swiss bis zu den Leistungen als CEO und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte reicht – wie etwa als Aufsichtsrat bei der Zürcher Kantonalbank. Während sich seine Kollegen auf ihre akademische Laufbahn konzentrierten, sammelte Dobler als Ausbilder von Militärpiloten in Uganda, Irak und Indonesien wertvolle Erfahrungen. Seine Leidenschaft für die Fliegerei führte zur Gründung der Horizon Swiss Flight Academy, wo er sein Wissen an angehende Verkehrspiloten weitergab.

Auf seine Zeit als Chefpilot der Crossair folgte eine politische Karriere, in der Dobler die Bürgerinnen und Bürger im Zürcher Kantonsrat vertrat. Als Flugkapitän der Swiss und CEO von Helvetic Airways setzte er seine Erfahrung und sein Know-how in der Luftfahrtbranche ein, um komplexe wirtschaftliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern und strategische Neuausrichtungen voranzutreiben. Als Mitglied des Präsidiums der Zürcher Kantonalbank trug Dobler mit seinen Kollegen zur Sicherheit des Finanzsektors bei.

Neben seinen beruflichen Verpflichtungen ist Dobler als Coach und Mentor tätig und gibt seine umfangreichen Erfahrungen und Einsichten aus der Luftfahrt und dem Geschäftsleben an Führungskräfte und Teams weiter. Seine Erkenntnisse aus der Fliegerei überträgt Bruno Dobler in seinen international gefragten Vorträgen auf die Wirtschaft, aber auch auf das private Leben. Trotz seiner beeindruckenden Karriere schätzt Dobler die Natur und verbringt gerne Zeit in Andermatt, Schweiz, wo er ständig auf der Suche nach neuen Entdeckungen ist.

