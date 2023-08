Marken der enviaM-Gruppe genießen bei Kunden „höchstes Vertrauen“

enviaM, der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland, und MITNETZ STROM, der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland, genießen das Vertrauen ihrer Kunden in besonderem Maße. Zu diesem Ergebnis gelangt die vom F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medienforschung initiierte und vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) begleitete Studie „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen 2023“. Untersucht wurde die Vertrauensbasis der Kunden. Dazu analysierten die Marktforscher rund 14 Millionen Aussagen zu etwa 18. 000 Unternehmen. Im Fokus der Bewertung standen die sechs Themenfelder „Vertrauen“, „Management“, „Wirtschaftlichkeit“, „Nachhaltigkeit“ und „Produkt und Service“ sowie „Arbeitgeber“. In der Branchenkategorie „Netzbetreiber“ belegt MITNETZ STROM den 1. Platz. Auch enviaM schneidet als „regionaler Energieversorger“ im Urteil der Verbraucher überdurchschnittlich positiv ab.

Welches Unternehmen wurde erwähnt? Welches Thema wurde besprochen? Welche Tonalität wies das Textfragment auf? Diesen Fragen gingen Forscher vom F.A.Z.-Institut und IMWF nach, indem sie mithilfe themenspezifischer Suchbegriffe eine Datenbank aus sämtlichen online verfügbaren Texten anlegten und auswerteten. Zuletzt wurden die Erwähnungen den Kategorien positiv, neutral oder negativ zugeordnet. Das Ranking erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Die Aspekte „Management“, „Wirtschaftlichkeit“, „Nachhaltigkeit“, „Produkt und Service“ sowie „Arbeitgeber“ gehen mit 10 Prozent und „Vertrauen“ zu 50 Prozent in das Gesamtergebnis ein. Das Prädikat „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen“ erhalten nur solche Unternehmen, die – wie enviaM und MITNETZ STROM – mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen.

Die Studie „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen 2023“ ist online erschienen auf faz.net.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

