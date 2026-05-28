Markteintritt in Nordeuropa: Ascott eröffnet 2028 ein Oakwood Premium-Resort in Finnland

Umbau und Erweiterung auf 225 Zimmer – Tagungsmöglichkeiten und spektakuläre Freizeitangebote in der Natur des Nationalparks Nuuksio

Der globale Hospitality-Konzern The Ascott Limited (Ascott) setzt seinen Wachstumskurs in Europa fort und wird voraussichtlich Anfang 2028 mit dem Oakwood Nuuksio Helsinki das erste Haus im Norden des Kontinents eröffnen. Ascott übernimmt das familiengeführte Hotel Nuuksio, wird dieses umbauen sowie um einen Flügel erweitern, so dass die Kapazität von aktuell 65 auf insgesamt 225 Zimmer wächst.

Das Premium-Resort liegt am Rand des 5.300 Hektar großen Nationalparks Nuuksio sowie in der Nähe von Espoo, der zweitgrößten Stadt Finnlands; Helsinki befindet sich 40 Minuten entfernt, und der Flughafen Helsinki-Vataa ist in rund 30 Minuten erreichbar. Damit ist das Oakwood Nuuksio Helsinki trotz seiner Lage in der Natur für Touristen und Geschäftsreisende gut erreichbar. Zu den Annehmlichkeiten der Anlage gehören das ganztägig geöffnete Restaurant, Angebote für individuelle, landestypische kulinarische Erlebnisse, Swimmingpool und Fitnesscenter, der 1.350 Quadratmeter große Tagungsbereich sowie die komplett neue Sauna World am Seeufer mit weitem Blick über die Landschaft. Darüber hinaus wird das Resort zahlreiche Aktivitäten in der freien Natur offerieren wie Wald-Yoga, das Erlernen von Überlebenstechniken in der Wildnis, Kanutouren, Schneewanderungen, Skilanglauf und Eistauchen.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Ascott ein international aufgestellter, verantwortungsbewusster Betreiber das Hotel Nuuksio weiterentwickeln und für langfristiges Wachstums sorgen wird“, sagte Juha Björnman, Inhaber von Hotel Nuuksio Ltd. „Wir wollen unseren Gästen ein Erlebnis bieten, das nachhaltiges Reisen und die Natur Finnlands mit einer hochwertigen Unterkunft und außergewöhnlichen Event-Dienstleistungen vereint.“

„Seine außergewöhnliche Lage“, so Ngor Lee, Managing Director Europe bei Ascott, „und das hochwertige Angebot mit einer ausgewogenen Mischung aus Wellness, Erlebnissen inmitten der Natur sowie umfassenden Möglichkeiten für Tagungen, Veranstaltungen und Firmenevents machen das Oakwood Nuuksio Helsinki zu einem der besten Resorts in der Region, das sowohl für Feriengäste als auch im beruflichen Umfeld hochattraktiv ist.“

Weitere Informationen zu allen Häusern, Marken und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

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