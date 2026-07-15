Leo-Look für ein Zuhause mit Persönlichkeit

Bettwäsche, Frottier und Wohnaccessoires von erwinmueller.de setzen ausdrucksstarke Akzente in natürlichen Farben

Animal-Prints gehören auch im Sommer 2026 zu den beliebten Mustern in Mode und Interior. Besonders der Leo-Look lässt sich vielseitig einsetzen: mal extravagant, mal dezent und überraschend wohnlich. Auf Bettwäsche, Nachtwäsche, Frottiertüchern, Kissen und Wohnaccessoires sorgt das markante Dessin für besondere Akzente. Bei erwinmueller.de zeigt es sich vor allem in natürlichen Farben und kombiniert ausdrucksstarkes Design mit angenehmen Materialien.

Schlafen mit Safari-Flair

Ein Hauch von Safari zieht mit der Mako-Satin-Bettwäsche ins Schlafzimmer ein. Das Leo-Muster verbindet sich mit Farbverläufen in Türkis und Beige sowie grafischen Streifen zu einem modernen Gesamtbild. Der edle Schimmer des Gewebes unterstreicht den eleganten Charakter des Designs.

Auch bei der Nachtwäsche sorgt der Animal-Print für sommerliche Leichtigkeit. Nachthemd und Shorty kombinieren das auffällige Muster mit schlichten, einfarbigen Partien. Weicher Single-Jersey liegt angenehm auf der Haut und macht die Modelle zu bequemen Begleitern für die Nacht und entspannte Stunden zu Hause.

Ausdrucksstarke Akzente im Bad

Im Badezimmer entfaltet der Leo-Look seine Wirkung besonders gut in Verbindung mit einer ruhigen, klaren Einrichtung. Die Walk-Frottier-Handtücher „Leo“ sind in Jacquardwebung gefertigt und zeigen das Muster auf der Rückseite in umgekehrter Farbgebung. Varianten in Jade-Oliv, Beige-Braun und Natur-Creme wirken harmonisch und lassen sich unkompliziert mit unifarbenen Badtextilien kombinieren.

Für Schwimmbad, See, Strand, Sauna oder Spa greift ein extra langes Microfaser-Strandtuch das Muster ebenfalls auf. Farbverläufe und Streifen verleihen dem Design eine sommerliche Note. Das leichte Material lässt sich platzsparend verstauen und trocknet schnell.

Wilde Akzente im Wohnbereich

Im Wohnbereich empfiehlt sich der Leo-Look vor allem als gezielt eingesetzter Blickfang. Kissenhüllen, Wohndecken und kleinere Accessoires bringen Spannung in eine zurückhaltende Einrichtung, ohne den Raum zu dominieren. Besonders harmonisch wirkt das Muster in Kombination mit Beige, Creme, Braun, Schwarz oder natürlichen Materialien.

Eine weiche Fleece-Wohndecke bringt den Leoparden-Look direkt auf Sofa oder Sessel. Die einfarbig beige Rückseite sorgt für einen ruhigen Gegenpol. Auch die Kissenhülle „Leoprint“ verbindet eine gemusterte Vorderseite mit einer schlichten Rückseite und lässt sich dadurch vielseitig dekorieren.

Auch dekorative Einzelstücke greifen den Trend auf. Ein Wichtel mit Leo-Mütze setzt auf Fensterbank, Regal oder Sideboard einen augenzwinkernden Akzent. Bereits im Eingangsbereich heißt die Fußmatte „Leo Fashion“ Familie und Gäste mit einer Kombination aus Leo-Muster, Herz und Schriftzug willkommen.

Ob als großflächiges Muster auf Bettwäsche und Wohndecke oder als gezielter Akzent auf Handtüchern, Kissen und Accessoires: Der Leo-Look bringt Lebendigkeit in das Zuhause. Natürliche Farben, weiche Materialien und die Kombination mit ruhigen Uni-Tönen machen den Animal-Print vielseitig einsetzbar – für alle, die ihrer Einrichtung mit wenigen Mitteln mehr Ausdruck und eine individuelle Note verleihen möchten.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

Neuer Onlineshop seit 2019

2019 wurde der Onlineshop thematisch neu ausgerichtet und bietet Artikel in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“. Unter „Themen“ finden sich Welten für Anlässe, Lieblingsthemen sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Unter „Personalisierte Produkte“ wird eine große Auswahl für ganz individuelle Geschenk-Ideen angeboten.

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