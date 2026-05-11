LiON Rack: Von der mobilen Solarstation zur dauerhaften Ladeinfrastruktur

ONgineer ergänzt die autarke Solar-Lade-Serie um eine ortsfeste Ausführung zum Aufdübeln.

Das LiON Rack von ONgineer war von Beginn an als mobile, netzunabhängige Ladelösung für E-Bikes und E-Scooter konzipiert. Mit der neuen ortsfesten Ausführung ergänzt ONgineer

das System nun um eine Variante für Standorte, an denen eine dauerhafte Installation gefragt ist. Beide Ausführungen sind autark solarbetrieben und benötigen keinen zusätzlichen Stromanschluss.

Zwei Ausführungen

Das LiON Rack ist ab sofort in zwei Ausführungen erhältlich: – LiON Rack – mobile Ausführung (ballastierbar): Das System ist für temporäre und flexible Einsatzorte ausgelegt. Integrierte Systemboxen werden mit Ballast befüllt und sorgen so für einen sicheren Stand ohne Fundament und ohne bauliche Maßnahmen. Die ballastierten Sitzboxen bieten zugleich zusätzliche Aufenthaltsqualität am Standort. Ein einzelnes Modul ist transportfähig, passt in einen handelsüblichen Sprinter beziehungsweise Transporter und lässt sich bei Bedarf saisonal einlagern oder an anderen Orten erneut aufbauen.

LiON Rack – ortsfeste Ausführung (aufgedübelt): Die neue Variante ist für Standorte mit dauerhaftem Bedarf ausgelegt. Die Montage erfolgt durch Aufdübeln auf ein vorhandenes oder bauseitig erstelltes Fundament. Dadurch bleibt die Installation planbar und wirtschaftlich, ohne dass aufwändige Tiefbauarbeiten oder zusätzliche Erdarbeiten erforderlich sind.

Technik und Aufbau

Beide Ausführungen nutzen dieselbe Kerntechnik: Integrierte Photovoltaikmodule erzeugen den Ladestrom, während ein Batteriespeicher die Versorgung auch in den Abendstunden sowie bei bewölktem Wetter sicherstellt. Dadurch ist ein vollständig netzunabhängiger Betrieb möglich, und ein externer Stromanschluss entfällt.

– 4 Ladepunkte für E-Bikes und E-Scooter pro Einheit.

– 4 strukturierte und sichere Abstellplätze pro Einheit.

– Batteriespeicher für Ladevorgänge unabhängig von aktuellen Sonnenstunden.

– Robuste, wetterfeste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

– Modular erweiterbar, mehrere Einheiten lassen sich zu längeren Lade- und Parkreihen kombinieren.

– Großflächige Panels für Werbe-, Branding- oder Informationsflächen.

Einsatzbereiche

Der lineare Aufbau des LiON Rack eignet sich besonders für lange oder schmale Flächen entlang von Gebäuden, Wegen und Parkzonen. Typische Einsatzorte sind Unternehmen und Betriebsgelände, kommunale Flächen, Mobilitätshubs, Bahnhofsumfelder, Handelsstandorte sowie temporäre Formate wie Festivals, Weihnachtsmärkte oder saisonale Projekte.

Verfügbarkeit

Beide Ausführungen des LiON Rack sind ab sofort erhältlich. Individuelle Konfigurationen, Planungsunterstützung und Angebote erfolgen über den Vertrieb von ONgineer.

ONgineer GmbH mit Sitz in Espelkamp entwickelt und produziert Ladeinfrastruktur für E

Bikes und E-Scooter. ONgineer bietet als einziger Hersteller eine integrierte

Direktladefunktion: Der Stecker wird direkt am Rahmen oder Akku des E-Bikes eingesteckt –

ohne eigenes Kabel und ohne separates Ladegerät. Ermöglicht wird das durch den LiON

Splitter, der als 3-fach-Ladeadapter in jede ONgineer-Ladestation integriert ist und

gleichzeitig verschiedene E-Bike- und E-Scooter-Modelle unterstützt. Der LiON Splitter ist

zudem als Ersatzteil erhältlich und ermöglicht das einfache Nachrüsten bei neuen

Akkusystemen. Alle Ladesysteme, Gehäuse und Ständer werden in Deutschland entwickelt

und gefertigt.

Firmenkontakt

ONgineer GmbH

Patrick Weisskorn

Hindenburgring 9a

32339 Espelkamp

+49 5772 200 94 0



https://www.ongineer.de/

Pressekontakt

ONgineer GmbH

Annette Kretzer

Hindenburgring 9a

32339 Espelkamp

+49 5772 200 94 0



https://www.ongineer.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.