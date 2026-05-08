Lipopax™ startet offiziell auf dem deutschen Markt

Neue Premium-Formel für modernes Gewichtsmanagement und metabolische Unterstützung

Mit Lipopax™ startet eine neue Premium-Nahrungsergänzung offiziell auf dem deutschen Markt, die speziell zur Unterstützung eines modernen Gewichtsmanagements, eines normalen Stoffwechsels sowie der natürlichen GLP-1-Produktion entwickelt wurde.

Lipopax™ kombiniert ausgewählte Pflanzenstoffe, präbiotische Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe in einer innovativen Rezeptur für Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihren Stoffwechsel, ihr Energielevel und ihr allgemeines Wohlbefinden gezielt unterstützen möchten.

Das Produkt wird über Online-Kanäle sowie ausgewählte Apotheken- und Gesundheitsplattformen eingeführt.

Hochwertige Inhaltsstoffe in pharmaorientierter Kombination

Die Rezeptur von Lipopax™ enthält unter anderem:

– Berberin

– Eriomin®

– Inulin Frutafit®

– L-Glutamin

– Kelp-Extrakt

– Zink

– Chrom

– Vitamin B6

– Vitamin B2

Die Kombination wurde entwickelt, um verschiedene Bereiche des Stoffwechsels, der Verdauung sowie des allgemeinen Wohlbefindens zu unterstützen.

Fokus auf natürliche GLP-1-Unterstützung

GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1) ist ein körpereigenes Darmhormon, das unter anderem an Appetitregulation, Sättigungsgefühl und Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Moderne Ernährungs- und Stoffwechselkonzepte beschäftigen sich zunehmend mit Möglichkeiten, die natürliche GLP-1-Aktivität des Körpers gezielt zu unterstützen.

Lipopax™ setzt deshalb auf eine Kombination aus präbiotischen Ballaststoffen, Pflanzenstoffen und Mikronährstoffen, die darauf ausgelegt wurde, die natürliche Stoffwechselaktivität sowie die körpereigene GLP-1-Produktion im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung zu unterstützen.

Insbesondere Ballaststoffe wie Inulin spielen eine wichtige Rolle für die Darmflora und gelten als relevanter Bestandteil moderner metabolischer Ernährungskonzepte. Ergänzt wird die Formel durch ausgewählte Pflanzenstoffe und Mikronährstoffe zur Unterstützung des Energiestoffwechsels und der normalen Stoffwechselfunktion.

Unterstützung für Stoffwechsel und Energiehaushalt

Die enthaltenen Mikronährstoffe leisten gemäß EU-Health-Claims-Verordnung unter anderem folgende Beiträge:

– Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydratstoffwechsel bei.

– Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei.

– Vitamin B6 und Vitamin B2 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

– Jod unterstützt die normale Funktion der Schilddrüse.

Durch die Kombination aus Ballaststoffen, Pflanzenstoffen und Mikronährstoffen richtet sich Lipopax™ an Menschen, die ihren Alltag, ihre Ernährungsroutine und ihr Gewichtsmanagement aktiv unterstützen möchten.

Premium-Konzept für den deutschen Gesundheitsmarkt

Lipopax™ positioniert sich als modernes Premium-Produkt im Bereich metabolischer Nahrungsergänzungsmittel und setzt auf:

hochwertige Rohstoffe

– pharmaorientiertes Produktdesign

– moderne Rezepturentwicklung

– wissenschaftsorientierte Produktphilosophie

– innovative GLP-1- und Stoffwechsel-Konzepte

Produktinformationen

Produktname: Lipopax™

Kategorie: Nahrungsergänzungsmittel

Darreichungsform: Kapseln

PZN (Pharmazentralnummer): 20689647

Herstellung & Vertrieb

Hergestellt in der EU für:

MaxLab Nutrition Americas, Inc.

1111B South Governors Ave, STE 37939

Dover, DE 19904, USA

MaxLab Nutrition Americas, Inc. mit Sitz in MaxLab Nutrition Americas, Inc. in Dover ist ein international ausgerichtetes Unternehmen im Bereich innovativer Nahrungsergänzungsmittel und moderner Gewichtsmanagement-Konzepte. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung hochwertiger Produkte zur Unterstützung von Stoffwechsel, Gewichtsreduktion, Verdauung und allgemeinem Wohlbefinden.

Kontakt

MaxLab Nutrition Americas Inc

M Mervins

South Governors Ave 1111b

19904 Dover

004991196754964



http://www.trylipopax.com

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