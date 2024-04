Mageskincare : Natürlich rein, wissenschaftlich bewiesen

Skin Reborn

Die Suche nach wahrer Hautpflege hat ein Ende! Wir laden Sie herzlich ein, die Enthüllung unserer revolutionären Hautpflege zu erleben, die das Ergebnis von zwei Jahrzehnten intensiver Forschung und Leidenschaft ist.

Datum: 18. April 2023

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Ort: Schöhnheitskultur, Joachimstraße 6, 30159 Hannover

Mit Adriaan Van Veen, einem faszinierenden deutsch-niederländischen Schauspieler, und Sandra Czok, einer vielseitigen deutschen Persönlichkeit, präsentieren wir Ihnen nicht nur innovative Hautpflege, sondern auch eine inspirierende Atmosphäre.

Adrian Van Veen beeindruckt nicht nur mit seinem Talent als Schauspieler, sondern auch mit seiner charismatischen Ausstrahlung, die er unter anderem in TV-Serien wie „Alles was zählt“ unter Beweis stellte. Sandra Czok, bekannt für ihre Vielseitigkeit als Laienschauspielerin, Content Creator, Model und Unternehmerin, ergänzt unsere Veranstaltung um weitere Facetten des Erfolgs.

Es erwartet Sie ein Abend voller Inspiration, begleitet von einem DJ und einem exquisiten Angebot an Essen und Getränken. Die Presse wird ebenfalls anwesend sein, um über die Enthüllung unserer revolutionären Hautpflege zu berichten.

Unsere Hautpflegeprodukte basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen und wissenschaftlicher Forschung, um Unreinheiten zu bekämpfen, die Haut zu straffen und zum Strahlen zu bringen. Wir legen Wert auf reine Basisprodukte, frei von synthetischen Stoffen, Wirkstoffkosmetik, Konservierungsstoffen und Schadstoffen. Unsere Produkte verzichten bewusst auf Parfüm und setzen stattdessen auf wertvolle, hochkonzentrierte Wirkstoffe.

Seien Sie dabei, wenn wir die Geheimnisse unserer Hautpflege-Revolution lüften!

Für weitere Informationen und Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Marina Geiger

CEO Mageskincare

schönheits|kultur hannover

Joachimstraße 6

30159 Hannover

https://mageskincare.de/

hello@mageskincare.de

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Marina Geiger ist Kosmetikerin und Heilpraktikerin mit einem eigenen Kosmetikstudio in Hannover „schönheitskultur hannover“. Seit über 21 Jahren ist sie in der Hautästhetik mit Herz und Seele tätig und hat sich auf den Bereich medizinische Kosmetologie spezialisiert.

Die jahrelange Erfahrung und die Weiterbildung in Naturheilkunde haben Marina Geiger zu ihrer eigenen Kosmetikmarke MAGE Skincare inspiriert. Hier legt die Expertin besonders viel Wert auf natürliche Inhaltsstoffe. Menschen mit Hauterkrankungen wie Rosazea und Spätakne benötigen eine besonders effektive, aber auch schonende Pflege. Darauf wurde besonderer Fokus gesetzt.

Mageskincare

Marina Geiger

Joachimstraße 6

30159 Hannover

0511 33 63 48 33



https://mageskincare.de/

