Meliá Berlin feiert 20-jähriges Jubiläum mit spanischer Kulinarik, Musik und Genuss

Berlin, Juni 2026 – Mit einer abwechslungsreichen Jubiläumswoche feiert das Meliá Berlin sein 20-jähriges Bestehen. Gäste und Partner erwartet ein hochwertiges Veranstaltungsprogramm, das die spanischen Wurzeln der Hotelmarke mit Berliner Kultur und internationaler Gastfreundschaft verbindet.

„Berlin ist eine Stadt voller Energie, Vielfalt und kultureller Begegnungen. Genau diese Werte prägen auch das Meliá Berlin seit seiner Eröffnung vor 20 Jahren. Mit unseren Jubiläumsveranstaltungen möchten wir Menschen zusammenbringen, besondere Momente schaffen und die spanische Seele unseres Hauses erlebbar machen“, sagt Enrico Noack, General Manager des Meliá Berlin.

Den Auftakt der besonderen Jubiläumsveranstaltungen bildet am 17. Juni ein exklusiver Abend mit dem renommierten spanischen Starkoch Iñigo Urrechu. Der Spitzenkoch arbeitet seit 2019 mit Meliá Hotels International zusammen und entwickelte unter anderem die gastronomischen Konzepte der Restaurants „Oben“ im Meliá Frankfurt City sowie „Altia“ im Meliá Vienna. Für das Jubiläum des Meliá Berlin kreiert Urrechu ein besonderes kulinarisches Erlebnis für eine ausgewählte Runde aus Botschaftern, Partnern und weiteren Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Ein weiteres Highlight folgt am 19. Juni mit einer exklusiven Weinverkostung unter der Leitung der bekannten Sommelière Yvonne Heistermann. In einem bewusst kleinen Rahmen erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, ausgewählte spanische Weine kennenzulernen, die von traditionellen, auf die jeweiligen Tropfen abgestimmten Spezialitäten begleitet werden. Die Veranstaltung war bereits im Vorfeld vollständig ausgebucht und unterstreicht das große Interesse an hochwertigen Genussformaten.

Den Höhepunkt der Jubiläumswoche bildet am 21. Juni die Teilnahme des Meliá Berlin an der Fête de la Musique. Erstmals beteiligt sich das Hotel mit einer eigenen Bühne an dem stadtweiten Musikfestival und öffnet seine Türen für Besucher aus Berlin und aller Welt.

Bereits ab 14 Uhr lädt das Hotel zu spanischen Häppchen, einer Spritzbar und sommerlicher Atmosphäre ein. Im Innenhof des Hauses erwartet die Gäste anschließend ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm. Den Auftakt macht um 15:30 Uhr die Band Full Red Grenade, gefolgt vom Berliner Duo Noisy Glam um 17 Uhr. Den musikalischen Abschluss gestaltet ab 20 Uhr der Singer-Songwriter Aaron Reeder. Ergänzt wird das Programm durch DJ-Sounds entlang der Friedrichstraße. Für die kulinarische Begleitung sorgt unter anderem der Partner Andupez, bekannt für hochwertige spanische Spezialitäten.

Mit der Jubiläumswoche setzt das Meliá Berlin ein Zeichen für seine enge Verbindung von spanischer Lebensart, kulinarischer Qualität und kultureller Vielfalt. Seit zwei Jahrzehnten prägt das Haus die Berliner Hotellandschaft und versteht sich als Ort der Begegnung für Gäste aus aller Welt.

Der Eintritt zur Fête de la Musique am 21. Juni ist kostenfrei.

Über das Meliá Berlin

Direkt an der Friedrichstraße und in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten gelegen, zählt das Meliá Berlin zu den renommierten Hotels der Hauptstadt. Das Haus verbindet spanische Gastfreundschaft mit modernem Komfort und ist seit 20 Jahren ein wichtiger Treffpunkt für internationale Gäste, Geschäftsreisende und Berliner gleichermaßen.

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