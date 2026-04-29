Limtronik unterstützt Ingenieure mit KI-basierten Assistenzsystemen in der Fertigung

KI als Schlüssel gegen Fachkräftemangel in der Industrie

Limburg, 28. April 2026 – Der zunehmende Fachkräftemangel, der Verlust von Erfahrungswissen und die wachsende Internationalisierung der Belegschaften stellen die Industrie vor tiefgreifende Herausforderungen. Der Elektronikfertiger Limtronik reagiert darauf mit dem gezielten Einsatz KI-basierter Assistenzsysteme, die Industrieingenieure in wissensintensiven Aufgaben unterstützen und gleichzeitig den Know-how-Transfer im Unternehmen nachhaltig sichern.

In der hochvariantenreichen Elektronikfertigung von Limtronik sind Industrieingenieure täglich gefordert, Produktänderungen schnell zu bewerten, Prozesse anzupassen und bei Abweichungen die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Viele dieser Entscheidungen basieren auf Erfahrungswerten, die über Jahre aufgebaut wurden.

Gleichzeitig steht auch Limtronik vor der Herausforderung, dieses Wissen langfristig zu sichern. Erfahrene Fachkräfte scheiden perspektivisch aus dem Berufsleben aus, während neue Mitarbeitende – oft auch aus dem internationalen Umfeld – schneller produktiv werden müssen. Parallel dazu steigt die Komplexität durch immer individuellere Kundenanforderungen und kürzere Produktlebenszyklen.

„Wir sehen täglich ganz konkret, wie entscheidend der schnelle Zugriff auf belastbares Wissen für stabile Prozesse ist“, erklärt Gerd Ohl, Geschäftsführer bei Limtronik. „Unser Ziel ist es, dieses Know-how zum einen zu bewahren, und zum anderen so verfügbar zu machen, dass es im Tagesgeschäft unmittelbar genutzt werden kann.“

Wissen aus der Produktion systematisch nutzbar machen

Bei Limtronik baut der Einsatz von KI nicht auf einem isolierten Innovationsprojekt auf, sondern auf einer über Jahre gewachsenen digitalen Infrastruktur. Von Traceability-Systemen über MES bis hin zu vernetzten Produktionsprozessen wurden Daten und Informationen im Unternehmen konsequent aus dem operativen Bedarf heraus erschlossen und nutzbar gemacht.

Darauf aufbauend geht Limtronik nun den nächsten Schritt: Erfahrungswissen aus der Produktion wird gezielt erfasst, strukturiert und mit bestehenden Prozess- und Qualitätsdaten verknüpft. Ziel ist es, Entscheidungen nicht mehr ausschließlich von individuellem Erfahrungswissen abhängig zu machen, sondern dieses systematisch im Unternehmen verfügbar zu halten.

Konkret bedeutet das: Erkenntnisse aus Störungen, Produktanläufen oder Prozessanpassungen werden so aufbereitet, dass sie in vergleichbaren Situationen wieder abrufbar sind. KI-basierte Assistenzsysteme unterstützen dabei, diese Informationen kontextbezogen bereitzustellen, zum Beispiel bei der Analyse von Fehlerbildern oder der Bewertung von Änderungen.

„Wir haben über Jahre hinweg eine sehr starke Datenbasis aufgebaut. Der nächste logische Schritt ist, diese intelligent nutzbar zu machen“, so Gerd Ohl. „KI hilft uns dabei, Zusammenhänge schneller zu erkennen und Entscheidungen besser abzusichern. Als mittelständischer EMS-Dienstleister ist es unser Anspruch, die Produkte unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern.“

Durch das systematische Sammeln und Analysieren von Produktions- und Prozessdaten kann Limtronik Rückmeldungen an Kunden deutlich schneller und fundierter geben. Das hilft, die Supply Chain zu verkürzen, Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten und die Qualität der Endprodukte nachhaltig zu verbessern.

Internationale Fachkräfte schneller integrieren

Beim Einsatz von KI-basierten Assistenzsystemen spielt für Limtronik auch die Integration neuer Mitarbeiter eine zentrale Rolle. Das Unternehmen setzt traditionell stark auf eigene Ausbildung, gleichzeitig gewinnen internationale Fachkräfte zunehmend an Bedeutung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Im Produktionsalltag treffen jedoch häufig unterschiedliche Erfahrungsstände, Sprachniveaus und Dokumentationsverständnisse aufeinander. Gerade bei komplexen Fertigungsprozessen kann dies die Einarbeitung verlangsamen.

Hier bieten KI-basierte Assistenzsysteme einen konkreten Mehrwert: Sie bereiten technische Inhalte kontextbezogen auf, vereinfachen den Zugang zu bestehenden Dokumentationen und helfen dabei, Informationen schneller zu erfassen und anzuwenden. So können neue Mitarbeitende – unabhängig von ihrer Herkunft – deutlich schneller produktiv in Prozesse eingebunden werden.

„Unser Anspruch ist es, Wissen so bereitzustellen, dass es jeder im Team unmittelbar nutzen kann“, erklärt Ohl. „Das ist ein entscheidender Faktor, um in einem internationalen Umfeld effizient zu arbeiten.“

Reale Produktion als Entwicklungsumfeld für KI

Eine besondere Rolle spielt dabei die Fertigung von Limtronik selbst: Hier werden neue Technologien direkt im laufenden Betrieb erprobt. Als Mitgründer des SEF Smart Electronic Factory e. V. stellt das Unternehmen seine Produktion als reale Forschungs- und Entwicklungsumgebung zur Verfügung.

In diesem Kontext arbeitet Limtronik auch mit Partnern an KI-gestützten Assistenzlösungen für Industrieingenieure. Ein Beispiel ist der „Digital Industrial Engineer“, der aktuell gemeinsam mit German Edge Cloud, great2know und ScheerPAS umgesetzt wird. Er verbindet Erfahrungswissen, Produktionsdaten und KI-basierte Analysen miteinander.

„Für uns ist entscheidend, dass neue Technologien unter realen Bedingungen funktionieren“, so Ohl. „Wir testen nicht im Labor, sondern dort, wo täglich produziert wird – nur so entsteht echter Mehrwert.“

Die Limtronik GmbH mit Sitz in Limburg an der Lahn ist auf die Entwicklung und Fertigung von Elektroniklösungen spezialisiert. Das Unternehmen, dessen Historie bis 1970 zurückreicht, bietet Dienstleistungen im Bereich Joint Development Manufacturing (JDM) sowie Electronic Manufacturing Services (EMS) an und begleitet Kunden von der Produktentwicklung bis zur Serienproduktion. Schwerpunkte liegen auf Elektronikbaugruppen und kundenspezifischen Systemlösungen. Limtronik ist nach IATF 16949 zertifiziert. Das Unternehmen arbeitet unter anderem für die Automobilindustrie, die Industrieelektronik und den Bereich erneuerbare Energien.

Seit 2025 gehört Limtronik zur VIDEOTON Group, die über 11 Standorte in Europa und Übersee verfügt, und neben der Elektronikfertigung und Box-Build-Montage auch vielfältige Fertigungslösungen anbietet. Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 775 Millionen Euro und beschäftigte 8.500 Mitarbeiter. Zusammen decken Limtronik und VIDEOTON ein breites Fertigungsspektrum ab und sind international präsent.

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