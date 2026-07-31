Mit Adapteo bestens vorbereitet für das nächste Schuljahr

Erweiterung des Schulbaus in Rodgau

Für die Heinrich-Böll-Schule in Rodgau hat Adapteo 2025 zwei zweigeschossige Vario Plus Anlagen gestellt. Mit dieser Maßnahme konnte der Schulträger vor zwei Jahren schnell und unkompliziert Raum für 155 neue Fünftklässler schaffen. Der erste Bauabschnitt umfasste 24 Module mit 432 m² Fläche und wurde pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien im August 2025 übergeben. In den damals errichteten vier neuen Klassenräumen wird seitdem ein Teil der 768 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Im Gebäude des ersten Bauabschnitts sind die Schülerinnen und Schüler gut angekommen. Sie genießen den modernen, neuen Bau mit den hellen Klassenzimmern. Doch die integrierte Gesamtschule in Nieder-Roden wächst weiter. Es wird mehr Raum benötigt.Der zweite Bauabschnitt besteht aus 16 Modulen und ergänzt das Raumangebot um weitere 342 m².Beide Gebäudeteile bieten mit einer Raumhöhe von 2,75 Metern zeitgemäße Flächen für den Schulalltag. Für ein angenehmes Raumklima sorgen moderne, energieeffiziente Luft-Wärmepumpen. Die eingesetzten VRF-Anlagen können sowohl heizen als auch kühlen: Ein zirkulierendes Kältemittel ermöglicht eine flexible und effiziente Temperaturregelung ohne ein wassergeführtes Heizsystem.

Adapteo-Geschäftsführer Benjamin von Schretter kennt die Nöte der Kreise, Kommunen und Städte: „Die neuen Gebäudeteile schaffen zusätzliche Flächen für Unterricht, Austausch und gemeinsames Lernen. Mit dem modularen Konzept unterstützt Adapteo dabei, zusätzliche Flächen passgenau an Nutzung, Ausstattung und gewünschte Laufzeit anzupassen. Die Heinrich-Böll-Schule ist ein vorbildliches Projekt für die Flexibilität bedarfsorientierter temporärer modularer Gebäude. Den ersten Teil des Gebäudes hat der Träger für 60 Monate angemietet, den zweiten für 48 Monate.

Der temporäre Modulbau mit vorgefertigten Elementen ermöglicht die reibungslose und schnelle Umsetzung. Der Schule gehen damit nur wenige Ressourcen für den Schulalltag verloren. Das Konzept entspannt die Bildungssituation nachhaltig.

„Meist muss ein Schulträger schnell auf veränderte Situationen reagieren. Der Modulbau ist als temporäre Ergänzung oder langfristige Erweiterung bestehender Schulstandorte perfekt. Klassen- und Aufenthaltsräume lassen sich bedarfsgerecht realisieren. Flexible Mietmodelle schaffen dabei Planungssicherheit und wachsen mit den Anforderungen“, fasst von Schretter die Vorteile zusammen.

Weitere Projektinfos

Adapteo bietet modulare Mietgebäude für Schulen, Kitas, Büros und Veranstaltungen. Dank eines zirkulären modularen Bausystems sind die Gebäude schnell anpassbar, erweiterbar und entsprechen den aktuellen und künftigen energetischen Anforderungen. Die Mietsysteme kombinieren Flexibilität, hochwertige Ausstattung und umweltfreundliche Optionen wie Photovoltaik und Wärmepumpen.

Die Adapteo GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und gehört zur skandinavischen Adapteo Group, die in neun Ländern vertreten ist. Die ökologische und klimabewusste Produktion ist Teil der Wertschöpfungskette und wird jährlich im Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert.

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