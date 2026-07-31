Letzte Chance: Namibia-Sonderreise 2026 mit dem KrautTrotter®-Team

Den Sommer verlängern auf unserer Namibiareise vom 28.08.2026 bis 13.09.2026

An alle Kurzentschlossenen! Komm mit nach Namibia vom 28.08.2026 bis 13.09.2026. Marion und Burak von KrautTrotter® Safaris gehen gemeinsam mit 12 Gästen auf eine exklusive Sonderreise.

Erongo – Weites Land zwischen Wüste und Meer

So das Motto der 17-tägigen Sonderreise 2026 nach Namibia. Jetzt ist es fast soweit und die beiden KrautTrotter® können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Mit dabei: Eine einheimische, deutschsprachige Reiseleitung, die das Land wir ihre Westentasche kennt. Abseits ausgetretener Pfade entdeckt ihr in kleiner Gruppe das authentische Namibia.

Aktiv durch Namibia

Auf dieser intensiven Reise reiht sich ein Höhepunkt an den anderen: Etosha-Nationalpak – Sossusvlei – Swakopmund und noch viel mehr. Zwischendurch sorgen 6 leichte Wanderungen und eine Fußsafari für Bewegung und lockern längere Fahrtage auf. Übernachtet wird in geschmackvollen Unterkünften mit Flair – Lodges, Gästehäusern und familiären Gästefarmen.

Programm und Anmeldung

Veranstalter dieser Sonderreise ist CHAMÄLEON. Wer sich genauer über die Sonderreise nach Namibia informieren möchte, der findet das ausführliche Tag-für-Tag-Programm auf der Seite von KrautTrotter® Safaris. Da nur noch wenige Plätze frei sind, empfehlen wir eine zeitnahe Anmeldung.

Reisetermin: 28.08.2026 – 13.09.2026

Reisepreis: 17 Tage Sonderreise inkl. Flug ab 5.099 € p.P. im DZ

Marion Balczun-Kocer wagte nach über 30 Jahren den Berufsausstieg als Apothekerin. Sie gründete im Februar 2024 KrautTrotter® – Safaris als Spezialagentur für Afrikareisen. Hier vereint sie Reiseleidenschaft, Afrika-Expertise und Ihre langjährige Erfahrung im Kunden-Management.

Kontakt

KrautTrotter Safaris

Marion Balczun-Kocer

Surenkamp 18

48493 Wettringen

+49 2557 928841



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