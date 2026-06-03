Lokaler Supermarkt plus(!) digitaler Warenkorb: Shopnow24 startet Pilotprojekt in Bergisch Gladbach und Koblenz

Shopnow24.de macht lokale Lebensmittelmärkte online bestell- und lieferfähig- komplettes Warenangebot digital verfügbar – Stärkung des lokalen Handels
02.06.2026, Bergisch Gladbach/Koblenz – Online
bestellen und trotzdem lokal einkaufen – das ist jetzt möglich. Mit
Shopnow24.de startet ein Pilotprojekt, das den stationären Lebensmittelhandel
vor Ort digital erweitert. Als erster Markt ist der Bergische City Market in
Bergisch Gladbach an den Start gegangen. Der zweite Pilotstandort ist der
Bereket XXL Market in Koblenz. Nach den erfolgreichen Pilotprojekten ist
bereits ein deutschlandweiter Ausbau mit über 600 Standorten in Vorbereitung.
Per App beim Supermarkt um die Ecke kaufen
Kunden können über die Shopnow24.de-App alle Lebensmittel
und Produkte des jeweiligen Marktes online auswählen, digital bezahlen und ein
Lieferzeitfenster wählen. Damit verbindet das Angebot die Vorteile des lokalen
Einkaufs mit der Bequemlichkeit des Online-Shoppings: keine Parkplatzsuche,
kein Tragen schwerer Einkaufstaschen und dennoch Einkauf beim Supermarkt um die
Ecke. So profitiert die Handelsstruktur vor Ort, nicht die Global Player!
Der Ansatz unterscheidet sich bewusst von vielen klassischen
Lieferdienstmodellen. Nicht nur eine begrenzte Auswahl von Bestsellern soll
online verfügbar sein, sondern das gesamte im Kassensystem gepflegte Sortiment
des Marktes – von Obst, Gemüse und Fleischwaren bis hin zu sämtlichen Food- und
Non-Food-Artikeln. Möglich wird das durch die technische Anbindung an die
Kassensoftware ISS POS. Produktinformationen, Preise und Warengruppen, die im
Markt bereits digital vorliegen, können so für die Online-Bestellung genutzt
werden. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
„Shopnow24.de ist der verlängerte digitale Verkaufsraum des
lokalen Supermarktes“, sagt Geschäftsführer Ihsani Sahbaz. „Wir stärken so den
stationären Handel und erschließen ihm auch neue Zielgruppen. Die Einzelhändler
vor Ort bekommen durch uns die Möglichkeit, sehr einfach ihren Kunden moderne
Online-Services anzubieten. Shopnow24 versteht sich als digitale
Geschäftsplattform für den lokalen Einzelhandel und nicht als klassischer
Lieferdienst.“
Kaufkraft in der Region halten
Gerade für inhabergeführte Märkte, internationale
Lebensmittelhändler und lokale Nahversorger eröffnet das Konzept neue
Perspektiven. Sie können ihre bestehende Kundschaft digital erreichen,
zusätzliche Bestellwege anbieten und gleichzeitig die Wertschöpfung in der
Region halten. Für Städte und Kommunen ist das Modell ebenfalls relevant: Ein
digital sichtbarer und serviceorientierter Einzelhandel hilft, lokale
Strukturen zu stärken und Kaufkraft vor Ort zu binden –
und das alles ohne tiefgehende technische Kenntnisse, ohne hohe Investitionen
und mit minimalem zusätzlichem Aufwand.
Nach dem Start in Bergisch Gladbach und Koblenz folgen jetzt
weitere Märkte, die bereits mit ISS POS arbeiten. Perspektivisch ist das System
nicht nur für Lebensmittelmärkte vorgesehen. Auch andere lokale Händler, die
ihr Sortiment digital verfügbar machen möchten, können von der Lösung
profitieren. Dies ist mit einer Schnittstelle technisch leicht zu realisieren.
„Ein attraktiver lokaler Einzelhandel braucht heute auch
digitale Angebote“, so Sahbaz. „Mit Shopnow24.de geben wir Händlern ein
Werkzeug an die Hand, mit dem sie sich gegenüber großen Online-Plattformen
behaupten können – nah an ihren Kunden und an ihrer Stadt.“
Entstanden aus dem Einzelunternehmen ISS POS Kassensysteme entwickelt die Windsofttech GmbH Produkte und Dienstleistungen mit dem Ziel, die Verkaufsprozesse vom Hersteller bis zum Endverbraucher zu digitalisieren. Dabei spielt das Online-Marketing eine ganz entscheidende Rolle. Kunden, die in ihrer ursprünglichen Software-Infrastruktur ein professionelles E-Commerce-System etablieren wollen, finden hier die richtigen Ansprechpartner. Tools für die Verwaltung von Vertriebskanälen vervollständigen das Angebotsportfolio.
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