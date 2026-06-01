Mehr Objekte, weniger Aufwand: KI-Plattform für das Immobilienmarketing

MyEdit Business von CyberLink ermöglicht professionelles Home Staging, Bildoptimierung und Social-Media-Content direkt im Browser – ohne Vorkenntnisse oder externe Dienstleister

Taipeh, Taiwan — 1. Juni 2026 — CyberLink, bekannt für Multimedia-Software mit über 30 Jahren Marktpräsenz, stellt mit stellt mit MyEdit Business eine browserbasierte KI-Plattform zur Verfügung, die auf die Anforderungen von Immobilienmaklern und -unternehmen zugeschnitten ist. Die Lösung bündelt Bildbearbeitung und Videogenerierung für digitales Home Staging in einer zentralen Oberfläche und reduziert somit den Aufwand für professionelles Objektmarketing erheblich.

In einem wettbewerbsintensiven Markt müssen Immobilienunternehmen Objekte schnell und visuell überzeugend präsentieren. Auf Portalen wie ImmoScout24 oder Immowelt sowie in sozialen Netzwerken sind hochwertige Fotos und Videos entscheidend für Reichweite und Anfragevolumen. Doch die Beauftragung externer Fotografen, Bildbearbeiter oder Agenturen bedeutet Kosten und Vorlaufzeiten, die sich nicht jedes Büro leisten kann oder möchte.

KI-gestützte Bildoptimierung statt teurer Produktion

MyEdit Business bietet ein webbasiertes Kreativstudio, das ohne Installation und ohne Designkenntnisse direkt im Browser genutzt werden kann. Makler können bestehendes Bildmaterial in wenigen Klicks aufwerten, indem sie die Lichtverhältnisse und Farben optimieren sowie störende Objekte wie Kabel, Fahrzeuge oder persönliche Gegenstände entfernen. Leere oder wenig ansprechende Räume können sie per digitalem Home Staging neu inszenieren. Interessenten erhalten so einen realistischeren Eindruck der Nutzungsmöglichkeiten, ohne dass ein aufwendiges Möblieren oder Fotoshooting vor Ort nötig ist.

Die Plattform bietet zudem die Möglichkeit, Einzelfotos automatisiert in kurze Videoclips umzuwandeln. Diese können auf Portalen, in Newslettern oder auf Social-Media-Kanälen eingesetzt werden. Auf Basis einfacher Texteingaben lassen sich ergänzend passende Social-Media-Posts in plattformgerechten Formaten generieren. Das ist besonders hilfreich bei Preisanpassungen, neuen Objekten im Portfolio oder saisonalen Kampagnen.

Flexibel für jede Objektart und Zielgruppe

Egal, ob es sich um eine hochwertige Eigentumswohnung, ein Einfamilienhaus oder eine Gewerbeimmobilie handelt: Die Inhalte lassen sich in Stil, Format und Darstellung anpassen und kanalübergreifend auf unterschiedliche Käufergruppen oder internationale Märkte ausrichten – ohne dass zusätzliche Produktionskosten entstehen.

Skalierbare Lösung und planbare Kosten

MyEdit Business ist in einer kostenlosen Basisversion verfügbar. Für eine intensivere Nutzung stehen monatliche und jährliche Abonnements zur Verfügung. Zusätzliche Credits können bei Bedarf flexibel hinzugebucht werden. Dieses Modell ermöglicht Immobilienunternehmen jeder Größe einen risikoarmen Einstieg und eine bedarfsgerechte Skalierung, beispielsweise bei einem wachsenden Portfolio oder aktiven Vermarktungskampagnen.

Weitere Informationen unter: https://myedit.online/business/de