Lescars OBD2-Kfz-Batterie-Wächter mit Sprachansage

Den Batteriezustand des Fahrzeugs stets im Blick behalten

• Kfz-Batterie-Wächter für den OBD2-Anschluss am Fahrzeug

• Warnt per Sprachansage beim Unterschreiten der Batteriespannung

• Ansage erfolgt nach dem Einsteigen und während der Fahrt

• Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab Baujahr 1996

• Unterstützt 12-Volt-Kfz-Batterien

• Schnell betriebsbereit: einfach am OBD2-Anschluss im Fahrzeug einstecken

Warnt sofort bei schwacher Batterie: Beim Einsteigen und Drehen des Zündschlüssels – noch bevor das Fahrzeug streikt – ertönt eine klare Ansage. Der OBD2-Kfz-Batterie-Wächter von Lescars erkennt eine zu niedrige Spannung oder einen schlechten Zustand der 12-Volt-Kfz-Batterie und informiert unmittelbar per Sprachmeldung. So kann die Batterie rechtzeitig nachgeladen oder überprüft werden, bevor der Motor nicht mehr startet.

Deutliche Sprachmeldung beim Einsteigen: Das Gerät weist unmissverständlich auf Handlungsbedarf hin – beim Einsteigen oder während der Fahrt. Es ist nicht nötig, Anzeigen zu kontrollieren oder Messgeräte anzuschließen. Die klare Ansage erklingt direkt im Fahrzeug – einfach, eindeutig und sofort verständlich.

Schützt vor Ausfällen im Alltag: Kurzstrecken, längere Standzeiten oder niedrige Temperaturen setzen der Batterie spürbar zu. Der Batterie-Wächter überwacht die Spannung im Hintergrund zuverlässig und meldet kritische Werte frühzeitig. So lassen sich Startprobleme vermeiden, unnötige Wege zur Pannenhilfe werden eingespart und die Flexibilität bleibt unterwegs erhalten.

Einstecken und dauerhaft abgesichert: Das kompakte Gerät wird in den OBD2-Anschluss von Pkws oder leichten Nutzfahrzeugen ab Baujahr 1996 gesteckt. Es versorgt sich direkt über den Anschluss mit Strom und arbeitet automatisch. So fährt man immer mit dem sicheren Gefühl, rechtzeitig gewarnt zu werden – und nicht erst, wenn das Fahrzeug keinen Mucks mehr von sich gibt.

• Überwacht die Spannung Ihrer Fahrzeug-Batterie mit 12 Volt

• Für gängige Batterie- und Akku-Arten

• Für PKWs, leichte Nutzfahrzeuge und Wohnmobile ab Baujahr 1996

• Warnt per Sprachansage beim Unterschreiten der Batteriespannung

• Sprachansage ertönt beim Einsteigen und während der Fahrt

• Schnell betriebsbereit: einfach in den OBD2-Anschluss einstecken

• Gerät kann immer im OBD2-Anschluss des Fahrzeugs verbleiben

• Betriebstemperatur: -15 °C bis 85 °C

• Stromversorgung: direkt über OBD2-Anschluss

• Maße: 50 x 32 x 27 mm, Gewicht: ca. 25 g

• OBD2-Kfz-Batteriewächter inklusive deutscher Anleitung

• EAN: 4022107484978

Der Lescars OBD2-Kfz-Batterie-Wächter mit Sprachansage bei niedriger Spannung ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8112-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist in Kürze auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/fRNKBLmox6WXRWw

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