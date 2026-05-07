Lipopax jetzt offiziell in deutschen Apotheken erhältlich

Neue Premium-Formel für Gewichtsmanagement, Stoffwechsel-Unterstützung und natürliche metabolische Balance ab sofort deutschlandweit verfügbar

Lipopax™ ist ab sofort offiziell deutschlandweit über Apotheken erhältlich. Mit der erfolgreichen Pharmazentralnummer PZN 20689647 erweitert die moderne Premium-Formel ihre Verfügbarkeit im deutschen Gesundheitsmarkt und ist nun flächendeckend über Apotheken bestellbar.

Lipopax™ wurde speziell entwickelt zur Unterstützung eines modernen Gewichtsmanagements, eines aktiven Stoffwechsels sowie eines bewussten metabolischen Wohlbefindens.

Immer mehr Menschen kämpfen trotz Diäten, Bewegung und bewusster Ernährung mit Themen wie:

– hartnäckigem Bauchfett

– verlangsamtem Stoffwechsel

– Heißhungerattacken

– Energielosigkeit

– erschwerter Fettverbrennung

– Gewichtszunahme

– Blähungen und Verdauungsproblemen

Besonders mit zunehmendem Alter berichten viele Verbraucher über eine spürbar verlangsamte metabolische Aktivität und Schwierigkeiten beim nachhaltigen Abnehmen.

Genau hier setzt Lipopax™ an.

Moderne Unterstützung für Stoffwechsel und Gewichtsmanagement

Lipopax™ kombiniert hochwertige Pflanzenstoffe, präbiotische Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe in einer innovativen Premium-Rezeptur für Menschen, die ihren Stoffwechsel und ihr Gewichtsmanagement gezielt unterstützen möchten.

Der Fokus moderner Ernährungskonzepte verschiebt sich zunehmend auf Themen wie:

– metabolische Balance

– Appetitkontrolle

– Energiehaushalt

– Darmgesundheit

– Unterstützung natürlicher GLP-1-Prozesse

– langfristiges Gewichtsmanagement

Lipopax™ wurde entwickelt als moderne Nahrungsergänzung für Menschen, die einen aktiven Lebensstil, bewusste Ernährung und eine gezielte Stoffwechsel-Unterstützung miteinander verbinden möchten.

Natürliche Unterstützung körpereigener GLP-1-Prozesse

Das Thema GLP-1 und metabolische Gesundheit gewinnt international zunehmend an Bedeutung. Viele Verbraucher suchen nach natürlichen Alternativen und modernen Lösungen zur Unterstützung ihres Stoffwechsels und ihres Ernährungsmanagements.

Lipopax™ verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Unterstützung natürlicher metabolischer Prozesse und kombiniert wissenschaftlich bekannte Inhaltsstoffe mit modernen ernährungsphysiologischen Konzepten.

Klinisch bekannte Premium-Inhaltsstoffe

Die Premium-Formel von Lipopax™ enthält unter anderem:

– Berberin

– Eriomin®

– Inulin Frutafit®

– L-Glutamin

– Kelp-Extrakt

– Zink

– Chrom

– Vitamin B6

– Vitamin B2

Mehrere der verwendeten Inhaltsstoffe und Rohstoffe sind Bestandteil wissenschaftlich untersuchter und klinisch bekannter Ernährungskonzepte im Bereich Stoffwechsel, metabolisches Wohlbefinden und Gewichtsmanagement.

Wissenschaftlich anerkannte Funktionen ausgewählter Mikronährstoffe

Die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe leisten gemäß EU-Health-Claims-Verordnung unter anderem folgende Beiträge:

– Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydratstoffwechsel bei.

– Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei.

– Vitamin B6 und Vitamin B2 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

– Jod unterstützt die normale Funktion der Schilddrüse.

Lipopax™ jetzt deutschlandweit über Apotheken erhältlich

Mit der offiziellen PZN-Akkreditierung ist Lipopax™ ab sofort deutschlandweit über Apotheken erhältlich.

Produktinformationen:

Produktname: Lipopax™

Kategorie: Nahrungsergänzungsmittel für Stoffwechsel & Gewichtsmanagement

Darreichungsform: Kapseln

Packungsgröße: 60 Kapseln

PZN: 20689647

Herstellung & Vertrieb

Hergestellt in der EU für:

MaxLab Nutrition Americas, Inc.

1111B South Governors Ave, STE 37939

Dover, DE 19904, USA

Vertrieb EU:

NutriMax Europe OÜ

Parda tn 5

10151 Tallinn, Estland

MaxLab Nutrition Americas, Inc. mit Sitz in MaxLab Nutrition Americas, Inc. in Dover ist ein international ausgerichtetes Unternehmen im Bereich innovativer Nahrungsergänzungsmittel und moderner Gewichtsmanagement-Konzepte. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung hochwertiger Produkte zur Unterstützung von Stoffwechsel, Gewichtsreduktion, Verdauung und allgemeinem Wohlbefinden.

Kontakt

MaxLab Nutrition Americas Inc

M Mervins

South Governors Ave 1111b

19904 Dover

004991196754964



http://www.trylipopax.com

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