Lunartec LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs

Leuchtdeko in natürlicher Optik für ein entspanntes Ambiente
– Solar-Lichterkette in Efeu-Optik mit 120 LEDs
– Mit 12 Meter Länge und 8 verschiedenen Leuchtmodi
– Spritzwassergeschützt: ideal für Balkon, Terrasse und Garten geeignet
– Stromversorgung per Solarpanel (200 mA) und NiMh-Akku (800 mAh)
– Lädt tagsüber auf und leuchtet bei Dunkelheit automatisch
– Kann an der Wand oder am Boden befestigt werden
Stimmungsvolles Licht mit natürlicher Optik: Die Solar-Lichterkette von Lunartec mit 120 LEDs in täuschend echt wirkenden Efeuranken taucht Garten, Balkon oder Terrasse in ein warmes, atmosphärisches Licht – ideal zum Dekorieren von Geländern, Pergolen oder Zäunen.
Acht Leuchtmodi für jede Gelegenheit: Acht wählbare Leuchtmodi reichen von sanftem Glimmen bis zu lebendigem Funkeln und ermöglichen eine individuelle Anpassung – vom ruhigen Abend bis zur Gartenparty.
Solargespeist und automatisch: Das integrierte Solarpanel lädt den Akku tagsüber auf; nach Einbruch der Dunkelheit schaltet sich die Lichterkette automatisch ein und sorgt stundenlang für Beleuchtung – ohne Stromanschluss.
Wetterfest und großzügig dimensioniert: Die spritzwassergeschützte Lichterkette ist für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet und mit 12 Metern Länge vielseitig einsetzbar – ob an Bäumen, entlang von Gartenwegen oder als festliche Dekoration.
– Dekorative Solar-Efeu-Lichterkette: ideale Dekoration für Balkon, Terrasse, Garten und mehr
– Lädt sich dank Solarpanel tagsüber auf und schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein
– Mit 120 LEDs für stimmungsvolle Beleuchtung
– 8 Leuchtmodi wählbar: Wellen, Aufdimmen, Dauerlicht, Funkeln & Flattern, Lauflicht, Schrittfolge, Verblassen und Kombination aus allen Leuchtmodi
– Lässt sich aufhängen oder per Erdspießen im Boden verankern
– Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden
– Spritzwassergeschützt: IP44
– Stromversorgung: NiMH-Akku mit 800 mAh, lädt per Solarpanel (200 mA)
– Länge Lichterkette (gesamt): 14,5 m, davon Zuleitung: 2,5 m, Gewicht: ca. 200 g
– Solar-Efeu-Lichterkette inklusive Montagematerial, Erdspieße, Solarpanel, Solarpanel-Aufnahme und deutscher Anleitung
Die Lunartec LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 Meter, IP44 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1992-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set:
Lunartec 2er-Set LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 m, IP44
Preis: 24,99 EUR
Bestell-Nr. CX-1992-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/8iR2EMicQg7CP3r
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