Leistung neu denken: Neues Buch „Flow Performance“ verbindet Profisport und Psychologie

Prof. Dr. Stefan Etzel und Tennisprofi Tomás Behrend zeigen, wie Menschen unter Druck klar, stabil und leistungsfähig bleiben

Am 22. Juni 2026 erscheint mit „Flow Performance – Gewinner-Strategien aus dem Profisport und der Psychologie“ ein Buch, das den Begriff Leistung neu einordnet und hochaktuelle Antworten auf die Fragen unserer Zeit liefert. Die Autoren Prof. Dr. Stefan Etzel und Tennisprofi Tomás Behrend verbinden darin die kompromisslose Realität des Spitzensports mit fundierter psychologischer Expertise.In Wirtschaft, Gesellschaft und Arbeitswelt wird wieder intensiv über Leistung gesprochen: über Produktivität, Belastbarkeit, Wettbewerbsfähigkeit und mentale Stärke. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass dauerhafter Druck, Selbstoptimierung und permanentes Funktionieren keine tragfähigen Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart sind. Genau hier setzt Flow Performance an. Ein neuer Blick auf LeistungDas Buch versteht Leistung nicht als Rückkehr zu Härte, Druck und „Zähne zusammenbeißen“, aber auch nicht als Rückzug in eine Schonlogik. Stattdessen zeigt es, wie Menschen ihr Potenzial dann am besten entfalten, wenn Denken, Fühlen und Handeln in Einklang kommen. Im Mittelpunkt stehen Fokus, Selbstführung, Emotionsregulation und innere Stabilität – Fähigkeiten, die heute in Sport, Beruf, Führung und Alltag entscheidend sind. Flow Performance ist dabei kein klassischer Motivationsratgeber. Das Buch versteht sich vielmehr als ein mentaler Trainingsraum: praxisnah, fundiert und nah an der Realität von Menschen, die in anspruchsvollen Situationen funktionieren müssen und zugleich gesund, klar und wirksam bleiben wollen.Profisport trifft PsychologieDie besondere Stärke des Buches liegt in seiner Doppelperspektive. Tomás Behrend, ehemaliger internationaler Tennisprofi und frühere Nummer 43 der Weltrangliste, bringt die Erfahrungswelt des Spitzensports ein – dort, wo Druck real ist, Fehler sichtbar und Konsequenzen unmittelbar sind. Prof. Dr. Stefan Etzel, Professor für psychologische Diagnostik, Führungs- und Wirtschaftspsychologie sowie Sportpsychologe, übersetzt diese Erfahrungen in psychologische und neuropsychologische Klarheit.So entsteht ein moderner Leistungsbegriff, der weit über den Sport hinausreicht. Das Buch macht deutlich: Spitzenleistung entsteht nicht durch maximalen Druck, sondern durch Klarheit, Haltung, Fokus und die Fähigkeit, unter Belastung handlungsfähig zu bleiben.Aktueller Impuls für viele RessortsMit seinem Thema ist Flow Performance für zahlreiche Medienbereiche relevant. Neben Sportredaktionen bietet das Buch wertvolle Impulse für Ressorts rund um Wirtschaft, Karriere, Führung, Psychologie, Gesundheit, Gesellschaft und persönliche Entwicklung. Es greift eine Debatte auf, die viele Menschen unmittelbar betrifft: Wie kann Leistung heute gelingen, ohne in Überforderung, Erschöpfung oder Selbstverlust zu münden?„Leistung neu zu denken bedeutet nicht, Anspruch aufzugeben“, so Prof. Dr. Stefan Etzel. „Es geht darum, Leistung so zu verstehen, dass Menschen unter Druck nicht zerbrechen, sondern klar, fokussiert und stabil bleiben können.“Rezensionsexemplare und PressematerialJournalisten, Redaktionen und Medienvertreter können ein Rezensionsexemplar direkt über den Verlag anfordern unter: https://bookreview.bod.de/login?redirect=%2FZusätzlich stehen auf Wunsch weitere Pressematerialien zur Verfügung, darunter Cover, Kurztext, Autoreninformationen, Waschzettel sowie Themenvorschläge für Interviews, Rezensionen und redaktionelle Aufbereitungen.

Prof. Dr. Stefan Etzel ist Professor für psychologische Diagnostik, Führungs- und Wirtschaftspsychologie sowie Sportpsychologe. Gemeinsam mit dem ehemaligen Tennisprofi Tomás Behrend verbindet er in Flow Performance wissenschaftliche Erkenntnisse aus Psychologie und Neuropsychologie mit den Erfahrungen aus dem Spitzensport. Im Mittelpunkt steht ein moderner Leistungsbegriff, der Fokus, mentale Stärke und innere Stabilität in Beruf, Sport und Alltag neu denkt.

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Flow Performance

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Heinsberger Str. 31

52351 Übach-Palenberg

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