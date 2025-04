Michael Kowalski enthüllt die 85-%-Erfolgsstrategie, die ProPortfolioPartners-Trader nutzen

Während sich die meisten Anleger auf Glück, Hoffnung oder veraltete Fondsstrategien verlassen, vertrauen die Trader bei ProPortfolioPartners auf harte Zahlen, klare Systeme und messbare Ergebnisse. Im Zentrum dieser Erfolgswelle steht Michael Kowalski, Senior Account Manager bei ProPortfolioPartners – und der Mann hinter einer Strategie, die 85 % Trefferquote liefert.

Kowalski hat es sich zur Mission gemacht, seine Kunden nicht nur zu betreuen, sondern mit einem hochoptimierten System an die Spitze des Marktes zu führen. Dabei nutzt er eine Strategie, die auf Disziplin, technologische Präzision und aktives Risikomanagement setzt – und Woche für Woche Ergebnisse liefert.

Wir haben mit ihm gesprochen, um herauszufinden, wie diese Erfolgsquote zustande kommt – und warum seine Kunden nicht mehr zurückwollen.

Michael, 85 % Erfolgsquote klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Was steckt konkret hinter dieser Strategie?

Michael Kowalski:

Es ist kein Zufall – es ist ein strukturiertes System, das aus jahrelanger Analyse, modernster KI-Technologie und realer Markterfahrung besteht. Unsere Strategie basiert auf einem Set aus hochqualitativen Echtzeit-Signalen, die täglich in über 20 Märkten analysiert werden – von Krypto über Devisen bis zu Aktienindizes.

Doch der entscheidende Punkt ist: Wir kombinieren diese maschinellen Signale mit menschlicher Bewertung. Kein Algorithmus läuft hier blind. Jeder Trade wird manuell geprüft, jeder Einstieg exakt getimt. Das Resultat? Acht bis neun von zehn Trades verlaufen erfolgreich. Und das auf einem Niveau, das klassische Vermögensverwalter kaum erreichen.

Was macht Ihre Arbeitsweise bei ProPortfolioPartners so viel effektiver als bei anderen Plattformen oder Brokern?

Michael Kowalski:

Der große Unterschied ist unsere aktive Betreuung und die Verantwortung, die wir übernehmen. Bei anderen Plattformen bekommst du ein Tool, vielleicht ein paar Tutorials – und dann bist du auf dich allein gestellt. Bei uns bekommst du einen erfahrenen Partner an die Seite, der deine Ziele kennt und dich Schritt für Schritt dorthin bringt.

Ich arbeite mit meinen Kunden täglich oder wöchentlich, überprüfe ihre Trades, passe Strategien an und zeige auf, wo noch Potenzial liegt. Die 85 % Erfolgsquote entsteht nicht durch Glück, sondern durch klare Kommunikation, schnelle Umsetzung und kompromisslose Disziplin. Das ist Trading auf Profi-Niveau – aber auch für Einsteiger verständlich und machbar.

Was sagen Sie zu Anlegern, die denken, dass sie mit ETF-Sparplänen oder Robo-Advisors ähnlich weit kommen?

Michael Kowalski:

Dann sollen sie sich in fünf Jahren nochmal melden – und wir vergleichen das Ergebnis. Ich habe nichts gegen ETFs, aber sie bringen dir im Jahr vielleicht 6–8 %. Was meine Kunden erreichen, ist ein völlig anderes Level. Manche machen monatlich zweistellige Renditen.

Die Wahrheit ist: Wer den Markt wirklich schlagen will, muss aktiv sein, informiert handeln und bereit sein, mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Das hier ist keine Einbahnstraße. Ich betreue meine Kunden nicht nur – ich nehme sie mit ins System. Und wer einmal sieht, wie zuverlässig unser System funktioniert, will nie wieder zurück zur Bank.

Kundenmeinungen: Das sagen echte Kunden über Michael Kowalski

Drei aktive Kunden berichten von ihren Erfolgen mit der 85-%-Strategie von ProPortfolioPartners – unter persönlicher Betreuung von Michael Kowalski.

Julia B., München

„Ich habe jahrelang mein Geld auf Sparbüchern und in langweiligen Fonds liegen lassen. Seit ich mit Michael arbeite, ist alles anders. Ich habe innerhalb von 9 Monaten mein Startkapital von 40.000 € auf über 120.000 € gesteigert. Kein Stress, keine Panik – nur klares Handeln nach System. Ich bekomme regelmäßig Updates, weiß immer, was passiert, und bin selbstsicher wie nie.“

Sebastian W., Berlin

„Michael hat mir in einem Satz mehr beigebracht als mein Bankberater in fünf Jahren. Seine Strategie ist durchdacht, präzise und unglaublich wirkungsvoll. Die Trefferquote spricht für sich. Ich hatte in den letzten drei Monaten nur einen einzigen Verlusttrade – alle anderen waren im Plus. Das System funktioniert. Punkt.“

Laura M., Zürich

„Ich war absolute Anfängerin. Trotzdem habe ich mit Michael schon nach sechs Wochen erste Erfolge gesehen. Was mir gefällt: Ich bekomme nicht einfach nur Signale, sondern echtes Coaching. Ich lerne täglich dazu, verstehe die Märkte besser und sehe, wie mein Portfolio wächst. In fünf Monaten bin ich von 20.000 auf über 55.000 gestiegen. Das ist nicht Theorie – das ist Realität.“

Bereit, mit 85 % Erfolgsquote zu handeln statt zu hoffen?

Michael Kowalski hat bewiesen, dass Erfolg an den Märkten kein Zufall ist. Mit System, Struktur und einem klaren Plan hilft er seinen Kunden, jede Woche Chancen zu nutzen, statt sie zu verpassen.

Die 85-%-Strategie von ProPortfolioPartners ist dabei nicht nur für Großanleger gedacht – auch Einsteiger mit 10.000 € oder 20.000 € Startkapital profitieren vom vollen Zugang zu den Signalen, Tools und Coachings.

Die Nachfrage ist derzeit extrem hoch. Neue Plätze werden in begrenzter Anzahl vergeben, um die persönliche Betreuung auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Jetzt handeln, bevor die nächste Gelegenheit wieder an dir vorbeizieht.

