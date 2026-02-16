Milena Keimig: Wofür die Träume da sind

Ein still leuchtender Roman über Mut, Verlust und das Erwachsenwerden.

Ein kleines Mädchen verliert alles, was es kennt – und findet sich in einer Welt wieder, die zugleich vertraut ist wie sein Zuhause und so fremd wie ein fernes Land. An der Seite eines Bären, der es lehrt, keine Angst mehr vor der Angst zu haben, entdeckt es Schritt für Schritt, wie man die Welt mit neuen Augen sieht und das Dunkel hinter sich lässt.

In Bildern voller Zärtlichkeit erzählt Milena Keimig von der Kraft, loszulassen, ohne zu verlieren – und von der Erkenntnis, dass Träume nicht entführen, sondern heimführen.

Buchdetails

Hardcover | Roman

ISBN: 978-3-98641-289-0

Preis: (D) 14,00 EUR | (A) 14,50 EUR

Zur Autorin

Milena Keimig erzählt Geschichten mit einer klaren, poetischen Bildsprache. In Wofür die Träume da sind verbindet sie eine stille, eindringliche Erzählung mit einer starken, atmosphärischen Bildwelt – ein Roman, der nachhallt und zugleich tröstet.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

