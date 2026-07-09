Mikrosegmentierung: Claroty mit neuen Integrationen für stärkere Resilienz

Akamai, ColorTokens, Corsha, Elisity und Zero Networks treten dem „Claroty Technology Alliances Program“ bei

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), baut das „Claroty Technology Alliances Program“ (CTAP) weiter aus: Mit neuen Partnern wie Akamai, ColorTokens, Corsha, Elisity und Zero Networks wird die CPS-Sicherheitsplattform um innovative Funktionen zur Mikrosegmentierung erweitert. So wird die Widerstandsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen erheblich verbessert.

Laut Gartner ist Mikrosegmentierung „in kritischen Infrastrukturen von besonderer Bedeutung, da sie gewährleistet, dass sich die Bedrohung nicht auf andere kritische Systeme ausbreitet. Außerdem ermöglicht sie eine granulare Zugriffskontrolle durch die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien, die festlegen, welche Geräte und Systeme miteinander kommunizieren dürfen, wodurch das Risiko einer lateralen Ausbreitung verringert wird.“*

Entsprechend bieten die Integrationen folgende Vorteile:

Zero-Trust ohne Ausfallzeiten: Erstellung identitätsbasierter Richtlinien, die sich am Gerät und nicht an der Netzwerkadresse orientieren, wodurch Sicherheit ohne komplexe Umstrukturierungen oder Ausfallzeiten im Produktivbetrieb gewährleistet wird.

Automatisierte, kontextbezogene Richtlinien: Sicherheitsverantwortliche erhalten automatisierte Empfehlungen und können den Least-Privilege-Zugriff durchsetzen. Die Richtlinien werden dynamisch aktualisiert, sobald sich das Risikoprofil oder die betriebliche Rolle eines Geräts ändert.

Schutz von Systemen, die keine Agenten erlauben: Durch einen agentenlosen, infrastrukturorientierten Ansatz wird der Schutz auf Legacy- und proprietäre Systeme ausgeweitet.

Beschleunigte Compliance: Dank strenger Dokumentation und automatisierter Kontrollen werden die Anforderungen moderner regulatorischer Rahmenwerke wie IEC 62443 und NIS2 erfüllt.

„Durch das Zusammenspiel von Mikrosegmentierung mit unseren Funktionen zur Asset-Erkennung und -Analyse sowie unserem Risikomanagement wird Sicherheit von einer reaktiven Notwendigkeit zu einem proaktiven Wettbewerbsvorteil“, erklärt Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty. „Durch die Umwandlung detaillierter Transparenz in orchestrierte Maßnahmen können Unternehmen blinde Flecken beseitigen, ihre kritische Infrastruktur schützen und Ausfallsicherheit sowie Betriebskontinuität gewährleisten.“

„Durch die Zusammenarbeit mit einigen der innovativsten Anbieter von Mikrosegmentierungslösungen bietet unser CPS-Schutzprogramm echte operative Resilienz und die Fähigkeit, die Auswirkungen eines Cyberangriffs effektiv einzudämmen“, sagt Grant Geyer, Chief Strategy Officer von Claroty. „In einer Post-Mythos-Welt wird die Segmentierung zu einer entscheidenden Sicherheitsmaßnahme in anlagenintensiven Unternehmen. Auf diese Weise lassen sich ganze Risikoklassen minimieren und ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleisten. Die jüngsten Partnerschaften stellen sicher, dass die CPS-konforme Segmentierung auf präzisen Informationen über die Machine-to-Machine-Kommunikationen basiert und gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen strikt durchgesetzt werden.“

Das Claroty Technology Alliance Program ermöglicht es Unternehmen, ihre Systeme einfach in die Produkte von Claroty zu integrieren und so optimale Lösungen für die Herausforderungen ihrer Kunden anzubieten. Die Partnerschaften von Claroty decken Bereiche von der Asset-Transparenz über die CPS-Risikobewertung bis hin zur Durchsetzung von Richtlinien ab.

* Gartner, Market Guide for Network Security Microsegmentation, Adam Hils, Rajpreet Kaur, Charanpal Bhogal, 6 May 2025

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

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