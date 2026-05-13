Ministerium fördert Coaching-Plattform MTI CoachingPRO

Auf der Onlineplattform können Unternehmen Coachingprojekte planen und durchführen; außerdem die passenden Coaches aussuchen – mit KI-Unterstützung.

Das „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ unterstützt seit Anfang des Jahres rückwirkend finanziell den Auf- und Ausbau der Online-Coaching-Plattform MTI CoachingPRO, die das Beratungsunternehmen Machwürth Team International (MTI), Visselhövede, seit April 2021 betreibt. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen,

-Coachingprozesse im Rahmen ihrer Personal- und Organisationsentwicklung online zu planen, zu managen und zu evaluieren und

-hierfür die passenden Coaches auszuwählen.

Mit MTI CoachingPRO das Coaching systematisieren

Zum Aufbau dieser Plattform entschied sich das international tätige Trainings- und Beratungsunternehmen MTI im Frühjahr 2020 als coronabedingt die ersten Lockdowns verhängt wurden, weshalb

-ein Reisen und Sich-persönlich-treffen nur noch sehr bedingt möglich war und

-fortan ein großer Teil der Mitarbeitenden im Homeoffice arbeitete.

Deshalb suchten die Unternehmen unter anderem nach neuen Wegen, um ihre Mitarbeitenden – trotz der bestehenden Reise- und Hygienebeschränkungen – weiterhin zu schulen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Entsprechend stieg die Nachfrage nach Online-Trainings und -Coachings.

Deshalb beschloss MTI, die Coaching-Plattform MTI CoachingPRO aufzubauen,

-auf der Unternehmen größere Coachingprojekte und individuelle Coachingmaßnahmen online planen, durchführen und evaluieren können und dabei

-einen Zugriff auf einen großen Pool von Business-Coaches und -Trainern weltweit mit den unterschiedlichsten Expertisen haben.

Online-Coaching eröffnet Personalentwicklern neue Perspektiven

Die Coaching-Plattform MTI CoachingPRO ging im April 2021 „on air“ und stieß laut Hans-Peter Machwürth, dem Inhaber des Machwürth Teams, sogleich auf „großen Zuspruch“ – unter anderem,

-weil viele Unternehmen, die in der Vor-Corona-Zeit bei ihrer Personalentwicklungsarbeit weitgehend auf Live-Trainings- und -Coachings gesetzt hatten, im Frühjahr 2021 noch nach neuen professionellen Lösungen, um ihre Mitarbeitenden zu entwickeln, suchten und

-weil sich inzwischen, in der seit dem ersten Lockdown verstrichenen Zeit viele überkommene Vorbehalte gegen ein Online-Coachen und -Trainieren weitgehend in Luft aufgelöst hatten.

Vielmehr hatten zwischenzeitlich viele Personalverantwortliche in den Unternehmen erkannt, welche Vorteile ihnen zum Beispiel Online-Coachings gegenüber Live-Coachings für ihre Arbeit bieten. So sind zum Beispiel aufgrund der entfallenden An- und Abfahrtszeiten und -kosten Online-Coachings meist kostengünstiger als Life-Coachings, weshalb, sofern gewünscht,

-auch mehr Personen gecoacht werden können,

-Mitarbeitende sich auch von sehr weit entfernt lebenden Experten coachen lassen können und

-auch multinationale Teams mit einem vertretbaren Aufwand an Zeit und Geld gecoacht werden können.

Mit Online-Coaching zeitnah auf den aktuellen „Need“ reagieren

Als mindestens ebenso wertvoll erweist sich in der Praxis oft der Vorzug, dass

-sich Online-Coachings (ebenso wie Telefon-Coachings) bei Bedarf zumeist viel kurzfristiger als Life-Coachings organisieren lassen und

-sich online auch Coachingsessions, die nur 10, 20 oder 30 Minuten dauern, durchführen lassen, weshalb sehr unmittelbar auf einen „Need“ reagiert werden kann, der sich im Arbeitsalltag bei einem Coachee zeigt.

Entsprechend groß war die Bereitschaft von Unternehmen das Tool MTI CoachingPRO in ihrer Organisation zunächst zu testen und danach in dieser zu implementieren.

Mit MTI CoachingPRO die Kompetenzentwicklung planen und steuern

Unternehmen können sich mit diesem Tool unter anderem einen firmenspezifischen Pool interner und externer Coaches aufbauen. Inwieweit sie sich dabei auf bereits vorhandene Kontakte stützen oder auf die in MTI CoachingPRO integrierte Datenbank mit 450 Business-Coach-Profilen nebst Erfahrungs- und Themenschwerpunkten zurückgreifen, bleibt ihnen überlassen.

Die ausgewählten Coaches können die Unternehmen dann themen- und projektabhängig für ihre Mitarbeitenden freischalten, so dass diese sich selbst ihren Coach aussuchen können. Diesen können sie dann über die Coaching-Plattform kontaktieren und mit ihm ein Vorgespräch führen und Terminvereinbarung treffen.

MTI CoachingPRO erleichtert auch Coaches ihre Arbeit

Über MTI CoachingPRO kann dann auch die gesamte Planung, Durchführung und Administration des Coachingprozesses erfolgen. So können in einem Coaching-Logbuch zum Beispiel die Zielvereinbarungen und Coaching-Aufgaben hinterlegt und mit persönlichen Notizen versehen werden.

MTI CoachingPRO erleichtert auch den Coaches ihre Arbeit. Sie können auf der Plattform nicht nur ihre Coachingssessions durchführen, sondern dort auch alle Reports über die noch geplanten und bereits erfolgten Coachings speichern. Zudem ist auf ihr die gesamte Kommunikation mit den betreuten Coachees außerhalb der Coaching-Sitzungen schnell und geordnet auffindbar. Außerdem werden in dem Tool der Prozess und Fortschritt des Coachings zur Information und Orientierung in Form eines Verlaufs visuell dargestellt. Und selbstverständlich ist in die Plattform auch eine Chat- und Feedbackfunktion integriert, was die Kommunikation der Coaches mit ihren Coachees erleichtert.

In die Coaching-Plattform sind mehrere KI-Tools integriert

Seit seinem Start im April 2021 wird das Tool MIT CoachingPRO kontinuierlich weiterentwickelt. So sind zum Beispiel in dessen Coach-Pool inzwischen die Profile von 450 Coaches mit den unterschiedlichsten Kompetenzen, die ihren Wohnsitz weltweit haben, hinterlegt. Zudem wurden seit November 2022, als der KI-Boom begann, in die Coachingplattform zahlreiche KI-Tools integriert. Deshalb können Unternehmen und ihren Mitarbeitenden beispielsweise auf der Plattform, ihre Problemstellung ganz narrativ beschreiben. Dann schlägt ihnen das Tool mehrere potenziell geeignete Coaches vor, aus denen sie die aus ihrer Warte geeignetsten auswählen und kontaktieren können.

Bundesministerium fördert den Ausbau von MTI CoachingPRO

Unter anderem wegen der vielen Weiterentwicklungsarbeiten, die mit dem Tool CoachingPRO verbunden sind, beantragte MTI beim „Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt“ Anfang 2025 eine finanzielle Förderung des Projekts. Diese wurde im Dezember 2025 vom BFSZ, der Bescheinigungsstelle Forschungszulage rückwirkend gewährt – offensichtlich, weil auch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt den Nutzen des Tools MTI CoachingPRO für die deutsche Wirtschaft erkannte.

Sind Sie an einem MTI CoachingPRO Testzugang interessiert?

Personen und Organisationen, die sich für MTI CoachingPRO interessieren, können auf der MTI-Webseite www.mticonsultancy.com in der Rubrik „Digitales Lernen“ einen kostenfreien Testzugang beantragen. Dort finden sie auch weitere Infos über die Plattform. Alternativ können sie MTI per Mail oder Telefon kontaktieren (Tel.: +49 4262 93 12-0; Email: info@mwteam.com).

Das Machwürth Team International (MTI Consultancy), Visselhövede, ist ein international agierendes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Es unterstützt mit seinen 450 Beratern und Trainern weltweit Unternehmen beim Umsetzen ihrer Strategien. Dabei verknüpft das 1989 gegründete Beratungsunternehmen die hierfür erforderlichen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen so, dass die Unternehmensziele erreicht werden.

Auch stellt das Machwürth Team International (MTI) seinen Kunden Online- und digitale Instrumente (wie Lernplattformen) zur Verfügung, die diese zum Managen der Strategieumsetzungsprojekte sowie des hieraus resultierenden Change- und Lernbedarfs brauchen. Außerdem vermittelt es den Mitarbeitern – wie zum Beispiel Führungskräften, Verkäufern und Servicemitarbeitern – die Skills, die diese für ein erfolgreiches Arbeiten in dem veränderten Unternehmensumfeld benötigen.

Weltweit unterstützt das Machwürth Team International (MTI) mit seinen Tochtergesellschaften und Projektbüros Unternehmen bei der Strategieumsetzung; unter anderem in China, Nordamerika und Singapur. Der geschäftsführende Gesellschafter des Beratungsunternehmens, ist Hans-Peter Machwürth.

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