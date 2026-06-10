Lieblingseis selbst gemacht: Mit der neuen Chilluxe Eismaschine von Russell Hobbs cremige Eiskreationen nach Wunsch

Sieben Automatikprogramme von Eiscreme bis Frozen Yoghurt, zwei 500-ml-Behälter inklusive, Re-Spin-Funktion für extra cremige Konsistenz, ab sofort im Handel erhältlich

Veganes Nicecream-Rezept auf TikTok, proteinreiches Frozen Yoghurt auf Instagram, zuckerfreies Sorbet im nächsten Food-Blog. Immer mehr Menschen wollen ihr Eis selbst machen und bestimmen, ob und wie viel Zucker, Sahne oder tierische Lebensmittel hineinkommen. Dass sich dieser Wunsch auch in harten Zahlen niederschlägt, zeigt der Home Electronics Market Index (HEMIX) von gfu und GfK: Allein in den ersten drei Quartalen 2024 hat sich der Umsatz mit Eismaschinen in Deutschland von knapp 8 auf über 30 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Mit der neuen Chilluxe Eismaschine präsentiert Russell Hobbs jetzt ein Gerät, das diesen Zeitgeist perfekt aufgreift: sieben Automatikprogramme, zwei Behälter im Lieferumfang, innovatives Design – und ein attraktiver Preis für selbstgemachten Eisgenuss zu Hause.

Vom Gefrierfach zur cremigen Eiskreation

Das Prinzip ist denkbar einfach: Zutaten einfüllen, 24 Stunden einfrieren, Programm wählen, fertig. Mit 800 Watt Leistung und einem 4-flügeligen, gezackten Edelstahlmesser verarbeitet die Chilluxe selbst harte Eismassen in weniger als vier Minuten zu cremigen Ergebnissen.

Von Sorbet bis Gelato – sieben Programme, ein Knopfdruck

Ob die Familie am Sonntagmittag gemeinsam verschiedene Sorten kreiert oder Gäste beim sommerlichen Dinner mit einem selbstgemachten Mango-Sorbet verwöhnt werden, die Chilluxe macht jede Gelegenheit zum Genussmoment. Dafür stehen sieben Automatikprogramme zur Verfügung: Eiscreme, Light Eiscreme, Sorbet, Milchshake, Gelato, Frozen Yoghurt und Mix-In. Letzteres ist besonders praktisch. Damit lassen sich Toppings wie Schokostücke, Nüsse oder Fruchtstücke direkt in die Eismasse einarbeiten. Die Re-Spin-Funktion ermöglicht es, das Ergebnis bei Bedarf nochmals nachzubearbeiten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Zwei Behälter, doppelter Genuss

Ein weiteres, praktisches Detail sind die zwei im Lieferumfang enthaltenen 500-ml-Behälter. So lässt sich direkt eine zweite Sorte vorbereiten oder die doppelte Menge für die ganze Familie produzieren – ohne Spülpause. Alle Teile mit Lebensmittelkontakt sind spülmaschinengeeignet.

Das Edelstahlmesser sitzt magnetisch und lässt sich mit einem Handgriff entnehmen.

Wer zusätzliche Behälter oder einen Portionierer benötigt, findet passendes Zubehör als separat erhältliches Starterpaket.

Design, das in die Küche passt

Im Farbton Stone fügt sich die Chilluxe nahtlos in die aktuelle Russell-Hobbs-Designlinie ein, zu der auch der Juiceluxe Entsafter und die Brontë Collection, bestehend aus Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher, gehören– für alle, die ein durchgängiges Produktdesign für den gesamten Haushalt möchten.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 229,99 Euro

Starterpack-Bundle mit 2x Eisportionierer, 2 x Behälter und 2 x Deckel

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 14,99 Euro

2x Eisportionierer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 5,99 Euro

Seit 1952, als die Erfinder William Russell und Peter Hobbs den elektrischen Kaffeebereiter CP1 mit Warmhaltefunktion und nur drei Jahre später den elektrischen Wasserkocher K1 mit automatischer Abschaltung entwickelten, steht Russell Hobbs für Innovation und höchste Funktionalität im gesamten Haushaltsbereich. Die britische Marke zelebriert mit ihren benutzerfreundlichen Elektrogeräten die schönen Seiten des Alltags und sorgt für unvergessliche Momente im Zuhause von Millionen Menschen. In mehr als einem halben Jahrhundert erweiterte Russell Hobbs sein Portfolio, das heute von Frühstücksserien über multifunktionale Geräte für die Speisenzubereitung und das elektrische Kochen bis hin zu hochwertigen Bügelgeräten reicht und dabei höchste Maßstäbe in Qualität, Bedienkomfort und Design setzt. Russell Hobbs wurde 2022 von TESTBild als Top Küchenmarke in der Kategorie „Fritteusen“ ausgezeichnet und ist Teil der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter www.russellhobbs.de

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