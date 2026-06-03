Lokaler Supermarkt plus(!) digitaler Warenkorb: Shopnow24 startet Pilotprojekt in Bergisch Gladbach und Koblenz

Shopnow24.de macht lokale Lebensmittelmärkte online bestell- und lieferfähig- komplettes Warenangebot digital verfügbar – Stärkung des lokalen Handels

02.06.2026, Bergisch Gladbach/Koblenz – Online

bestellen und trotzdem lokal einkaufen – das ist jetzt möglich. Mit

Shopnow24.de startet ein Pilotprojekt, das den stationären Lebensmittelhandel

vor Ort digital erweitert. Als erster Markt ist der Bergische City Market in

Bergisch Gladbach an den Start gegangen. Der zweite Pilotstandort ist der

Bereket XXL Market in Koblenz. Nach den erfolgreichen Pilotprojekten ist

bereits ein deutschlandweiter Ausbau mit über 600 Standorten in Vorbereitung.

Per App beim Supermarkt um die Ecke kaufen

Kunden können über die Shopnow24.de-App alle Lebensmittel

und Produkte des jeweiligen Marktes online auswählen, digital bezahlen und ein

Lieferzeitfenster wählen. Damit verbindet das Angebot die Vorteile des lokalen

Einkaufs mit der Bequemlichkeit des Online-Shoppings: keine Parkplatzsuche,

kein Tragen schwerer Einkaufstaschen und dennoch Einkauf beim Supermarkt um die

Ecke. So profitiert die Handelsstruktur vor Ort, nicht die Global Player!

Der Ansatz unterscheidet sich bewusst von vielen klassischen

Lieferdienstmodellen. Nicht nur eine begrenzte Auswahl von Bestsellern soll

online verfügbar sein, sondern das gesamte im Kassensystem gepflegte Sortiment

des Marktes – von Obst, Gemüse und Fleischwaren bis hin zu sämtlichen Food- und

Non-Food-Artikeln. Möglich wird das durch die technische Anbindung an die

Kassensoftware ISS POS. Produktinformationen, Preise und Warengruppen, die im

Markt bereits digital vorliegen, können so für die Online-Bestellung genutzt

werden. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

„Shopnow24.de ist der verlängerte digitale Verkaufsraum des

lokalen Supermarktes“, sagt Geschäftsführer Ihsani Sahbaz. „Wir stärken so den

stationären Handel und erschließen ihm auch neue Zielgruppen. Die Einzelhändler

vor Ort bekommen durch uns die Möglichkeit, sehr einfach ihren Kunden moderne

Online-Services anzubieten. Shopnow24 versteht sich als digitale

Geschäftsplattform für den lokalen Einzelhandel und nicht als klassischer

Lieferdienst.“

Kaufkraft in der Region halten

Gerade für inhabergeführte Märkte, internationale

Lebensmittelhändler und lokale Nahversorger eröffnet das Konzept neue

Perspektiven. Sie können ihre bestehende Kundschaft digital erreichen,

zusätzliche Bestellwege anbieten und gleichzeitig die Wertschöpfung in der

Region halten. Für Städte und Kommunen ist das Modell ebenfalls relevant: Ein

digital sichtbarer und serviceorientierter Einzelhandel hilft, lokale

Strukturen zu stärken und Kaufkraft vor Ort zu binden –

und das alles ohne tiefgehende technische Kenntnisse, ohne hohe Investitionen

und mit minimalem zusätzlichem Aufwand.

Nach dem Start in Bergisch Gladbach und Koblenz folgen jetzt

weitere Märkte, die bereits mit ISS POS arbeiten. Perspektivisch ist das System

nicht nur für Lebensmittelmärkte vorgesehen. Auch andere lokale Händler, die

ihr Sortiment digital verfügbar machen möchten, können von der Lösung

profitieren. Dies ist mit einer Schnittstelle technisch leicht zu realisieren.

„Ein attraktiver lokaler Einzelhandel braucht heute auch

digitale Angebote“, so Sahbaz. „Mit Shopnow24.de geben wir Händlern ein

Werkzeug an die Hand, mit dem sie sich gegenüber großen Online-Plattformen

behaupten können – nah an ihren Kunden und an ihrer Stadt.“

Entstanden aus dem Einzelunternehmen ISS POS Kassensysteme entwickelt die Windsofttech GmbH Produkte und Dienstleistungen mit dem Ziel, die Verkaufsprozesse vom Hersteller bis zum Endverbraucher zu digitalisieren. Dabei spielt das Online-Marketing eine ganz entscheidende Rolle. Kunden, die in ihrer ursprünglichen Software-Infrastruktur ein professionelles E-Commerce-System etablieren wollen, finden hier die richtigen Ansprechpartner. Tools für die Verwaltung von Vertriebskanälen vervollständigen das Angebotsportfolio.

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