Lunartec Große Digital-Wanduhr mit 9-farbiger Anzeige

Bunte Wanduhr mit 9 Farben für die Anzeige nach Stimmung, Thermometer und Taganzeige

• Extra-großes LED-Display mit 16″ / 40,6 cm Diagonale für beste Lesbarkeit

• Dual-Alarm für flexible Weckzeiten und Fernbedienung für einfaches Einstellen

• Bis zu 9 Farben leuchten gleichzeitig: für individuelle Raumgestaltung

• Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht einstellbar

• Zeigt auch Datum, Tag und Temperatur

• Indirekte RGB-Beleuchtung auf der unter Seite ein- und ausschaltbar

Großformatige Zeitanzeige für beste Lesbarkeit: Das extragroße LED-Display mit einer Diagonale von 16 Zoll (40,6 Zentimetern) zeigt die Uhrzeit auch aus mehreren Metern Entfernung klar und deutlich an. Die leuchtstarken Ziffern ermöglichen eine schnelle Orientierung in Wohnräumen, Büros oder Gemeinschaftsbereichen.

Alle wichtigen Tagesinformationen auf einen Blick: Neben der Uhrzeit werden auf der übersichtlichen Anzeige gleichzeitig das Datum, der Wochentag und die Raumtemperatur dargestellt. Damit bündelt die Digital-Wanduhr von Lunartec mehrere relevante Informationen auf einer zentralen Anzeigefläche.

Zwei Alarmzeiten für strukturierte Tagesabläufe: Der Dual-Alarm ermöglicht die unabhängige Programmierung von zwei Weckzeiten, beispielsweise für unterschiedliche Wochentage oder Tagesroutinen. Sämtliche Einstellungen lassen sich komfortabel über die mitgelieferte Fernbedienung vornehmen.

Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht: Die Displayhelligkeit passt sich auf Wunsch an das Umgebungslicht an. Tagsüber bleibt die Anzeige kontrastreich und gut erkennbar, während eine reduzierte Helligkeit in den Abend- und Nachtstunden störendes Blenden vermeidet.

Individuelle Lichtgestaltung mit neun Anzeigefarben: Neun wählbare Farben ermöglichen eine optische Anpassung an die Einrichtung und die Raumstimmung. Zusätzlich setzt die separat schaltbare RGB-Beleuchtung auf der Unterseite einen dezenten, indirekten Lichtakzent an Wand oder Stellfläche.

• Extra-großes LED-Display für beste Lesbarkeit: 16″ / 40,6 cm Diagonale

• Zeigt Uhrzeit, Datum, Wochentag und Temperatur

• Leuchtet einfarbig oder bunt in mehreren Kombinationen: insgesamt 9 Farben für individuelle Raumgestaltung

• Dual-Alarm: 2 Alarme mit unterschiedlichen Weckzeiten und Tagen einstellbar

• Fernbedienung für einfache Einstellung von Uhrzeit, Datum, Farben und Helligkeit

• Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht einstellbar

• Mit ein- und ausschaltbarer, indirekter RGB-Beleuchtung auf der unter Seite

• Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

• Batteriefach für 2 Batterien Typ AAA / Mignon (bitte dazu bestellen): zum Speichern der Einstellungen bei z.B. Stromausfall

• Maße: 387 x 130 x 32 mm, Gewicht: ca. 542 g

• Wand- und Tischuhr inklusive USB-Netzkabel (USB-A auf Hohlstecker, 280 cm), Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107484152

Die Lunartec Große Digital-Wanduhr mit 9-farbiger Anzeige, Thermometer, Taganzeige ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1115-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/tiHCsDHxMoEHWbs

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