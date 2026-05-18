Michael Bucko verstärkt die Geschäftsführung von Vitel

Fokus auf Partnergeschäft und Customer Experience

Unterschleißheim/München, 18. Mai 2026 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, hat zum 1. Mai 2026 Michael Bucko als weiteren Geschäftsführer bestellt. Er wird ab sofort Geschäftsführer Nadir Yilmaz unterstützen und verantwortet unter anderem die strategische Weiterentwicklung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Vertriebspartnern sowie den Ausbau der digitalen Customer Experience.

„In den letzten Jahren ist die Vitel GmbH stark gewachsen. Entsprechend haben sich auch die Anforderungen an unser Unternehmen geändert“, sagt Nadir Yilmaz, Gründer und Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Die Erweiterung der Geschäftsführung ist ein wichtiger Schritt für die künftige Entwicklung unseres Unternehmens. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner umfassenden Expertise für Vertriebs- und Geschäftsprozesse sowie seinem ausgeprägten Kundenfokus wird Michael Bucko insbesondere unser Partnernetzwerk weiter stärken und die digitale Customer Experience maßgeblich vorantreiben.“

Langjährige Erfahrung in leitenden Positionen

Nach seinem Informatikstudium an der ETH Zürich, der TU Karlsruhe mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und am IIT in Genua war Michael Bucko in unterschiedlichen leitenden Vertriebs- und Managementpositionen tätig. Dabei sammelte er umfassende Erfahrungen in den Bereichen Digitalisierung, Industrie und Kundenmanagement im internationalen Umfeld.

Fundierte Kenntnisse im Bereich industrieller Netzwerk- und Kommunikationslösungen erwarb Bucko insbesondere während seiner Tätigkeit bei Moxa. Dort verantwortete er unter anderem das Business Development für den Bereich Data Acquisition in Europa sowie den Vertrieb als Key Account und Channel Sales Manager für die Region BeNeLux.

Anschließend war er beim Softwareunternehmen In Mind Cloud zunächst als Sales Director DACH und später als Vice President Product Management tätig. Im Fokus standen dabei digitale Vertriebsplattformen (Configure-Price-Quote) für die Fertigungsindustrie.

Vor seinem Wechsel zu Vitel war Michael Bucko bei SAP als Director Customer Success tätig. Dabei verantwortete er die Beratung und Begleitung von Industrieunternehmen auf dem Weg zu kundenzentrierten Geschäftsmodellen und der erfolgreichen Transformation und Nutzung von digitalen Customer Experience-Lösungen.

Partnerfokus und Customer Experience

„Durch die Erfahrungen, die Michael in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn gesammelt hat, wird er Vitel speziell im Bereich Customer Experience voranbringen“, sagt Nadir Yilmaz. „Michael begleitet die Entwicklung unseres Unternehmens bereits seit der Gründungsphase und kennt dessen Werdegang aus erster Hand. Somit bringt er neben seiner externen Perspektive auch ein tiefes Verständnis für Markt, Kunden und unsere Positionierung mit.“

„Ich freue mich darauf, die Geschäftsführung der Vitel GmbH zu verstärken“, sagt Michael Bucko. „Nadir und ich kennen uns schon lange und haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Mein Fokus liegt darauf, die Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk weiter zu intensivieren, auszubauen und gemeinsam neue Potenziale zu erschließen. Gleichzeitig möchte ich die digitale Customer Experience konsequent weiterentwickeln, um unsere Kunden über alle Kontaktpunkte hinweg noch besser zu unterstützen und ein durchgängig überzeugendes Nutzungserlebnis zu schaffen.“

Über Vitel

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value-Added-Distributor von IT-Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, -kommunikation und -sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Schifffahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Weitere Informationen unter https://vitel.de/

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