MINT-Hauptstadt Karlsruhe: über 1.000 Besucher beim MINT-Festival

Von Drohnen bis KI: Technik erleben und verstehen

Karlsruhe. Es blinkt, fährt, summt und hebt ab – und mittendrin stehen nicht Ingenieurinnen oder Professoren, sondern Kinder und Jugendliche. Beim 4. MINT-Festival Karlsruhe im SteamWork zeigten sie am 4. Juli eindrucksvoll, was sie selbst entwickelt haben – und begeisterten damit mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher.

Das Besondere am MINT-Festival: Nachwuchstalente präsentieren ihre eigenen Projekte und erklären komplexe Technologien auf Augenhöhe.“ Hier wird Technik nicht nur gezeigt, sondern erklärt und ausprobiert“, sagte Dirk Fox, Gründer der technika. „Die jungen Menschen zeigen, dass sie nicht nur Nutzer, sondern Gestalter zukünftiger Technologien sein wollen – und können.“

Von Drohnen-Parcours bis eigener KI-Anwendung

Das Festival bot ein breites Spektrum zum Ausprobieren und Staunen: Besucher konnten Drohnen programmieren und durch einen Parcours steuern, eigene Feinstaubsensoren mit den Machern von CycleSense bauen. Besonders stark nachgefragt waren Mitmachangebote rund um Robotik, 3D-Druck und Elektronik.

KI-Highlight: Schüler des Lessing-Gymnasiums Karlsruhe entwickelten gemeinsam mit Lehrkräften eine eigene KI-Anwendung – lokal betrieben, datenschutzkonform und unabhängig von großen Plattformen der Tech-Konzerne. So wurde ein abstraktes Zukunftsthema eindrucksvoll mit praktischem Mehrwert umgesetzt.

Mitfiebern beim Robotik-Cup

Für Spannung sorgte der Schul-Robotik-Cup: 20 Teams aus Karlsruher Schulen traten mit selbst entwickelten Robotern gegeneinander an. Neben technischer Präzision zählten Kreativität, Teamarbeit und Problemlösungskompetenz – Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt zunehmend gefragt sind.

Als Schirmherrin des Schul-Robotic-Cup stattete die Firma fischertechnik den Wettbewerb großzügig mit Preisen für die jungen Talenten aus. Sieger der Kategorie Mars Mission war das Team Robo Eulen 2 vom Heisenberg-Gymnasium Ettlingen, gefolgt vom Team A.J.S.M. Rover Unit der Hardtschule Karlsruhe. Das Team Crashtest vom Lessing-Gymnasium Karlsruhe belegte den 1. Platz in der Kategorie Einparken. 2. Sieger wurde Team Servo/Fabian H. der Victor-von-Scheffel-Schule Karlsruhe. Aus der Disziplin Rettungsroboter (Rescue Line) ging Elias H. als Sieger hervor. Zweiter wurde Daniel H. vom Bismarck-Gymnasium Karlsruhe

Karlsruher Schulen erfolgreich bei Jugend forscht

Wie nachhaltige MINT-Förderung wirkt, zeigte die Elisabeth-Selbert-Schule mit gleich neun „Jugend forscht“-Projekten. Das Festival machte sichtbar, wie aus ersten Experimenten konkrete Innovationen entstehen.

Anschaulich wurde Technik auch am „CrêpeBot“ der Hochschule Karlsruhe: der Roboterarm, der Teig verarbeitet und serviert zog viele Besucher an. Projekte wie dieses zeigen, wie eng Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung in Karlsruhe verzahnt sind.

Technik begeistert – und schafft Perspektiven

An den Ständen der Festival-Unterstützer INIT GmbH und Siemens AG konnten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Technikangebote ausprobieren – vom Boardcomputer über 3D-Druck bis hin zu ersten Erfahrungen mit dem Lötkolben.

Wie Technologien das Leben der Menschen verbessern können, wurde im Wortsinne greifbar anhand der Handprothesen der Vincent Systems GmbH.

Überhaupt wird das MINT-Festival als eine Plattform der Vernetzung von Bildung und Wirtschaft genutzt. Partner wie das Karlsruher Institut für Technik (KIT) präsentierten beispielsweise autonome kooperierende Robotersysteme ihres Instituts für Produktentwicklung. DHBW und SICK AG stellten ein Sensorik-Kit vor als Best Practice-Beispiel für innovative Lernangebote aus der Kooperation zwischen Hochschule und Unternehmen.

MINT-Hauptstadt Karlsruhe

Eröffnet wurde die Veranstaltung von technika-Gründer und IT-Unternehmer Dirk Fox gemeinsam mit Dr. Albert Käuflein, Bürgermeister für Kultur, Sicherheit und Digitalisierung der Stadt Karlsruhe, sowie Andreas Mörder, Geschäftsführer der INIT GmbH, ein wichtiger Unterstützer des MINT-Festivals als starkes Signal für den Standort Karlsruhe.

„Karlsruhe ist nicht nur Residenz des Rechts, sondern auch MINT-Hauptstadt, wie man hier eindrücklich sehen kann“, zeigte sich Käuflein beeindruckt. „Wir brauchen dringend Leute in Ausbildung und Studium in diesen Fächern.“

Nachwuchsförderung mit Wirkung

Das MINT-Festival ist eines der zentralen Formate der technika, der Karlsruher Technik-Initiative aus dem CyberForum und fand zum vierten Mal statt. Es macht sichtbar, wie frühzeitige Förderung langfristige Effekte erzielt: Wer Technik in jungen Jahren selbst ausprobiert und gestaltet, entwickelt nicht nur Fähigkeiten – sondern Perspektiven.

Gerade angesichts des Fachkräftemangels in technischen Berufen gewinnt diese Form der Nachwuchsförderung weiter an Bedeutung.

Danke an alle Unterstützer

Danke auch an die Initiative karlsruhe.digital für die langjährige und großartige Unterstützung dieser MINT-Initiative. Ein Dankeschön an das KIT (Karlsruher Institut für Technologie) und KSC TUT GUT.

Das 4. MINT-Festival stand unter der Schirmherrschaft von Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. Die Schirmherrschaft für den Schul-Robotic-Cup hat die Firma fischertechnik übernommen. Steam Work | Goodspaces unterstützte mit der Location. Die Ausstellungsstände von Gold-Sponsor INIT und Silber-Sponsor Siemens mit aufwändigen und spannenden Exponaten waren durchgehend belagert von Besucherinnen und Besuchern.

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