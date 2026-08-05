Mateo Diem: Male Loneliness Epidemic

Weshalb Männer nicht länger warten dürfen

Ein Mann sitzt allein zu Hause und scrollt durch Instagram oder Dating Apps. Dort sieht er ein Leben, von dem er selbst scheinbar kein Teil ist. Andere haben Freunde, Dates und Beziehungen. Bei ihm dagegen passiert nichts. Irgendwann kommt der Gedanke: Vielleicht stimmt etwas mit mir nicht. Oder die Frauen sind daran schuld. Oder die Gesellschaft trägt die Schuld.

Seit über 15 Jahren beschäftige ich mich mit Männern, Dating und Persönlichkeitsentwicklung. Mehr als 15.000 Frauen habe ich in dieser Zeit angesprochen und Hunderte Männer begleitet. Dabei begegnet mir immer wieder wieder das gleiche Muster: Viele Männer sind nicht deshalb einsam, weil es für sie keine Möglichkeiten gibt. Sie sind einsam, weil sie irgendwann aufgehört haben, sich diese Möglichkeiten selbst zu erarbeiten.

Einsamkeit darf nicht unterschätzt werden

Einsamkeit ist keine Nebensache. Der US Surgeon General warnt davor, dass mangelnde soziale Verbundenheit für die Gesundheit ähnlich schädlich sein kann wie das Rauchen von bis zu 15 Zigaretten täglich. Dennoch behandeln wir die Einsamkeit von Männern häufig wie eine persönliche Angelegenheit, über die nicht gesprochen wird.

Aber Verständnis allein führt noch zu keiner Veränderung. Ein Mann beendet seine Einsamkeit nicht dadurch, dass er erklären kann, weshalb sein Leben diesen Verlauf genommen hat. Er beendet sie, indem er handelt.

Niemand wird kommen und dich retten

Es mag hart klingen, aber genau darin liegt auch etwas Befreiendes: Niemand wird an deiner Haustür klingeln und dir ein neues Leben bringen. Ebenso wenig liegt es in der Verantwortung einer Frau, einen Mann aus seiner Isolation herauszuholen.

Ein Mann, der keine Freunde, keine Ziele und keine eigene Richtung hat, lässt diese Leere nicht hinter sich, sobald er eine Partnerschaft eingeht. Er nimmt genau diese Leere mit in jede Partnerschaft.

Viele Männer wünschen sich eine attraktive Partnerin. Dieser Wunsch ist legitim. Gleichzeitig müssen sie sich dann fragen, welche Fähigkeiten sie selbst mitbringen. Können sie auf andere Menschen zugehen? Sind sie dazu in der Lage, ein interessantes Gespräch zu führen? Können sie eine Ablehnung verkraften? Können sie Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen? Oder warten sie darauf, ausgewählt zu werden, ohne selbst etwas zu riskieren?

Erfolg bei Frauen entsteht nicht durch Zufall

Ich selbst gehörte nicht zu den Männern, denen Frauen einfach zuflogen. Ich war unsicher und wusste nicht, was ich sagen sollte. Also habe ich es gelernt. Nicht theoretisch, sondern im echten Leben. Ich habe Frauen angesprochen, bin gescheitert, habe mir den Staub von den Schultern geklopft und es erneut versucht.

Genau darin liegt der Unterschied: Manche Männer verstehen ihre Unsicherheit als Teil ihrer Identität. Andere betrachten sie als eine Kompetenz, die ihnen fehlt. Eine Identität wirkt unveränderbar. Eine Kompetenz dagegen lässt sich trainieren.

Wer keine Frauen kennenlernt, muss lernen, Frauen anzusprechen. Wer keine Freunde hat, muss lernen, Kontakte aufzubauen. Und wer sich selbst nicht respektiert, muss damit beginnen, die eigenen Versprechen einzuhalten. Eine schnelle Lösung ist das nicht. Eine echte Lösung aber schon.

Männlichkeit bedeutet Verantwortung

Männliche Stärke heißt für mich nicht, keine Angst zu empfinden. Sie zeigt sich darin, trotz dieser Angst zu handeln. Es bedeutet, nicht auf perfekte Sicherheit zu warten, sondern Entscheidungen zu treffen und mit den daraus entstehenden Konsequenzen umzugehen. Auf diese Weise entstehen Selbstvertrauen, Anziehung und Verbindung.

Die Male Loneliness Epidemic wird nicht dadurch enden, dass wir Männern erklären, sie seien Opfer einer kalten Welt. Männer brauchen Mitgefühl. Sie brauchen jedoch ebenso eine unmissverständliche Botschaft: Du bist deiner Einsamkeit nicht hilflos ausgeliefert.

Geh raus. Sprich Menschen an. Baue Freundschaften auf. Entwickle Ziele. Lerne, mit Zurückweisung umzugehen. Werde zu einem Mann, dessen Leben auch für andere interessant ist.

Einsamkeit endet nicht dadurch, dass irgendwann endlich jemand kommt. Sie endet, wenn ein Mann damit aufhört zu warten.

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Mateo Diem zählt zu den führenden Experten für modernes Dating und zeitgemäße Männlichkeit im deutschsprachigen Raum. Seit 2010 begleitet er Männer auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein, erfolgreicher Kommunikation und einem erfüllten Liebesleben. In dieser Zeit hat er mit rund 3.000 Klienten gearbeitet. Als Gründer der Marke FlirtForschung steht er für einen wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisnahen Ansatz, der authentische Kommunikation, emotionale Stärke und nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellt, statt kurzfristiger Dating-Tricks. Mit knapp 140.000 Abonnenten auf YouTube, einem erfolgreichen Podcast, diversen Publikationen sowie der Auszeichnung als einer der Top 100 Berater & Experten 2026 des Erfolg Magazins ist Mateo Diem eine gefragte Stimme rund um die Themen Dating, Beziehungen und gesellschaftliche Rollenbilder.

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