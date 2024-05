Millionen besuchen den Global Ministers’ Classroom mit Pastor Chris

Alles ist bereit für die Ausgabe 2024 des rekordverdächtigen Global Ministers‘ Classroom mit Pastor Chris Oyakhilome.

Jahr für Jahr verzeichnete das Global Ministers‘ Classroom einen enormen Anstieg der Ministerbesucherzahlen von 8 Millionen im Jahr 2018 und 78 Millionen im Jahr 2022 auf eine rekordverdächtige Besucherzahl von 168 Millionen im Jahr 2023 und ist damit das größte Online-Klassenzimmer der Welt Welt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 ist der Global Ministers‘ Classroom (GMC), ein interkonfessionelles Programm unter der Schirmherrschaft der International School of Ministry von Pastor Chris Oyakhilome, D.Sc., D.Sc., DD., eine Sonderversammlung aller Kategorien von Predigern des Evangeliums – Apostel, Propheten, Pastoren, Lehrer, Evangelisten, Bischöfe, Jugendprediger, Kirchengründer, Laienprediger und Amtsleiter – die in einem globalen Online-Klassenzimmer zusammenkommen, um miteinander Gemeinschaft zu pflegen und mit Göttlichen zu interagieren Wissen und Informationen, mit der Verteilung der Gnade.

Das zweitägige wirkungsvolle Programm hat Millionen von Dienern des Evangeliums das für einen effektiven Dienst erforderliche göttliche Wissen vermittelt, ihre Leidenschaft für die Arbeit im Dienst entfacht, Fragen in ihren Herzen beantwortet, Verwirrung beseitigt und Werkzeuge für den Fortschritt des Königreichs in diesen letzten Tagen bereitgestellt.

Der Ministers‘ Global Classroom mit Pastor Chris findet bereits zum sechsten Mal statt und findet von Freitag, 24. Mai, 14 Uhr (GMT +1) bis Samstag, 25. Mai 2024, statt.

Die diesjährige Ausgabe bietet hochwertige und anwendbare Lehren erfahrener hochrangiger Prediger des Evangeliums aus der ganzen Welt, Erfahrungsberichte früherer Programmteilnehmer, einen Frage-und-Antwort-Abschnitt mit Pastor Chris, Podiumsdiskussionen zu sorgfältig ausgewählten Themen, die für Prediger in diesem Evangeliumszeitalter relevant sind, und vieles mehr, darunter Plenarsitzungen des Mannes Gottes, Pastor Chris Oyakhilome.

Es wird eine phänomenale Zeit offenbarender Lehren und Gnadenverteilung für die letzte Phase der Arbeit der Kirche unseres Herrn Jesus Christus in diesen letzten Tagen sein.

„Von Freitag bis Samstag kann ich einige sehr wichtige Dinge mitteilen. Das wird sehr wirkungsvoll sein; es bedeutet sehr viel für die Arbeit des Ministeriums“, sagte Rev. Chris Oyakhilome.

Die Sendung wird live auf den ISM-Onlineplattformen in allen Sprachen der Welt übertragen, sodass jeder Minister die Möglichkeit hat, in den Sprachen teilzunehmen, die er am besten versteht.

Die Registrierung hat ernsthaft begonnen. Registrieren Sie sich, andere Geistliche und christliche Leiter in Ihrem Kontaktbereich über den folgenden Link: www.ismglobalministersclassroom.org

Bei früheren Ausgaben wurden unzählige Zeugenaussagen aufgezeichnet, während die Minister begeistert von ihren Erfahrungen und Zeugnissen über die Auswirkungen des Programms berichteten:

„Pastor Chris hat erklärt, was für ein Mensch wir sind, und der Heilige Geist hat mir geholfen, dass man, wenn man in das Wort schaut, erkennt, was für eine Kirche wir sein sollen. Als Pastor sagte: „Dieses Jahr ist das Jahr der produktiven Kirche, wo immer Sie sind, vermehren Sie sich einfach“; Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich in Europa einfach in die Prophezeiung hineingeraten bin. Ich bin mit einem größeren Herzen und einer größeren Vision für Europa vom GMC zurückgekehrt, denn Europa muss wirklich erreicht werden. Preiset den Herrn!“ –Pastorin Marlien Lawend aus den Niederlanden (GMC 2023)

„Pastor Chris, der von einem Mann Gottes betreut wird, ist einer der größten Segnungen, die sich ein Geistlicher wünschen kann. Ich freue mich immer auf die Gelegenheit, die Lehren von Pastor Chris zu hören, und alles, was ich vom GMC erhielt, war mehr als eine Lehre; Sie waren lebenswahr und praktisch. Während er sprach, hörte ich, wie der Heilige Geist Lösungen für Probleme in meinem Dienst sprach. Ich habe Aktionsnotizen zur Umsetzung gemacht. Das sind Dinge, die man in einem Theologiebuch nicht finden kann. Vielen Dank, Herr Pastor, dass Sie sich auf so ganz besondere Weise dem Dienst des Heiligen Geistes ergeben und immer die Weisheit Gottes in uns, Ihre Kinder, ausgegossen haben. Ich liebe Sie sehr, Sir.“ – Pastor Isaiah Fine aus Großbritannien (GMC 2022)

„Ich bin erstaunt, wie viel Wissen ich aus dem ISM Global Ministers‘ Classroom mitgenommen habe. Für mich war es mehr als ein Programm. Pastor Chris hat uns etwas über den Dienst beigebracht und uns geholfen, die Zeiten, in denen wir gerade leben, zu verstehen. Am Ende jeder Unterrichtsstunde, als er betete, haben mich die Worte, die er mitteilte, aufgerichtet, gestärkt und verwandelt. Ich weiß, dass wir gemeinsam mit Pastor Chris Milliarden von Menschen zur Entrückung bringen werden. Ich bin Ihnen so dankbar, Herr Pastor.“ Pastorin Helena Afelt aus der Ukraine (GMC 2023)

„Nach dem GMC wurden wir aufgefordert, mehr für die Ausbreitung des Reiches Gottes zu tun, insbesondere unsere Geistlichen, die zum ersten Mal anwesend waren. Früher hatten wir begrenzte Visionen, aber wir wurden in unserem inneren Menschen aufgewühlt und unsere Visionen für das Evangelium erweiterten sich. Die Geistlichen waren begeistert, mehr für das Reich Gottes zu tun; Viele von ihnen gaben an, Ministerzellen zu gründen. Gott sei Dank, wir haben mehr als 30 Zellen gegründet! Lobe Gott!“ – Evangelistin Archana Mamidi aus Großbritannien (GMC 2023)

Während wir uns dem mit Spannung erwarteten GMC 2024 nähern, können Sie sich Millionen von Geistlichen im größten Online-Klassenzimmer anschließen, um Gnade für einen effektiven Dienst zu verteilen. Um sich anzumelden und teilzunehmen, nutzen Sie bitte den Link: www.ismglobalministersclassroom.org. Laden Sie auch andere Prediger des Evangeliums und Kirchenführer ein.

