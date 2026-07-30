Mietwagen: In Dänemark, Schweden und Kanada sind E-Autos deutlich günstiger als Verbrenner

Mit Elektroantrieb im Schnitt bis zu 49 Euro pro Tag sparen

In Dänemark, Schweden und Kanada können Reisende deutlich sparen, wenn sie sich beim Mietwagen für ein E-Auto statt für einen Benziner entscheiden. Das zeigen Daten von KAYAK, einer führenden Reisesuchmaschine. In Dänemark beträgt die Ersparnis mit einem E-Leihwagen bis zu 49 Euro pro Tag. Auch in Schweden können Mietwagenfahrende knapp 26 Euro pro Tag sparen, wenn sie sich für einen elektrischen Antrieb entscheiden. In Kanada sind E-Autos als Mietwagen 21 Euro pro Tag günstiger als Verbrenner, im Vereinigten Königreich lassen sich E-Autos für knapp zwölf Euro günstiger anmieten als Verbrenner.

Im Gegensatz dazu sind beispielsweise in Deutschland Verbrenner an der Mietwagenstation die deutlich günstigere Wahl. Hier beträgt die Tagesdifferenz zum E-Auto 21 Euro beziehungsweise knapp 19 Euro. In Italien und den Vereinigten Staaten zum Beispiel liegen E-Autos und Verbrenner preislich in etwa gleich auf.

„Dänemark, Schweden und Kanada fördern die Anschaffung emissionsfreier Fahrzeuge oder belegen die emissionsstarken Verbrenner mit Zuschlägen bei der Kfz-Steuer“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Das könnte ein Grund dafür sein, weswegen in diesen Ländern E-Autos als Mietwagen günstiger sind als Benziner. Am Ende setzt sich der Preis aber aus verschiedenen Faktoren zusammen, darunter Fahrzeugklasse oder Nachfrage im Abholzeitraum.“

Die wichtigsten Tipps für die Anmietung eines E-Autos

KAYAK hat die wichtigsten Tipps rund um Anmietung, Abholung und Rückgabe eines E-Autos zusammengetragen:

1) Filter verwenden: Am einfachsten lassen sich Elektroautos für den nächsten Urlaub online finden, indem Reisende bei der Kraftstoffart nach „Vollelektrisch“ filtern.

2) Passende Fahrzeugkategorie wählen: Wie auch bei Verbrennern wählen Reisende statt eines bestimmten Modells eine Fahrzeugkategorie, zum Beispiel. „Kleinwagen“ oder „SUV“. So lässt sich die ideale Größe für die jeweilige Route finden. Häufig hängt die Ausgabe des tatsächlichen Modells an den kurzfristigen Verfügbarkeiten der Mietstation. Bei Elektroautos spielt auch die Reichweite eine große Bedeutung. Darauf sollten Mietwageninteressenten ebenfalls achten.

3) Details prüfen: Auch beim Mieten eines E-Autos sind die genauen Vertragsdetails genau zu prüfen. Sind die Kilometer begrenzt, oder gibt es gar versteckte Kosten beim Laden? Manche Anbieter stellen beispielsweise eine „Convenience Fee“ pro Aufladung in Rechnung. Die Regeln dazu unterscheiden sich je nach Autovermietung und Modell.

4) Ladekabel checken: Bei der Abholung ist es wichtig zu prüfen, ob sich ein Ladekabel im Fahrzeug befindet und es sich um den zum Mietfahrzeug passenden Ladeanschluss handelt.

5) Nach einer Einweisung fragen: Auch wer schon Erfahrung mit Elektroautos hat, sollte sich vom Mitarbeiter an der Mietwagenstation zeigen lassen, wie das Laden bei dem konkreten Modell funktioniert und auf was sonst noch zu achten ist.

Mehr Tipps rund um die Anmietung von Elektroautos hat KAYAK hier zusammengetragen.

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