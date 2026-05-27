Logistik-KMU unter massivem Druck: Steigende Energie- und Dieselpreise gefährden Wettbewerbsfähigkeit

Mittelständische Logistikunternehmen kämpfen mit Kostenexplosion, Fachkräftemangel und Transformationsdruck

26.05.2026 – Die wirtschaftliche Belastung für kleine und mittelständische Unternehmen in der Logistikbranche nimmt weiter zu. Nach den Folgen der Corona-Pandemie, gestörten Lieferketten, steigender Inflation und wachsender Unsicherheit an den Märkten geraten viele Betriebe erneut unter erheblichen Druck. Besonders betroffen sind Logistikunternehmen, deren Margen eng kalkuliert sind und die gleichzeitig in Zukunftstechnologien investieren müssen.

Aktuell verschärfen gleich mehrere Faktoren die wirtschaftliche Situation der Logistikbranche. Dazu gehören steigende Dieselpreise, hohe Energie- und Betriebskosten, zunehmende Personalkosten sowie der anhaltende Fachkräftemangel im Transport- und Logistiksektor. Gleichzeitig entsteht in vielen Unternehmen der Eindruck, dass politische und regulatorische Anforderungen zusätzliche Belastungen schaffen, ohne den Mittelstand ausreichend zu entlasten.

Steigende Betriebskosten belasten die Logistikbranche

Die Entwicklung der Dieselpreise sorgt weiterhin für erhebliche Unsicherheit in der Logistikbranche. Diesel bleibt im Güterverkehr, trotz wachsender Diskussionen über alternative Antriebe, der zentrale Energieträger. Bereits moderate Preissteigerungen wirken sich unmittelbar auf Transportkosten, Lieferketten und die Kalkulation von Logistikunternehmen und Speditionen aus.

Hinzu kommen steigende Energiekosten für Strom, Lagerhaltung, Fahrzeugwartung, Versicherungen und Personal. Viele mittelständische Logistikunternehmen verfügen nur über begrenzte finanzielle Spielräume, um steigende Transportkosten kurzfristig abzufedern. Die Planungssicherheit in der Logistikbranche sinkt dadurch spürbar.

Branchenvertreter warnen deshalb vor einer zunehmenden Belastung der Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Logistikunternehmen.

Verunsicherung durch politische Debatten

Diskussionen über eine steuerfreie Entlastungsprämie für Beschäftigte sorgten zuletzt für zusätzliche Unsicherheit im Mittelstand. Zwar wurde die Maßnahme nicht umgesetzt, doch die Debatte verdeutlichte die angespannte Lage vieler Logistikunternehmen.

Insbesondere mittelständische Arbeitgeber stellten dabei Fragen nach der Finanzierbarkeit zusätzlicher Leistungen, nach ausreichender Entlastung auf Unternehmensseite sowie nach der Vereinbarkeit von Mitarbeiterbindung und wirtschaftlicher Stabilität. Die Diskussion machte deutlich, unter welchem Spannungsfeld viele Unternehmen aktuell stehen: zwischen sozialer Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, steigenden Kosten und wachsendem Wettbewerbsdruck.

EU-Maßnahmen: Reichen die aktuellen Pläne zur Entlastung aus?

Mit Programmen wie AccelerateEU plant die Europäische Union wirtschaftliche Stabilisierungsmaßnahmen für die Logistikbranche, darunter flexiblere Energiesteuern und staatliche Beihilfen.

Viele Logistikunternehmen bezweifeln jedoch, dass diese Maßnahmen schnell genug wirken oder den bürokratischen Aufwand ausreichend reduzieren. Besonders kleine und mittelständische Logistikunternehmen sehen sich weiterhin mit komplexen Förderstrukturen konfrontiert.

Parallel dazu stehen erhebliche Investitionen an. Dazu gehören alternative Antriebssysteme, Digitalisierung, Energieeffizienz und modernisierte Fahrzeugflotten. Diese Transformation gilt als notwendig, wird jedoch durch steigende Transportkosten und hohe Energiekosten zunehmend erschwert.

Mittelstand fordert realitätsnahe Lösungen für die Transport- und Logistikbranche

Innerhalb der Branche wächst daher weiterhin die Forderung nach stärker praxisorientierten Maßnahmen. Viele Unternehmen, darunter auch das mittelständische Logistikunternehmen Stenkamp Logistik, wünschen sich vor allem eine spürbare Senkung von Diesel- und Energiesteuern, gezielte Entlastungsprogramme für kleine und mittelständische Unternehmen sowie einen konsequenten Abbau bürokratischer Hürden.

Darüber hinaus werden schnellere Genehmigungs- und Förderverfahren sowie langfristige Investitionshilfen für Digitalisierung und klimafreundliche Technologien gefordert. Zahlreiche Unternehmer betonen, dass politische Entscheidungen künftig stärker an der wirtschaftlichen Realität mittelständischer Betriebe ausgerichtet werden müssten.

Zukunft der Logistik: Wirtschaftliche Stabilität und Transformation gemeinsam möglich machen

Die Logistikbranche gilt als zentrale Säule der deutschen und europäischen Wirtschaft. Gleichzeitig steht sie wie kaum ein anderer Sektor unter hohem Transformationsdruck. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und Fachkräftesicherung erfordern hohe Investitionen, während viele Unternehmen parallel mit steigenden Kosten und wirtschaftlicher Unsicherheit kämpfen.

Branchenexperten sehen deshalb die Gefahr, dass insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen zunehmend an ihre Belastungsgrenzen geraten. Entscheidend wird sein, ob politische Maßnahmen stärker auf die Herausforderungen des Mittelstands eingehen und wirtschaftliche Stabilität mit nachhaltiger Transformation verbinden.

Denn ohne einen leistungsfähigen Mittelstand wird langfristig auch die Stabilität der gesamten Liefer- und Versorgungsketten in Europa schwer aufrechtzuerhalten sein.

Stenkamp Logistik managt an drei Standorten in Borken-Burlo, Duisburg und Voerde insgesamt ca. 55.000 m² Lagerfläche inkl. Trocken- und Kühllagern. Besonderer Fokus: Transport- und Warehouse-Management für Handel und E-Commerce-Logistik – unter anderem mit BIO- und IFS-zertifiziertem Kühllager – sowie dem Transport von temperaturgeführten Lebensmitteln in Deutschland, NRW und Niederlande.

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