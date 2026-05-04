Leitfaden zur Unterhaltsberechnung in Österreich

Familienrechtsexperten von Schmelz Rechtsanwälte bieten Betroffenen einen Leitfaden

ien, 4.5.2026 – Mit einem neuen, praxisnahen Beitrag bietet die Anwaltskanzlei Schmelz Rechtsanwälte eine verständliche Orientierung zur Berechnung von Unterhalt in Österreich. Der Artikel „Unterhalt berechnen in Österreich: einfach erklärt“ zeigt Schritt für Schritt, wie sich Unterhaltsansprüche – insbesondere Kindesunterhalt – nachvollziehbar ermitteln lassen.

Transparenz bei einem oft komplexen Thema

Die Frage nach der richtigen Höhe von Unterhalt zählt zu den häufigsten rechtlichen Unsicherheiten nach Trennung oder Scheidung. Dabei hängt die konkrete Höhe von mehreren Faktoren ab – insbesondere vom Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils sowie vom Alter und Bedarf des Kindes. Der neue Leitfaden von Rechtampunkt setzt genau hier an und erklärt die Berechnung praxisnah und nachvollziehbar.

Prozentmethode als zentrale Grundlage

Im Zentrum der Unterhaltsberechnung steht in Österreich die sogenannte Prozentmethode. Dabei wird der Unterhalt typischerweise anhand fixer Prozentsätze vom monatlichen Nettoeinkommen berechnet, die sich nach dem Alter des Kindes richten, aber auch nach der Frage, ob der Unterhaltsschuldner weiteren Personen – also anderen Kindern oder Ex-Ehepartnern – Unterhalt leisten muss.

Richtwerte sind etwa:

16 % bei Kindern bis 6 Jahre

18 % bei Kindern von 6 bis 10 Jahren

20 % bei Kindern von 10 bis 15 Jahren

22 % ab 15 Jahren ()

Der Beitrag erklärt darüber hinaus verständlich, welche Faktoren diese Berechnung beeinflussen können – etwa weitere Unterhaltspflichten, Einkommen oder besondere Lebensumstände.

Wichtige Einflussfaktoren im Überblick

Neben der Grundberechnung behandelt der Leitfaden zentrale Aspekte, die in der Praxis entscheidend sind:

– Unterschiede zwischen Naturalunterhalt und Geldunterhalt

– Bedeutung des Nettoeinkommens als Berechnungsbasis

– Auswirkungen mehrerer unterhaltsberechtigter Personen

– Sonderbedarf und individuelle Anpassungen

Diese Faktoren zeigen, dass die tatsächliche Unterhaltshöhe stets eine Einzelfallentscheidung ist und von den konkreten Lebensverhältnissen abhängt. Über den Blogartikel hinausgehend bieten Schmelz Rechtsanwälte auch einen fortschrittlichen Unterhaltsrechner an, mit dem Betroffene Unterhaltsansprüche und Unterhaltspflichten leichter einschätzen können.

Ziel: Verständlichkeit und rechtliche Orientierung

Familienrechtsanwältin Mag. Eva Schmelz dazu: „Mit dem neuen Beitrag verfolgen wir das Ziel, komplexe familienrechtliche Berechnungsmodelle einfach und zugänglich darzustellen. Betroffene sollen dadurch eine erste fundierte Einschätzung erhalten und besser auf Gespräche mit Behörden oder Rechtsanwält vorbereitet sein.“

Schmelz Rechtsanwälte ist eine in Wien und Niederösterreich tätige Rechtsanwaltskanzlei.

Kontakt

Schmelz Rechtsanwälte OG

Dorian Schmelz

Währinger Straße 16

1090 Wien

+43 2243 32 744

+43 2243 28 423



https://rechtampunkt.at

Bildquelle: @pexels