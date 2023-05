lyz for shoes – Revolutionäres Licht für das Schuhwerk

Leuchtende Schritte in die Zukunft – lyz world erfindet Schuhbeleuchtung für den stationären Einzelhandel neu!

Das Start-up-Unternehmen „lyz world“ präsentiert sein neustes Produkt “ lyz for shoes„, welches eine echte Innovation in der Retailbranche darstellt. Der Schuhspiegel mit Beleuchtung ist nicht nur ein gewöhnlicher Spiegel, sondern ein durchdachtes Verkaufswerkzeug für den stationären Einzelhandel, der das Schuhanprobieren auf eine neue Ebene hebt. Mit seiner eingebauten Beleuchtung setzt der Spiegel den Schuh in den Fokus, indem er diesen in ein helles und schmeichelndes Licht eintaucht. Details, Materialien und Farbe werden dabei zum Vorschein gebracht und realitätsgetreu wiedergegeben. Neben dem passenden Winkel spielt die Beleuchtungstechnologie die entscheidende Rolle. Der Schuh soll optimal in Szene gesetzt werden, wobei das Licht angenehm für die Augen positioniert sein muss.

Ein weiterer Vorteil des beleuchteten Schuhspiegels ist die Möglichkeit, Schuhe in verschiedenen Lichtverhältnissen zu betrachten. Kunden können die Beleuchtung je nach Bedarf mit dem Touch-Bedienfeld in Greifhöhe anpassen, um zu sehen, wie sich die Schuhe bei verschiedenen Lichtszenarien präsentieren. Dies ermöglicht es ihnen, sicherzustellen, dass die Schuhe sowohl im Tageslicht als auch bei künstlicher Beleuchtung gut aussehen. So wird dem Kunden neben einem neuen Kauferlebnis auch Kaufsicherheit geboten. Gleichzeitig sinkt die Umtauschrate, da es keine Überraschungseffekte hinsichtlich Farbe und Textur des Schuhs zuhause mehr gibt.

Ob an der Wand gestellt, im Raum als doppelseitiges Element freistehend oder in einem Möbelstück integriert, die Einsatzorte des Schuhspiegels sind universell und auch auf Kundenwunsch individuell umsetzbar. So spricht der Schuhspiegel nicht nur Highlabel Schuhgeschäfte an, sondern auch den hippen Sneaker-Store in der Innenstadt. Denn auch hier geht es um die richtige Präsentation am Fuß.

Heute sind Schuhe nicht nur ein essentieller Bestandteil der Garderobe, sondern auch ein zentrales Element in der Modewelt. Designer und Marken schaffen einzigartige Schuhkollektionen, die die Aufmerksamkeit der Massen auf sich ziehen. Von eleganten Stilettos über lässige Sneaker bis hin zu ausgefallenen Designerkreationen – Schuhe sind zu einem Ausdruck von Individualität und Stil geworden. Umso mehr Verwunderung besteht, dass es bislang nur Spiegel ohne Beleuchtung für Schuhgeschäfte gibt. Der neue Schuhspiegel lyz for shoes kann demnach zu einem unverzichtbaren Element in modernen Schuhgeschäften werden.

Die lyz world GmbH steht für die neue Generation von „smarten“ Spiegelkonzepten, die in Funktion und Beleuchtung exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Branche und ihrer Kund:innen zugeschnitten sind. Das Unternehmen strebt nach Perfektion in Funktion, Design und Qualität und hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, die diesen hohen Anspruch erfüllen.

Unter der Leitung von Alina Zierath, der Gründerin und CEO, hat lyz world eine vielfältige Palette an maßgeschneiderten Spiegellösungen entwickelt, die den spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Umkleide-Lichtspiegel „lyz for fashion“, der in enger Zusammenarbeit mit Objektplanern und Lichtexperten speziell für den stationären Einzelhandel konzipiert wurde.

Bei lyz world ist man sich bewusst, dass Licht eine entscheidende Rolle spielt, sei es für die Umsatzsteigerung im Einzelhandel oder für die optimale Ausleuchtung des Ankleidezimmers zuhause. Das Unternehmen legt daher großen Wert auf die Integration innovativer Lichtszenarien in seine Spiegel. Durch den Einsatz modernster Technologien und Beleuchtungssysteme schafft lyz world einzigartige visuelle Erlebnisse, die die Präsentation von Produkten optimieren und die individuellen Bedürfnisse der Kund:innen erfüllen.

