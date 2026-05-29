Lunartec LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs

Leuchtdeko in natürlicher Optik für ein entspanntes Ambiente

– Solar-Lichterkette in Efeu-Optik mit 120 LEDs

– Mit 12 Meter Länge und 8 verschiedenen Leuchtmodi

– Spritzwassergeschützt: ideal für Balkon, Terrasse und Garten geeignet

– Stromversorgung per Solarpanel (200 mA) und NiMh-Akku (800 mAh)

– Lädt tagsüber auf und leuchtet bei Dunkelheit automatisch

– Kann an der Wand oder am Boden befestigt werden

Stimmungsvolles Licht mit natürlicher Optik: Die Solar-Lichterkette von Lunartec mit 120 LEDs in täuschend echt wirkenden Efeuranken taucht Garten, Balkon oder Terrasse in ein warmes, atmosphärisches Licht – ideal zum Dekorieren von Geländern, Pergolen oder Zäunen.

Acht Leuchtmodi für jede Gelegenheit: Acht wählbare Leuchtmodi reichen von sanftem Glimmen bis zu lebendigem Funkeln und ermöglichen eine individuelle Anpassung – vom ruhigen Abend bis zur Gartenparty.

Solargespeist und automatisch: Das integrierte Solarpanel lädt den Akku tagsüber auf; nach Einbruch der Dunkelheit schaltet sich die Lichterkette automatisch ein und sorgt stundenlang für Beleuchtung – ohne Stromanschluss.

Wetterfest und großzügig dimensioniert: Die spritzwassergeschützte Lichterkette ist für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet und mit 12 Metern Länge vielseitig einsetzbar – ob an Bäumen, entlang von Gartenwegen oder als festliche Dekoration.

– Dekorative Solar-Efeu-Lichterkette: ideale Dekoration für Balkon, Terrasse, Garten und mehr

– Lädt sich dank Solarpanel tagsüber auf und schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein

– Mit 120 LEDs für stimmungsvolle Beleuchtung

– 8 Leuchtmodi wählbar: Wellen, Aufdimmen, Dauerlicht, Funkeln & Flattern, Lauflicht, Schrittfolge, Verblassen und Kombination aus allen Leuchtmodi

– Lässt sich aufhängen oder per Erdspießen im Boden verankern

– Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Stromversorgung: NiMH-Akku mit 800 mAh, lädt per Solarpanel (200 mA)

– Länge Lichterkette (gesamt): 14,5 m, davon Zuleitung: 2,5 m, Gewicht: ca. 200 g

– Solar-Efeu-Lichterkette inklusive Montagematerial, Erdspieße, Solarpanel, Solarpanel-Aufnahme und deutscher Anleitung

Die Lunartec LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 Meter, IP44 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1992-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set:

Lunartec 2er-Set LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 m, IP44

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. CX-1992-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/8iR2EMicQg7CP3r

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