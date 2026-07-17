Lunartec 2in1-LED-Tischleuchte und -Flaschenaufsatz, RGBW

Licht für jeden Anlass – auf dem Tisch stehend oder als Flaschenverschluss

• Kabellose Tischlampe mit RGBW-LEDs für buntes und weißes Licht

• Im Handumdrehen verwandelbar zu einem leuchtenden Flaschenverschluss

• Leuchtfarbe einfach per Touch einstellbar

• Ausdauernder 1.800-mAh-Akku für flexible Platzierung

• Spritzwassergeschützt und so auch im Außenbereich einsetzbar

• Ideal für festliche Tafeln und im Garten, Restaurant oder an der Bar

Flexible Leuchte für Tisch und Flasche: Die kabellose 2in1-LED-Tischleuchte von Lunartec lässt sich wahlweise als klassische Tischleuchte oder als leuchtender Flaschenaufsatz verwenden. Im Handumdrehen entsteht so auf Wein- oder Wasserflaschen eine dekorative Lichtquelle für festliche Tafeln, Terrassen, Gartenbereiche oder die Gastronomie.

RGBW-Licht für unterschiedliche Stimmungen: Farbige und weiße LEDs ermöglichen eine vielseitige Lichtgestaltung. Warmweißes Licht schafft eine ruhige Atmosphäre beim Abendessen, während kräftige Farben gesellige Runden und besondere Anlässe wirkungsvoll unterstreichen. Die gleichmäßige Lichtverteilung setzt harmonische Akzente und ergänzt die Tischdekoration.

Bedienung per Touch: Lichtfarbe und Leuchtmodus lassen sich direkt über die berührungsempfindliche Oberfläche auswählen. Die unkomplizierte Steuerung ermöglicht schnelle Anpassungen während des Essens, einer Feier oder im laufenden Gastronomiebetrieb.

Kabelloser Betrieb mit ausdauerndem Akku: Der integrierte 1.800-mAh-Akku erlaubt eine flexible Platzierung ohne Steckdose oder störende Kabel. Nach dem Einsatz erfolgt das Aufladen bequem per USB, sodass die Leuchte schnell wieder einsatzbereit ist.

• Kabellose Tischlampe, verwandelbar zu einem leuchtenden Flaschenverschluss für alle handelsüblichen Glasflaschen

• RGBW-LEDs für buntes und weißes Licht

• 8 Leuchtmodi: warmweiß, tageslichtweiß, neutralweiß, rot, grün, blau, blinkender oder pulsierender Farbwechsel

• Touch-Taste auf der Oberseite: für einfache Lichtsteuerung

• Hochwertiges Metallgehäuse in mattem Schwarz

• Spritzwassergeschützt: IP44

• Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.800 mAh für bis zu 6 Stunden Leuchtdauer, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

• Maße Leuchteinheit (Ø x H): 112 x 93 mm, Höhe mit Tischständer: ca. 40 cm

• Gewicht Leuchteinheit: ca. 224 g

• Lampe inklusive 2-teiligem Ständer, Tischbasis, Flaschenverschluss-Aufsatz, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107479578

Die Lunartec 2in1-LED-Tischleuchte und -Flaschenaufsatz, RGBW, Akku, IP44 ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1042-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/LSLsxpEMEpwcazc

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