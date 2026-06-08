Manni Kaltz-Fußballschule startet am 6. Juli 2026 am Weissenhäuser Strand

8. Juni 2026 – Am 6. Juli 2026 startet bereits zum elften Mal die Fußballschule vom ehemaligen Bundesligaprofi Manni Kaltz im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee. Bis zum 27. August 2026 trainieren Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mit Manni Kaltz und seinem Team jeweils von Montag bis Donnerstag täglich für zwei Stunden auf dem grünen Rasen. Dabei spielen maximal 18 Kinder mit einem Trainer, alle lernen auch eine Runde Fußballgolf kennen.

„Jungen und Mädchen lernen täglich Tipps und Tricks rund um den Lederball in vier Trainingseinheiten. Die Teilnahme kostet pro Kind 130 Euro, Ferienpark-Gäste erhalten den Sonderpreis von 125 Euro pro Teilnehmer pro Campeinheit Montag bis Donnerstag. Die Preise für die wiederholte Teilnahme betragen 99 Euro für alle Kinder. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Trainingseinheiten, Trikot, Hose und Stutzen. Außerdem bekommen alle Kinder täglich frisches Obst und Wasser. Die Kinder werden nach dem Spielintelligenz-Ansatz trainiert und lernen diverse Basistechniken, die sie mittels Übungs- und Spielformen vertiefen. Unterstützt wird die Fußballschule von ehemaligen Bundesligaspielern, die als Trainer den Kindern mit ihrem Fachwissen zur Seite stehen. Nach der finalen Trainingseinheit finden die Pokal- und Urkundenverleihung sowie die

Autogrammstunde statt“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Der berühmte deutsche Profispieler Manni Kaltz, erlangte mit seinen berüchtigten Bananenflanken Kultstatus und ist mit 581 Bundesligaspielen und 69 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft eine echte Legende. Kaltz wurde u. a. 1980 Europameister sowie 1982 Vizeweltmeister und gewann im gleichen Jahr mit dem HSV den Europapokal der Landesmeister. Daneben war er dreimal Deutscher Meister 1979, 1982 und 1983 sowie 1976 und 1987 DFB-Pokal-Sieger. Seine Leidenschaft für den Fußball gibt Kaltz gerne an die nächste Generation weiter. Einige wenige Restplätze sind noch frei, man kann sich telefonisch oder mit dem Anmeldeformular online anmelden. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de .

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

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Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

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