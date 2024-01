LokSpace wirbt bei Jump-in für Gestalter einer nachhaltigen Zukunft im Verkehrswesen

Die Bahn sucht händeringend Personal. Um die notwendige Transformation im Verkehrswesen umzusetzen, werden insbesondere Triebfahrzeugführer gesucht. Genau solche bildet LokSpace als Dienstleister an verschiedenen Standorten in Deutschland aus.

Siegburg, den 25.1.2024 „Grundsätzlich kann man nicht früh genug anfangen, sich für einen Beruf rund um den Schienenverkehr zu begeistern“, beginnt Carsten Flohr, Gründer und Geschäftsführer der LokSpace GmbH. Deshalb hat sich LokSpace entschlossen, bei Jump-in mitzumachen, auch wenn LokSpace selbst aufgrund der verkürzten Ausbildungszeit nur solche TeilnehmerInnen ausbildet, die bei Prüfungsabschluss mindestens 21 Jahre alt sind. „Wir wollten dabei sein, und möglichst früh für die zahlreichen interessanten Berufe rund um die Bahn zu werben“, erläutert Daniela Koch, die den Bereich HR bei LokSpace leitet.

Um für die jungen Besucherinnen konkrete Angebot in Sichtweite – sprich im Anschluss an den Schulabschluss – anbieten zu können, hat LokSpace die Deutsche Bahn mit ins Boot geholt. Diese bildet Triebfahrzeugführer, so die korrekte Berufsbezeichnung, auch direkt im Anschluss an den Schulabschluss aus.

Damit der Tag möglichst abwechslungsreich erlebt wurde, hat man sich in Siegburg für verschiedene Stationen entschieden. Eine Station, an der die Schüler und Schülerinnen mit der Deutschen Bahn ins Gespräch kommen sollten, musste aufgrund des Streiks in digitaler Form angeboten werden. Eine Station informierte über Hintergründe des Berufs in Form eines Fragerätsels. „Was ist ein Hemmschuh und wie schwer schätzt Du ihn?“ Und natürlich durfte der Simulator nicht fehlen, an dem die begeisterten Schüler und Schülerinnen ihre Fahrkünste ausprobieren konnten. Das Ziel von LokSpace war ganz klar, die Teilnehmenden sollten sich mit verschiedenen Berufsbildern im Bereich des Bahnwesens auseinandersetzen.

„Die Verkehrswende ist nur zu schaffen, wenn wir frühzeitig über die vielfältigen Berufe im Bereich der Bahn informieren und Lust auf eine Ausbildung machen,“ erläutert Carsten Flohr.

Die Aufgaben heutiger Lokführer/innen haben wenig mit dem Bild aus vergangenen Tagen zu tun. Das Berufsbild hat sich vollkommen gewandelt. Die Loks sind mit hochmodernen Cockpits ausgestattet. Triebfahrzeugführer sollten vor allem neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sein, denn im Führerstand ist alles digital. „Hättet ihr das gewusst?“ lautete die Frage zum Abschied.

LokSpace GmbH wurde von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, Lokführer verantwortungsbewusst und modern auszubilden. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace Ausbildungen zum Lokführer an 16 Standorten in Deutschland an.

Die Ausbildung wird stationär oder digital angeboten. Die digital Teilnehmenden werden zu den stationär stattfindenden Lehrgängen zugeschaltet. LokSpace GmbH ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb mit Sitz in Siegburg, Hagen und Dinslaken.

