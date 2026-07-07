Mensch schlägt Algorithmus: Warum das Affiliate Marketing trotz KI-Hype ein „People Business“ bleibt

Leipziger Fachkonferenz zeigt: Im digitalen Vertrieb schlägt gelerntes Vertrauen die künstliche Intelligenz

Während die Marketingwelt fast täglich über neue KI-Tools und Algorithmen-Updates diskutiert, sendet die Praxis ein anderes Signal: Der Erfolg im digitalen Vertrieb wird auch in Zukunft zwischen Menschen entschieden. Zu diesem Schluss kamen rund 100 Branchenexperten auf dem Affiliate Stammtisch am 11. Juni 2026 in Leipzig. Die traditionsreiche Fachkonferenz, organisiert von den Leipziger Agenturen adseed und Projecter, widmete sich in der historischen Moritzbastei der zentralen Kernfrage: „Wer verdient im Zeitalter von KI eigentlich noch das Vertrauen der User?“

„Künstliche Intelligenz verändert radikal, wie Konsumenten nach Produkten suchen und sich im Netz informieren. Das stellt das klassische Affiliate-Modell vor völlig neue Herausforderungen“, erklärt David Dräger, Affiliate-Marketing-Experte bei adseed. Die Diskussionen auf der Konferenz machten deutlich: Je stärker Algorithmen die Suche dominieren, desto wichtiger wird das hybride Modell. Advertiser und Publisher suchen in Zeiten des Umbruchs gezielt nach verlässlichen, menschlichen Partnerschaften, um ihre Budgets und Markenreputation abzusichern.

Psychologie schlägt Preisvergleich. Wie mächtig dieser Faktor im E-Commerce ist, untermauerten die Fachvorträge mit konkreten Zahlen. Die adseed-Account-Managerin Maja Kuzmin nahm ein zentrales Learning aus den Vorträgen mit: „Dass über 50 Prozent der User auf einen Amazon-Link klicken, selbst wenn das Produkt dort nachweislich teurer ist als im Shop daneben, zeigt extrem gut, wie fundamental gelerntes Vertrauen wirkt. Eine KI kann Preise vergleichen, aber sie erzeugt beim User kein Gefühl von Sicherheit.“

Genau diese Lücke zwischen Dateneffizienz und Bauchgefühl schloss der Austausch abseits der Bühne. Gemeinsam mit Projecter schuf adseed einen Raum, in dem Publisher und Werbetreibende die akuten Schmerzpunkte der Branche – von Tracking-Herausforderungen bis hin zu KI-generiertem Content-Spam – auf Augenhöhe verhandelten. Das Fazit der Veranstalter: Der digitale Wandel funktioniert nur im Zusammenspiel aus algorithmischer Präzision und menschlicher Expertise.

Der Affiliate Stammtisch Leipzig fand in diesem Jahr bereits zum 13. Mal statt und gilt als einer der wichtigsten Netzwerk-Treffpunkte der mitteldeutschen Affiliate-Szene. Jährlich bringt die Fachkonferenz rund 100 führende Köpfe, Advertiser, Publisher und Netzwerke in Leipzig zusammen.

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