Menschen helfen und gutes Geld verdienen, macht Barbara Fife glücklich

Sioux City, Iowa, 28.09.2021 – Barbara Fife fand bei TTPCG ® ihren absoluten Traumberuf als Singleberaterin. Barbara ist seit 1995 im Taylor Team tätig. Ihre Aufgabe ist es, Menschen aus Iowa auf ihrer Partnersuche zu unterstützen. Sie hat seit 1995 gemeinsam mit dem Kundenteam der TTPCG ® unzählige glückliche Partnerschaften zu Singles auf Partnersuche gebracht. Insbesondere zu Farmern.

Für Farmer ist es nicht einfach, die passende Liebe zu finden

In Iowa, einem Bundesstaat im Mittleren Westen hat das Leben noch ein anderes, ein ruhigeres Tempo. Hier versteht man noch etwas vom Säen, Pflanzen und Ernten. Menschen sind in Iowa auch stolz auf ihre freien Bürgerrechte und die Geschichte des Landes. Hohe Berge sucht man in Iowa vergeblich. Das Land ist flach, die höchste Erhebung der Hawkeye Point bringt es auf ganze 1670 feet über Normalnull. Fast 90 Prozent der Fläche Iowas werden landwirtschaftlich genutzt. Kein Wunder also, dass das Land zum Corn Belt gehört, also zur Korn- oder Speisekammer der Vereinigten Staaten. Iowa trägt massgeblich zur Ernährung der Amerikaner bei. Auch der Weinbau gewinnt für den Staat mit Hunderten von kommerziellen Weinbergen zunehmend an Bedeutung. Ein Grossteil der landwirtschaftlichen Produktion von Iowa wird exportiert, hauptsächlich nach Kanada, Mexiko und Japan. Darüber hinaus wird ein grosser Prozentsatz dieser Exporte per Bahn und LKW zum Mississippi geschickt, wo sie dann zur Lieferung in den Golf von Mexiko und dann ins Ausland auf Lastkähne umgeladen werden.

Die passende Frau für einen Farmer? Kein Problem für TTPCG ®!

Iowa gehört zu den wenigen Weltregionen, wo Stallgeruch noch adelt: “Smells like Money” diesen Spruch dürfen sich Schweinefarmer hier häufig anhören, wenn sie ihre Höfe verlassen. Aber was nützt alles Geld, ohne die passende Partnerin an der Seite eines Farmers. TTPCG ® Singleberaterin Barbara Fife hat den liebgemeinten Spitznamen “Good fairy for farmers”, weil sie sich auf die Beratung von Farmern spezialisiert hat und im Team der TTPCG ® zu vielen Farmern die wirklich passende Frau brachte. Barbara wurde in Sioux City von Farmers Association Iowa im August 2021 ausgezeichnet. “Good fairy for farmers” hat mit ihrer Beratung zu mehr als 200 Farmern in Iowa die grosse Liebe gebracht. Zur Feierstunde in Country Celebrations war auch Dr. David Kennedy, Vice President der TTPCG ® anwesend. Barbara Fife erhielt von Farmers Association die Auszeichnung Help farmers in need. Neben einem Geldpreis in Höhe USD 5.000,– von Farmers Association bekam Barbara Fife von ihrem Franchisegeber TTPCG ® den Gutschein für eine 14-tägige Traumreise nach Bora Bora einer kleinen Insel im Südpazifik nordwestlich von Tahiti in Französisch-Polynesien mit ihrem Mann Edward in einem 5-Sterne Hotel.

TTPCG ® Singleberater ein Beruf, der glücklich macht

Barbara Fife sagt von sich, eine sehr glückliche Frau zu sein. Denn sie kann im Taylor Team Farmern helfen, für die es extrem schwer ist, eine wirklich passende Partnerin zu finden, die menschlich passt und dazu auch noch das Leben auf einer Farm vollumfänglich akzeptiert. Dazu stimmt das Einkommen, sagt Barbara Fife “Good fairy for farmers”.

Nicht nur in den Vereinigten Staaten sondern in vielen anderen Ländern können Farmer das Glück der Partnerschaft mit TTPCG ® erleben. Denn TTPCG ® hat sich auf Farmer und zahlreiche andere Zielgruppen spezialisiert, um allen einsamen Menschen das Glück der harmonischen Partnerschaft zu bringen. Schnell, zuverlässig und preiswert dazu. Farmer, die sich nach einer glücklichen Partnerschaft sehnen, sollten ein Gespräch mit einer Kollegin oder Kollegen von Barbara Fife führen, wenn diese nicht in Iowa, sondern in einem anderen Teil der Erde leben.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Jacqueline Etessami aus Cheyenne, WY 82001 Vereinigten Staaten gelesen. Der Bericht erschien zuerst im Rocky Mountains Magazine. Vielen Dank dafür.

