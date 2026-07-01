Märchenstunde im Reich der Feen und Bergleute

Ferienangebote in Saalfeld

Eintauchen in eine magische Welt – mitten in der Natur: Das Ferienangebot der Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten verzaubert dieses Jahr mit einer ganz besonderen Märchenstunde. Das Highlight erwartet Familien ab sofort jeden Abend um 18 Uhr. Im Feenweltchen, wo vier fantasievoll gestaltete Themenbereiche zum Klettern, Toben, Entdecken und Träumen einladen, erzählt die Fee bei der „Märchenstunde“ zauberhafte Geschichten. Die kindgerechten Geschichten aus dem magischen Märchenbuch sorgen für einen entspannten Sommerabend im Reich der Feen und Naturgeister. Das Zusatzangebot ist kostenlos – eine Reservierung unter www.feengrotten.de/maerchenstunde-feenweltchen/ oder unter 03671 55040 wird empfohlen, da die Plätze begrenzt sind. Während der Sommerferien gibt es im Feenweltchen außerdem täglich Bastelangebote, bei denen die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.In der Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten mit ihrer faszinierenden, unterirdischen Märchenwelt wartet in den Sommerferien täglich ein abwechslungsreiches Programm voller Abenteuer – von faszinierenden Führungen durch das ehemalige Bergwerk über spannende Mitmachstationen im Erlebnismuseum Grottoneum bis hin zu magischen Begegnungen im Feenweltchen – hier gibt es Zauberhaftes zu erleben.Für alle, die das Bergwerk einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchten, finden immer dienstags und donnerstags um 17:30 Uhr Dunkelführungen mit Grubenlampe statt. Auf teils unbeleuchteten Wegen geht es mit der eigenen Grubenlampe in der Hand durch schmale Stollen und Gänge, in denen die Bergleute einst Alaunschiefer abbauten. Ein besonderes Ferienabenteuer für Familien mit Kindern ab acht Jahren.Gerne stellen wir auch kurzfristig O-Töne, Interviewtermine oder weitere Pressefotos zum Ferienprogramm der Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten zur Verfügung.Alle Fotos sind kostenfrei unter der Nennung der Erlebniswelt Saalfelder Feengrotten zur Veröffentlichung freigegeben.Pressekontakt: Yvonne WagnerInformationen: Kundenservice Saalfelder FeengrottenFeenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | Kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Kontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

0367155040



http://www.feengrotten.de

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