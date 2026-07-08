Licht von Ledlenser für jedes Fahrzeug-Projekt

Wer gern an Autos schraubt und tüftelt, ist auf zusätzliches Licht angewiesen – ein Fall für Baustrahler, Stirn- und Taschenlampen von Ledlenser

Solingen, Juli 2026 – Ob professionell oder als Hobby: Wer gern an Autos schraubt und tüftelt, einen Oldtimer restauriert oder einen Camper-Van ausbaut, benötigt zusätzliches Licht. Stirnlampen, Stiftleuchten oder Baustrahler von Ledlenser sorgen für zuverlässige Beleuchtung und sind dabei besonders robust.

Wer beruflich oder privat häufig unter die Motorhaube schaut, braucht zuverlässiges und robustes Equipment – neben dem passenden Werkzeug und Platz in der Garage gehört dazu auch flexible und ausdauernde Beleuchtung. Denn im engen Motorraum oder unter dem Fahrzeug ist es naturgemäß eher dunkel. Und: Es kommt auf Details an.

Präzises Licht im Hemdtaschenformat: Stiftleuchte P4R

Von der Lecksuche bis zum Prüfen von Schläuchen oder Steckverbindern im Motorraum – hier kommt die Stiftleuchte P4R zum Einsatz. Per Clip lässt sie sich unkompliziert an der Hemdtasche befestigen und ist so jederzeit zur Hand. Und: Trotz ihrer handlichen Größe ist die P4R mit einer praktischen Fokussierfunktion und drei Helligkeitsstufen ausgestattet. Damit steht sie größeren Taschenlampen in nichts nach.

Stirnlampen für freihändiges Arbeiten: HF4R Work & HF6R Work

Wer am Auspuff oder Unterfahrschutz arbeitet oder den Motor eines Oldtimers generalüberholen möchte, braucht bei der Arbeit beide Hände. Die Stirnlampen HF4R Work und HF6R Work ermöglichen freihändiges Arbeiten – und sind selbst auf dem Rücken liegend durch den integrierten Akku bequem nutzbar. Das Einstiegsmodell HF4R Work ist besonders kompakt und mit drei Helligkeitsstufen ausgestattet.

Wer häufiger zur Stirnlampe greift, setzt auf die HF6R Work: Sie überzeugt mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse und nahezu stufenloser Fokussierfunktion. Was beide Modelle gemeinsam haben: Sie sind besonders robust, lassen sich dank gummiertem Stirnband auch auf Helmen befestigen und überzeugen mit einer hohen Farbwiedergabe im Nahbereich – ideal für Detailarbeiten am Lack oder zur Unterscheidung von Kabeln im dunklen Motorraum.

Flexible und großflächige Ausleuchtung: AF4R Work & AF2R Work

Auch Baustrahler können handlich sein: Wer etwa einen Van selbst ausbaut und dabei den Innenraum verkleidet, dämmt oder Elektrik verlegt, benötigt großflächige Ausleuchtung. Dafür sorgt der kompakte Baustrahler AF4R Work. Dank fünf Helligkeitsstufen und fünfstufig einstellbarer Farbtemperatur steht jederzeit das passende Licht zur Verfügung – und das per Akku oder kabelgebunden. Ebenfalls praktisch: Die kleine Schwester AF2R Work eignet sich dank flexibler Befestigungsmöglichkeiten und Rotlichtfunktion als Warn- und Multifunktionslicht für unterwegs. Einfach im Kofferraum deponieren und ab auf die Straße!

Mehr Informationen zum großen Sortiment von Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar. Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com