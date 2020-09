Du suchst das vollständige merkur casino online https://online-casino-merkur.de Spiele-Liste? Danach wirst du im portal findig. Wir haben dir auf deiner Übersicht alle heutzutage in Spielhallen des weiteren Spielotheken spielbaren Kopfzeile zusammen gefasst. Über 250 Slots wie auch ein paar Tischspiele kamen da in kombination.

Von seiten A wie Ganz einfach Spitze bis Z wie Zipper: Derart gut wie alle Merkur Spiele, die du heutzutage ohne geld oder um richtiges Geld spielen kannst, findest du herauf unserer Liste weiter unten alphabetisch geordnet. Jetzt für viele der Titel haben wir hier auf unserer Seite bereits ausführliche Spielbeschreibungen parat. Hier erfährst du alles via die Gewinnlinien, Auszahlungsquote, Gewinnchancen oder Boni und Freispielen.

Wo kann man die Slots meiner Merkur Casino Spiele Liste zocken?

Die schlechte Nachricht zuerst: Seit Ende 2017 gesammelt sich die Gauselmann-Gruppe bzw. Merkur unfein dem Online-Geschäft zurückgezogen. Daher kannst du fast keinen jener Titel unserer Thermometer Casino Spiele Verzeichnis online spielen. Gewiss wirst du uff (berlinerisch) verschiedenen Seiten vonseiten Online-Casinos noch manche Merkur-Spiele, doch jene stehen nur Spielern, die NICHT darüber hinaus Deutschland leben, zu der Verfügung.

Alternativen, die darüber hinaus jeder deutschen Kasinos stehen könnten

Löwenplay Slots befinden sich für ganz wenigen Anbietern tatsächlich noch unterhalb von dem Markennamen Lionplay. Unser Tipp: bei Lapalingo kannst du die Spiele mit 7 Euro kostenlosem Startguthaben über diesen Link ausprobieren.

Gamomat: Dieser Hersteller bietet viele Bally Wulff-Slots an, unten Perlen wie Ramses Book. Im Platin Casino warten mit hilfe von diesen Partnerlink sogleich 20 Freispiele jetzt für diesen Klassiker. Warum nicht mitnehmen?

BF Games: Die Titel diagnostizieren aus wie dreiste Kopien von Novoline/Merkur. Doch sei dieses drum, die Spielmechaniken sind gut, die Auszahlungsraten hoch. Die Grafik ist allerdings teilweise schon überaus altbacken. Immerhin möglicherweise man bei LV Bet mit 8 € kostenlos gegenseitig ohne Risiko ein Bild verschaffen.

Die besten Merkur-Spiele

15 Samurai

Dieser Klassiker zeiht uns seit 2010 regelmäßig das Geld aus dieser Tasche. Doch sofern man die Freispiele erreicht, dann ist Zahltag. Aufgrund jener Sticky Wilds weilen die Wild-Symbole bis zum Abschluss des Features auf den Walzen. Und dies macht sich zumeist bezahlt.

Warum dieser Steckplatz auch Jahre nach der Veröffentlichung ein paar Runden wert ist, haben wir dir in unserem 15-Samurai-Testbericht zusammengefasst.

Alles Spitze

Ob in normalen oder in der XL-Version, dieser Titel ist ein absoluter Klassiker in Deutschlands Spielhallen. Die Online-Version von Alles Spitze bekommt man unter deinem Namen King of Luck auf der Merkur Casino-Spiele-Liste.

Convertus Aurum

Auch falls dieser Spielautomat das wenig in die Jahre gekommen ist, hat er auf grund seiner innovativen Bonus-Runde nichts von seinem Flair eingebüßt. Endgültig ein Tipp für die Spielhalle, wie aus unserem Convertus-Aurum-Test hervorgeht.

Doppel-Buch

Die Antwort vonseiten Merkur auf dies Spiel Book of Ra heißt Doppel-Buch und bringt gleich zwei Bonus-Symbole darüber hinaus die Bonusrunde. So großartig dieser Steckplatz bei seiner Veröffentlichung auch war, heutzutage gibt es nun noch wenige Gründe, ihn zu spielen. ‚warum das so ist natürlich, haben wir darüber hinaus unserem Doppel-Buch-Test erklärt.

Fruitinator

Bis heute ein Früchte-Slot? Was Sizzling Hot zu gunsten von Novoline, ist Fruitinator für Merkur. Auch Jahre nach seiner Veröffentlichung gehört das Spiel zu den absoluten Favoriten.

Jollys Cap

Ebenfalls nicht mehr wegzudenken aus der Spielhalle oder deiner Liste aller Merkur Casino Spiele ist echt dieser Slot. Teils als Jokers Cap, teilweise online als Jollys Cap beworben, haben alle Versionen doch einen gemeinsamen Nenner:

Hier sind große Gewinne möglich. Hierbei ist das Gameplay selber eigentlich ziemlich einfach. Hier erwarten dich weder Bonusrunden noch Freispiele. Des weiteren dennoch sorgen manche Mechanismen dafür, dies zwischendurch derbe Gewinne deinen Kontostand entsprechend oben pushen. Nichtsdestoweniger Obacht, genauso schnellstens kann es darüber hinaus wieder nach herunter gehen.

Eye of Horus

Neben Magic Mirror gehört dieser Titel scheinbar zu den erfolgreichsten. Angesiedelt im damaligen Ägypten zeigt Thermometer mit diesem Steckplatz eindrucksvoll, dass dieses Thema durchaus Lage für neue ferner innovative Spielkonzepte bietet.

El Torero

Einer meiner Lieblings-Slots. Hier wird das beliebte Prinzip dieses Bonus-Symbols aus welchen Bücher-Slots mit dem Sticky-Wild-Feature vereint. Ferner das macht in der tat Laune. Alle wichtigen Details von jener Gewinnchance bis hin zur Volatilität besitzen wir in dem separaten Testbericht jetzt für dich.

Clone Bonus

Reich dieses nicht langsam nun mal an Merkur-Spielen via Obst-Symbolen? Nun, mindestens Clone Bonus ausstellen wir Euch bei weitem nicht vorenthalten, denn die Bonusrunde bringt jede Menge Pfeffer in das Spiel. Noch wichtige Infos befinden sich darüber hinaus unserem ausführlichen Clone-Bonus-Spezial.

Innerster planet Magnus 7

Ein weiterer Klassiker aus seinem Hause Gauselmann, der mich mittlerweile die ganze Stange Geld in der Spielothek gekostet hat. Weshalb ich diesen Steckplatz immer noch zocke kann ich ebenso nicht erklären, denn besondere Funktionen gibt es hier in keiner weise. Aber vielleicht gemacht hat das gerade den Reiz aus, weshalb Merkur Magnus 7 definitiv auf meine persönliche All-Star-Merkur-Spieleliste gehört.

Work in Progress

Wie du siehst, haben sich selbst für einige Thermometer Casino-Spiele auf der Liste schon ausführliche Spielbeschreibungen. Doch jede Menge fehlen bis heute. Diese werden getreu und nach hinzugefügt. Dazu wollen unsereins unsere Merkur Casino Spiele Liste langfristig auch um genaue Informationen wie:

Gewinnreihen

Mindesteinsatz

Maximaler Einsatz

Art der Bonusrunde (sofern vorhanden)

Anzahl dieser Freispiele

Gewinn-Symbole

Thema

Ausschüttungsquote online

ergänzen. Doch dafür brauchen wir noch ein wenig Zeit. Zusätzlich werden wir auch immer wieder weitere Spielbeschreibungen anderer Spiele auf der Liste hinzufügen, so falls hier hoffentlich bald das größte des weiteren beste Archiv zu Merkur Spielen entsteht.

Finger weg: Gefälschte Merkur-Spiele

Derzeit befinden sich leider darüber hinaus einige kriminelle Versorger, die gefälschte Innerster planet Spiele bewerben. Dies Blue Lions Casino beispielsweise war so sehr ein Abzockerladen, bei dem viel abgeschlossen viele deutsche Spieler ihr Geld geduldig haben. Derzeit kannst du, von allen oben vorgestellten vier Ausnahmen, keines dieser Spiele von deiner Merkur Spiele Aufzählung online zocken.

Spielhalle oder aber Merkur Magie?

Wer unvermeidlich die Titel meiner merkur casino online, der hat getreu wie vor beide Möglichkeiten.

Einerseits kann man bei Merkur Aura kostenlos um Spielgeld daddeln. Das mag zwar Spaß machen, aber echtes Bargeld gibt es gewiss nicht zu gewinnen. Und darum kommt dies für dir nicht in Frage.

Dies gilt mittlerweile ebenso am Gang darüber hinaus die Spielhalle. Sei es die Atmosphäre, sei es die Stimmung. Spätestens seit der Einführung der Spielerkarte ging mindestens für uns gar nichts mehr fuer den Walzen. Des weiteren das ist kein Wunder, den für theoretischen Ausschüttungsquoten von circa 60 prozent kann man halt nicht gewinnen. {