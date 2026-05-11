Logistics Reply im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Warehouse Management Systeme als „Visionary“ ausgezeichnet

Zusätzlich belegt LEA Reply™ WMS im Gartner® Critical Capabilities Report den zweiten Platz für operative Use Cases der Stufe 2 und den dritten Platz für Stufe 3.

Logistics Reply, das auf Supply-Chain-Execution spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Warehouse Management Systeme bereits zum siebten Mal in Folge als „Visionary“ eingestuft. Diese Anerkennung unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz des globalen Teams, das die Anforderungen der Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellt.

Mit der Lösung LEA Reply™ WMS erreichte Logistics Reply im Bericht Gartner Critical Capabilities for Warehouse Management Systems 2026 zudem den zweiten Platz für operative Lagerprozesse der Stufe 2 sowie den dritten Platz für Stufe 3.

Die Auszeichnungen belegen den Anspruch von Logistics Reply, international agierenden Unternehmen intelligente, flexible und skalierbare Lösungen für die Warehouse Execution bereitzustellen. Während die „Visionary“-Einstufung die strategische Ausrichtung und Innovationskraft des Unternehmens bestätigt, untermauern die Platzierungen im Critical Capabilities-Report die Leistungsfähigkeit der Plattform über unterschiedliche Komplexitätsstufen hinweg.

Sieben Jahre Fortschritt: vom modularen WMS zur KI-gestützten Orchestrierung

Seit der ersten Einstufung als „Visionary“ im Gartner Magic Quadrant im Jahr 2020 hat Logistics Reply die Möglichkeiten moderner Warehouse-Management-Systeme stetig erweitert. LEA Reply™ hat sich von einer modularen WMS-Plattform zu einem intelligenten Orchestrierungssystem entwickelt, das fortschrittliche Analysefunktionen und KI-Technologien integriert, um den steigenden Anforderungen moderner Logistikprozesse gerecht zu werden.

LEA Reply™: Modulare Plattform für intelligente Warehouse Execution

LEA Reply WMS ist integraler Bestandteil der LEA Reply™ Plattform, die auf schnelle Anpassungsfähigkeit und Innovation in der Supply Chain ausgelegt ist. Dank einer Cloud-nativen Microservices-Architektur und kontinuierlicher Weiterentwicklung bietet die Plattform neben klassischen WMS-Funktionen auch Lösungen für Yard Management, Last-Mile-Execution und weitere operative Bereiche.

Mit GaliLEA Dynamic Intelligence hat Logistics Reply konfigurierbare KI-Agenten in sein Supply-Chain-Ökosystem integriert. Unternehmen können KI-Funktionen damit gezielt an ihre betrieblichen Anforderungen anpassen und skalieren. Über eine visuelle No-Code-Oberfläche lassen sich Datenquellen, das Verhalten der Agenten und spezifische Aktionen definieren. So können operative Anomalien automatisch erkannt, korrigierende Workflows ausgelöst und unmittelbar nutzbare Erkenntnisse für Entscheidungen in Echtzeit generiert werden.

Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply, erklärt: „Die erneute Auszeichnung als „Visionary“ im siebten Jahr in Folge bestätigt unsere langfristige Vision: die Transformation der Lagerverwaltung hin zu einer intelligenten und adaptiven Orchestrierung logistischer Prozesse. LEA Reply™ hat sich von einem hochgradig konfigurierbaren WMS zu einer umfassenden Plattform für die gesamte Supply-Chain-Execution entwickelt – von der Lager- und Yard-Logistik bis hin zur Last-Mile-Zustellung. Unterstützt wird dies durch unser Framework GaliLEA Dynamic Intelligence.“

Mehrwert für Supply-Chain-Verantwortliche

Nach Einschätzung von Logistics Reply zeigen die Platzierungen im Magic Quadrant und im Critical Capabilities-Report, dass LEA Reply™ strategische Innovationskraft mit nachweisbarer operativer Leistungsfähigkeit über unterschiedlich komplexe Logistikprozesse hinweg verbindet. Unternehmen, die ihre Lagerlogistik modernisieren möchten, können mit der modularen Architektur von LEA Reply™ schrittweise starten und die Plattform bedarfsgerecht erweitern. Dadurch lässt sich Mehrwert schaffen, ohne bestehende Systeme vollständig ersetzen zu müssen.

Mehr über die Gartner® Auszeichnung von LEA Reply™: www.logistics-reply.com

Gartner Disclaimer

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Federica Stufano, Rishabh Narang, 29 April 2026.

Gartner, Critical Capabilities for Warehouse Management Systems, Simon Tunstall, Federica Stufano, 30 April 2026.

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Logistics Reply

Logistics Reply entwickelt innovative Softwarelösungen für die digitale Transformation der Supply Chain. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre operative Supply Chain effizienter, vernetzter und zukunftssicher zu gestalten – mit schneller Time-to-Value und nachhaltigen Ergebnissen. Durch die Kombination aus modularer Architektur und hoher Konnektivität erfüllen die Lösungen von Logistics Reply die Anforderungen moderner Logistik- und Lagerprozesse. Systeme, Menschen und Maschinen arbeiten nahtlos zusammen und schaffen eine digitale Infrastruktur für die intelligente Orchestrierung automatisierter Prozesse. Mit fortschrittlicher Orchestrierung, integrierter Robotik und KI-gestützter Entscheidungsfindung unterstützt Logistics Reply Unternehmen dabei, operative Abläufe zu optimieren und Innovationen schneller umzusetzen. www.reply.com/logistics-reply/de

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